NSND Hồng Vân tự hào về Hoàng Linh Chi trong "Hoàng tử quỷ"

Diễn viên Hoàng Linh Chi và NSND Hồng Vân

Các nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm đi trước đã chúc mừng nổ lục của các diễn viên trẻ tham gia dự án này, trong đó nghệ sĩ Bình Tinh, Thanh Trực đã có nhiều kinh nghiệm biểu diễn từ sân khấu đã chỉ dẫn tận tình, trao đổi tại phim trường giúp cho Hoàng Linh Chi phát huy sáng tạo.

Phim "Hoàng tử quỷ" tạo cơ hội cho diễn viên trẻ như Hoàng Linh Chi

Phim "Hoàng tử quỷ" – dự án hợp tác giữa CJ HK Entertainment và ProductionQ – đang gây chú ý khi nối dài dòng phim kinh dị cổ trang Việt Nam. Bộ phim của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Nguyễn Phạm Hoàng Quân dự kiến chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5-12-2025.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là vai Đào Trúc Anh, cô gái có khả năng trục vong bảo vệ dân làng do Hoàng Linh Chi thể hiện. Ở dự án này, Linh Chi được xem như "phát hiện đặc biệt" khi lọt vào mắt xanh của ê-kíp ngay từ video casting trực tuyến.

NSND Hồng Vân và diễn viên Hoàng Linh Chi (phía sau NSND Hồng Vân, bên phải) trong ngày tốt nghiệp lớp diễn viên sân khấu

Với ngoại hình sáng, năng lượng tích cực và sự chăm chỉ, cô vượt qua ba vòng tuyển chọn trực tiếp để nhận vai cô đồng Trúc Anh – nhân vật vừa lạnh lùng, thần thái, lại vừa mềm yếu khi rơi vào lưới tình với Thân Đức (do Anh Tú Atus đóng).

Đặc biệt, Hoàng Linh Chi và Anh Tú Atus đang trở thành cặp đôi được khán giả chú ý khi cùng đảm nhận tuyến vai trung tâm của phim.

Hoàng Linh Chi nỗ lực không ngừng

Để hóa thân, Linh Chi viết nhật ký nhân vật, nghiên cứu tư liệu về hình tượng cô đồng trong tín ngưỡng Việt Nam và liên tục trao đổi với đạo diễn, bạn diễn để đào sâu tâm lý. Những ngày đầu lên phim trường, cô không giấu được sự e dè, nhưng sự hỗ trợ của các diễn viên dày dạn kinh nghiệm như: Anh Tú Atus, Lương Thế Thành và Rima Thanh Vy giúp cô tự tin hơn.

NS Bình Tinh và Hoàng Linh Chi

Cô chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi được diễn chung với các anh chị. Anh Atus chuyên nghiệp, tạo không khí thoải mái; anh Lương Thế Thành điềm đạm và luôn chỉ dẫn; chị Rima thì quan tâm, hỏi han tôi sau mỗi cảnh quay".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cầu tiến, Hoàng Linh Chi cho thấy diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc một bước tiến đáng ghi nhận cho diễn viên trẻ.

Diễn viên Hoàng Linh Chi trong phim "Hoàng tử quỷ"

NSND Hồng Vân phấn khởi và đặt niềm tin

NSND Hồng Vân – người thầy dìu dắt Hoàng Linh Chi tại sân khấu kịch Hồng Vân, đã bày tỏ xúc động khi biết học trò được giao vai chính.

Bà kể, cảm giác đầu tiên không phải vui mừng mà là "lặng đi", bởi hình ảnh cô học trò nhỏ ngày nào run rẩy khi diễn tiểu phẩm bất chợt hiện về.

Bà viết trên trang cá nhân: "U (cách xưng hô thân thiết giữa NSND Hồng Vân và các học trò là diễn viên – PV) tự hào không phải vì con là học trò của U, mà vì con đã sống với nghề bằng cả trái tim." Nhớ lại thời điểm Linh Chi từng chao đảo, thậm chí chuẩn bị sẵn "nghề dự phòng".

NSND Hồng Vân xúc động khi thấy học trò của mình có vai diễn lớn màn ảnh rộng. Bà mỉm cười và dặn: "Con làm được rồi. Phần còn lại hãy để khán giả yêu thương con nhận xét".

Dù vẫn có lo lắng về hành trình phía trước, nữ nghệ sĩ tin rằng những giá trị nghề nghiệp bà truyền dạy đó là sự tử tế, kỷ luật và trái tim biết cảm sẽ giúp Hoàng Linh Chi đứng vững và tiến xa.

NS Thanh Trực và Hoàng Linh Chi