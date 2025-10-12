



NSND Ngọc Giàu hiện tại và quá khứ - năm 1961 khi bà được trao giải HCV triển vọng Thanh Tấm

Những ngày tháng 10, khi ngắm lại những bức ảnh thời xuân sắc, NSND Ngọc Giàu bỗng lặng người nhìn thấy chính mình của hơn nửa thế kỷ trước: cô đào trẻ với ánh mắt sáng, giọng hát mượt mà và niềm say mê cải lương đến cháy bỏng.

Năm 1960, cô đoạt Huy chương vàng Giải Thanh Tâm – giải thưởng danh giá nhất dành cho nghệ sĩ trẻ triển vọng thời bấy giờ.

NSND Ngọc Giàu (giữa) trong vở "Gia tài của mẹ"

Bà nhận giải HCV triển vọng vào năm 1961 và giải Thanh Tâm Xuất Sắc vào năm 1967.

Từ sân khấu rạp Olympic, Hưng Đạo cho đến những chuyến lưu diễn khắp Nam – Trung – Bắc, cô đào Ngọc Giàu nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá, chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp hiền hậu, giọng ca sang trọng, và một lối diễn đằm sâu, đầy nhân bản.

"Những tấm ảnh ấy nhắc tôi nhớ mình đã đi qua một quãng đời đẹp, với niềm tin duy nhất là sống hết lòng vì nghề" – bà xúc động nói khi nhìn lại những kỷ vật đã ngả màu thời gian.

Từ trái sang: NS Thanh Nga, Ngọc Giàu, Lan Chi và Bích Sơn năm 1961

Ngọc Giàu nhớ hai vai diễn, hai thời đại

Nếu thanh xuân của NSND Ngọc Giàu gắn liền với những vai đào thương, đào võ đầy khí chất, thì tuổi xế chiều lại là giai đoạn rực rỡ nhất trong nghệ thuật diễn xuất của bà, đặc biệt qua hai vai diễn để đời: bà mẹ trong "Gia tài của mẹ" và Thái hậu Dương Vân Nga.

Trong "Gia tài của mẹ", NSND Ngọc Giàu hóa thân người mẹ Việt Nam hiện đại – chịu đựng, bao dung và kiên cường giữa những đổi thay xã hội.

Lời thoại giản dị, ánh mắt chan chứa thương yêu, bà khiến cả khán phòng lặng đi trong nỗi xúc động. Vai diễn ấy, như chính bà từng nói, "là món nợ ân tình với những người mẹ Việt Nam đã hiến cả cuộc đời cho con cái và Tổ quốc".

NSND Ngọc Giàu

Còn trong "Thái hậu Dương Vân Nga", bà hóa thân người phụ nữ quyền lực của thời phong kiến, dám hy sinh tình riêng để giữ vững giang sơn xã tắc.

Với phong thái đĩnh đạc, giọng nói trầm vang và ánh mắt dằn xé giữa tình và nghĩa, bà tái hiện một biểu tượng mẫu nghi thiên hạ, khiến lớp khán giả trẻ hôm nay vẫn nhắc mãi.

Hai vai diễn, hai thời đại toát lên một điều: phẩm hạnh, trí tuệ và lòng nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam.

Đó cũng là cội nguồn khiến NSND Ngọc Giàu trở thành "người mẹ của sân khấu", như cách nhiều nghệ sĩ trẻ trìu mến gọi bà.

NS Bích Sơn và NSND Ngọc Giàu

Ngọc Giàu - Tình yêu nghề – nguồn sáng không tắt

Dù đã qua tuổi 80, NSND Ngọc Giàu vẫn miệt mài trên sàn diễn, vẫn xuất hiện đều đặn trong các chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Nghệ sĩ và sàn diễn", vẫn truyền ngọn lửa nghề cho bao thế hệ trẻ.

Bà nói: "Mỗi lần bước ra sân khấu, tôi như được trẻ lại. Sân khấu là nơi tôi được sống thật nhất, được làm người phụ nữ Việt Nam ở mọi thời đại".

Trong ánh sáng của sân khấu cải lương một thời hưng thịnh, NSND Ngọc Giàu là người kể chuyện về nhiều phận đời, chứng nhân của vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam – kiên cường trong gian khó, dịu dàng mà mạnh mẽ, dâng hiến mà không toan tính.

Và hai vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga và bà Mẹ trong vở :Gia tài của mẹ" là hai vai diễn xuất sắc trong hàng trăm số phận mà bà đã hóa thân thành công, được công chúng yêu thương.

NSND Ngọc Giàu và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã diễn thành công vai Thái hậu Dương Vân Nga





"Ngọc Giàu là một ngôi sao của cải lương, một tượng đài của lòng nhân ái và sự tận hiến. Bà diễn vai nào cũng gửi gắm một triết lý sống – lấy yêu thương làm gốc" - NSND Minh Vương nói.



