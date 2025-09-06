HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Ngọc Giàu nghẹn ngào nhớ về cố GS-TS Trần Văn Khê

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - "Tôi vẫn nghe tiếng đờn kìm của thầy Khê…", bà òa khóc khi xem phóng sự về ông trên màn ảnh nhỏ


NSND Ngọc Giàu nghẹn ngào nhớ về cố GS-TS Trần Văn Khê- Ảnh 1.

NSND Ngọc Giàu và GSTS Trần Văn Khê

Trong những ngày qua, VTV 4 đã phát sóng phóng sự về GSTS Trần Văn Khê, NSND Ngọc Giàu xem và chia sẻ những cảm xúc chân thật của bà về người thầy của nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ truyền thống.

Trong ký ức của NSND Ngọc Giàu hình ảnh cố Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê là bậc thầy về âm nhạc dân tộc và là một người tri âm, tri kỷ, đã nâng đỡ tinh thần cho bà trong suốt chặng đường nghệ thuật.

Nghệ sĩ Ngọc Giàu và kỷ niệm với tiếng đờn kìm năm nào

NSND Ngọc Giàu nghẹn ngào kể lại, có nhiều lần bà đến thăm cố GSTS Trần Văn Khê tại ngôi nhà số 32 Huỳnh Đình Hai, Bình Thạnhh – nơi những năm tháng cuối đời GSTS Trần Văn Khê đã ở và tổ chức rất nhiều chuyên đề âm nhạc dân tộc.

NSND Ngọc Giàu nghẹn ngào nhớ về cố GS-TS Trần Văn Khê- Ảnh 2.

NSND Ngọc Giàu cùng các nghệ sĩ đến thăm GSTS Trần Văn Khê ngày 24-7-2014

Ông ân cần tiếp đón, rồi bất ngờ cầm cây đờn kìm quen thuộc để đệm cho bà biểu diễn bài "Dạ cổ hoài lang" của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Trong không gian ấm cúng, tiếng đờn hòa cùng giọng ca, bà cảm thấy như được trở về với cội nguồn của cải lương – nơi mà cả hai cùng dành trọn đời để yêu thương, trân trọng.

"Đó là những phút giây mà tôi không thể nào quên. Thầy Khê đàn, tôi ca, như có một sợi dây vô hình gắn kết giữa chúng tôi và cả lịch sử của cải lương, âm nhạc dân tộc" – bà xúc động chia sẻ.

Ngọc Giàu nhớ mãi lời dặn của một bậc thầy

Không chỉ dừng lại ở kỷ niệm âm nhạc, điều khiến NSND Ngọc Giàu khắc cốt ghi tâm chính là những lời căn dặn đầy tâm huyết của cố GSTS Trần Văn Khê.

Ông từng nhắn nhủ bà phải giữ vững lòng tận tụy với sự nghiệp sân khấu truyền thống, phải sống, diễn và cống hiến bằng cả trái tim. Khi biết sau này vì hoàn cảnh và sức khỏe nên bà ít tham gia diễn trên sân khấu cải lương mà chuyển sang hài kịch, phim truyền hình, điện ảnh.

NSND Ngọc Giàu nghẹn ngào nhớ về cố GS-TS Trần Văn Khê- Ảnh 3.

Từ trái sang: GSTS Trần Quang Hải, GSTS Trần Văn Khê, NSND Ngọc Giàu và đạo diễn Mai Thế Hiệp

"Thầy nói với tôi rằng, một nghệ sĩ phải biết làm gương cho thế hệ trẻ, phải để lại ngọn lửa nhiệt huyết để các em tiếp tục con đường nghệ thuật dân tộc. Thỉnh thoảng phải quay về với cải lương. Hài kịch chỉ là sở đoản của tôi, và tôi luôn tự nhắc mình về điều đó, mỗi khi bước lên sân khấu hay khi truyền nghề cho lớp trẻ" – NSND Ngọc Giàu tâm sự.

Ngọc Giàu nỗ lực là tấm gương sáng cho thế hệ nghệ sĩ

Hình ảnh cố GSTS Trần Văn Khê, với tri thức uyên thâm và tình yêu bất tận dành cho âm nhạc truyền thống, đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Với riêng NSND Ngọc Giàu, ông không chỉ là nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, mà còn là người bạn đồng hành, để mỗi lời ca tiếng đờn thêm sâu sắc. "Đến hôm nay, mỗi khi tôi ca "Dạ cổ hoài lang", tôi như thấy thầy vẫn đang ngồi đó, bên cây đờn kìm, mỉm cười lắng nghe" – bà nghẹn ngào.

Sự tưởng nhớ của NSND Ngọc Giàu dành cho cố GSTS Trần Văn Khê là sự hoài niệm của một nghệ sĩ đối với một người thầy, minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống.

"Những lời dặn dò của ông, đang được tiếp nối và lan tỏa, để ánh sáng của sân khấu dân tộc không bao giờ lụi tắt" – NSND Ngọc Giàu nói.


Trần Văn Khê Ngọc Giàu
