Góc nhìn

Động lực sáng tạo, cống hiến

THANH HIỆP

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi cả nước đang phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Giải Mai Vàng lần thứ 31 đã đánh dấu bước phát triển mới: Ngày càng hiện rõ dáng vóc của một thiết chế văn hóa, tự tin hướng tới vị thế xứng đáng của một giải văn hóa - nghệ thuật mang tầm quốc gia.

Thành công của Giải Mai Vàng lần thứ 31 không chỉ thể hiện qua những con số hay sự rộn ràng trong đêm vinh danh tối 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố, mà còn ở chiều sâu thông điệp và cách giải này tự làm mới mình. Mai Vàng không chỉ chọn ra người hay tác phẩm, chương trình đoạt giải, mà còn từng bước trở thành động lực sáng tạo, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ. Mai Vàng khích lệ sự tìm tòi, thử nghiệm nghiêm túc, trách nhiệm; hướng tới các giá trị bền vững và khả năng đóng góp thực chất cho đời sống xã hội cũng như cho sự phát triển công nghiệp văn hóa nước nhà.

31 năm là một chặng đường đủ dài để một giải thưởng văn hóa - nghệ thuật có thể tự hào về bề dày quá khứ. Dù vậy, Mai Vàng vẫn kiên trì đổi mới cách tiếp cận, tư duy tổ chức và cách nhìn nhận vai trò của mình đối với đời sống văn hóa - nghệ thuật.

Bên cạnh 16 hạng mục ban đầu, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31 đã quyết định bổ sung 3 hạng mục mới: "MV của năm", "Ca sĩ của năm" và "Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt". Những người đoạt giải các hạng mục này chính là những sứ giả chắp cánh cho sản phẩm âm nhạc Việt hướng tới tầm cao mới. Hạng mục "Chương trình nghệ thuật chính luận" cũng là một trong những nét mới của mùa giải năm 2025…

Mai Vàng hằng năm đã trở thành một sự kiện văn hóa - nghệ thuật, là lát cắt sinh động của đời sống tinh thần, nơi những giá trị sáng tạo được ghi nhận và những khát vọng phụng sự cộng đồng được tiếp thêm động lực. Bên cạnh đó, từ năm 2020, hai chương trình nhân văn của Giải Mai Vàng là "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" đã kịp thời hỗ trợ, tri ân nhiều văn nghệ sĩ, nhà khoa học, chiến sĩ cách mạng lão thành… có nhiều đóng góp cho xã hội. Trong 6 năm qua, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" đã đến thăm, tặng quà hơn 900 cá nhân và tập thể tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; góp phần vào thành công chung của Giải Mai Vàng.

Khi công nghiệp văn hóa đã được xác định là một trong những động lực phát triển quan trọng của đất nước thì những giải thưởng ý nghĩa, uy tín, có sức lan tỏa và có tầm ảnh hưởng xã hội cao như Mai Vàng càng cần được nhìn nhận đúng vị thế. Bởi lẽ, mỗi mùa giải là một cuộc vinh danh, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm sáng tạo, cống hiến, về khát vọng vượt lên chính mình của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước.

Theo NSND Trần Minh Ngọc, người gắn bó lâu năm với Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng, khi đã trở thành "thương hiệu" uy tín, Mai Vàng sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ cho sự tìm tòi, sáng tạo mang tính đột phá của đội ngũ văn nghệ sĩ. Từ đó, Mai Vàng góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của công chúng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên mới. 

Tin liên quan

Những khoảnh khắc ấn tượng trong Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31

Tối 29-1, tại Nhà hát Thành phố (TPHCM) đã diễn ra Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Toàn cảnh lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31

(NLĐO) -Đạo diễn Trần Minh Ngọc, các nghệ sĩ Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Liên Bỉnh Phát, Băng Di, Lâm Vỹ Dạ… xuất sắc đoạt giải Mai Vàng lần thứ 31

Tự Long, Hòa Minzy, Liên Bỉnh Phát... đã có mặt tại thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

(NLĐO) - Nhiều văn nghệ sĩ như ê-kip "Mưa Đỏ" và đạo diễn Đặng Thái Huyền, Kim Tử Long, Lâm Vỹ Dạ, Phương Mỹ Chi, Lê Hạ Anh... đã góp mặt.

