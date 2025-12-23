HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Thanh Ngoan phấn khởi nhận trọng trách mới

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – NSND Thanh Ngoan luôn đặt mình trong tư thế tiến lên, chung sức kiến tạo những dự án văn hóa nghệ thuật xứng tầm


NSND Thanh Ngoan phấn khởi nhận trọng trách mới - Ảnh 1.

NSND Thanh Ngoan phát biểu trong lễ ra mắt Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam 2025.

Những ngày cuối năm, trong không gian linh thiêng và giàu chiều sâu lịch sử của Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), sự kiện Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam đi vào hoạt động đã diễn ra trang trọng trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam 2025.

Thanh Ngoan - Ba lần được đặt vào vị trí lãnh đạo

Trong sự kiện này, NSND Thanh Ngoan chính thức được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm – một dấu mốc mới, tiếp nối hành trình bền bỉ của người nghệ sĩ dành trọn đời mình cho nghệ thuật truyền thống.

Đây là lần thứ ba NSND Thanh Ngoan đảm nhận cương vị Giám đốc một đơn vị nghệ thuật. Trước đó, năm 2012, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam và đã có 10 năm lãnh đạo đầy dấu ấn, trước khi nghỉ hưu theo chế độ vào năm 2022.

NSND Thanh Ngoan phấn khởi nhận trọng trách mới - Ảnh 2.

NSND Thanh Ngoan chính thức được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam

Tháng 3-2025, bà tiếp tục nhận trọng trách Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam do Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) sáng lập. Và lần này, ở một không gian tổ chức mới, với tầm nhìn liên ngành sâu rộng hơn, NSND Thanh Ngoan lại một lần nữa "đặt mình trong tư thế tiến lên".

Thanh Ngoan - Niềm hạnh phúc lớn lao

Phát biểu tại lễ ra mắt, NSND Thanh Ngoan xúc động chia sẻ: "Trong không gian thấm đẫm chiều sâu lịch sử của Hoàng thành Thăng Long, tôi vô cùng tự hào khi được đứng đây – giữa nhịp đập hối hả của Festival OCOP Việt Nam 2025, nơi tôn vinh những tinh hoa của đất và người Việt Nam. 

Được Ban lãnh đạo Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật tin tưởng giao phó trọng trách Phó Viện trưởng và Giám đốc Trung tâm, với tôi là một niềm hạnh phúc lớn lao nhưng cũng đầy trách nhiệm".

Theo NSND Thanh Ngoan, điều khiến bà phấn khởi là sự ghi nhận của tập thể về nỗ lực không ngừng của bà, đồng thời đâu là cơ hội để bà tiếp tục phấn đấu, học hỏi trên nền tảng tổ chức, khoa học và kinh tế để hiện thực hóa những trăn trở lâu nay về di sản dân tộc.

NSND Thanh Ngoan phấn khởi nhận trọng trách mới - Ảnh 3.

Các văn nghệ sĩ, đồng nghiệp, người thân chúc mừng NSND Thanh Ngoan

Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam – đơn vị trực thuộc Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật – được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hội tụ của tư duy liên ngành, nơi kinh tế, văn hóa và nghệ thuật không đứng riêng lẻ mà bổ trợ cho nhau.

"Tôi tin rằng, khi kinh tế, văn hóa và nghệ thuật phối hợp chặt chẽ, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh tổng lực. Nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ không bao giờ lùi lại phía sau, mà luôn đồng hành, chắp cánh cho thương hiệu Việt vươn tầm thế giới" – bà nhấn mạnh.

Thanh Ngoan - "bào tồn trong đời sống"

Điểm cốt lõi trong sứ mệnh mà NSND Thanh Ngoan cùng các cộng sự theo đuổi là quan niệm "bảo tồn trong đời sống", chứ không phải bảo tồn khép kín.

Theo đó, Trung tâm hướng đến việc dùng nghệ thuật truyền thống để gia tăng giá trị biểu tượng cho nông sản, làng nghề; đồng thời tận dụng nguồn lực kinh tế từ các chương trình OCOP để nuôi dưỡng, phục dựng những loại hình nghệ thuật đang có nguy cơ mai một.

Trong giai đoạn tới, Trung tâm sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: Nghiên cứu và số hóa di sản, giúp nghệ thuật truyền thống tiếp cận gần hơn với thế giới số và giới trẻ; Đào tạo, truyền dạy, kết nối nghệ nhân gạo cội với thế hệ kế cận ngay tại các không gian làng nghề OCOP; Xây dựng các chương trình nghệ thuật chuyên sâu, gắn với du lịch trải nghiệm địa phương – mà chương trình "Dấu ấn Thăng Long – Tinh hoa hội tụ" tại Festival OCOP Việt Nam 2025 được xem là "phát pháo hiệu" đầu tiên.

NSND Thanh Ngoan phấn khởi nhận trọng trách mới - Ảnh 4.

NSND Tâm Chính tặng hoa chúc mừng NSND Thanh Ngoan

NSND Thanh Ngoan cho biết, với kinh nghiệm 10 năm làm công tác quản lý tại Nhà hát Chèo Việt Nam, bà đủ tự tin để đồng hành cùng Trung tâm trong giai đoạn mới.


"Tôi vẫn luôn trong tư thế không nghỉ hưu. Chính tình yêu với nghệ thuật truyền thống đã cho tôi sức mạnh để thấy mình còn trách nhiệm với di sản văn hóa dân tộc. Bảo tồn không phải là đóng gói rồi cất đi, mà là tiếp tục lan tỏa trong kỷ nguyên mới. 


Tin liên quan

NSND Thanh Ngoan - Hạnh phúc khi gắn bó trọn đời với chèo

NSND Thanh Ngoan - Hạnh phúc khi gắn bó trọn đời với chèo

Ở tuổi U60, khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn, NSND Thanh Ngoan vẫn tất bật với những chuyến đi đầy ý nghĩa

NSND Thanh Hoa, Thu Hiền, Thanh Ngoan dự lễ ra mắt Văn phòng đại diện APPA tại TP HCM

(NLĐO) – Những nỗ lực đáng ghi nhận của những tâm hồn nghệ sĩ hết lòng vì bản sắc văn hóa nghệ thuật của dân tộc

NSND Thanh Ngoan
