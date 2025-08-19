HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Tô Lan Phương, huyền thoại tiếng hát giữa chiến trường

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) - Mỗi dịp tháng Tám và Quốc khánh 2-9, khi cả nước tưởng nhớ về những năm tháng đấu tranh gian khổ thì luôn nhớ đến tiếng hát Tô Lan Phương.

NSND Tô Lan Phương – Huyền thoại tiếng hát giữa chiến trường - Ảnh 1.

NSND Tô Lan Phương

Nhắc đến những tháng ngày gian khổ nhưng oanh liệt của dân tộc, công chúng yêu âm nhạc Việt lại nhớ đến những người nghệ sĩ – chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ và tài năng cho đất nước. Trong số đó, NSND Tô Lan Phương là một biểu tượng đặc biệt: người ca sĩ có giọng hát trong ngần, quả cảm, đã đồng hành cùng những đoàn quân giải phóng suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tô Lan Phương - Tiếng hát thành tên một đại đội

Mùa xuân năm 1968, khi đoàn quân tiến vào cửa ngõ Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, có một đại đội đã quyết định lấy tên Tô Lan Phương làm tên đơn vị mình trước giờ xung trận. Chỉ một chi tiết ấy thôi, đã đủ để thấy tiếng hát của người ca sĩ nhỏ bé từ Hà Nội có sức lay động mãnh liệt thế nào.

"Giọng hát ấy không chỉ cất lên từ sân khấu, mà từ những gò đất, những đỉnh dốc, những khoảnh rừng bom đạn. Không micro, không ánh đèn, không phấn son, chỉ có tiếng ca cất lên từ trái tim yêu nước nồng nàn, gửi gắm vào đó niềm tin chiến thắng" – nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã từng tự hào nói về NSND Tô Lan Phương.

Các ca khúc như: Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Câu hát bông sen, Tiếng đàn Ta-lư, Qua sông… đã trở thành hành trang tinh thần cho biết bao chiến sĩ trên đường Trường Sơn, trên chiến trường miền Đông, miền Tây Nam Bộ.

NSND Tô Lan Phương – Huyền thoại tiếng hát giữa chiến trường - Ảnh 2.

NSND Tô Lan Phương

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà những người lính trước giờ đối mặt với sinh tử đã muốn mang tên bà để khắc ghi tinh thần ấy. Với họ, tiếng hát của Tô Lan Phương chính là nguồn sức mạnh, là lời nhắc nhở rằng Tổ quốc vẫn dõi theo từng bước chân.

Tô Lan Phương, người con gái Hà Nội bỏ lại cơ hội vàng

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Chú ruột của NSND Tô Lan Phương là nhà cách mạng Tô Hiệu. Bà sớm thấm nhuần tinh thần yêu nước. Năm 19 tuổi, vừa tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam, bà được cử đi học bảy năm tại Nhạc viện Bình Nhưỡng (Triều Tiên). 

Thay vì nắm lấy cơ hội hiếm có ấy, cô gái Hà Nội "chân yếu tay mềm" lại khoác ba-lô theo Đoàn văn công Giải phóng, tình nguyện vào chiến trường Nam Bộ. Quyết định ấy là một dấu ngoặt của cả cuộc đời. 

Từ một cô nữ sinh hát hay ở Trường Chu Văn An, Tô Lan Phương trở thành một nghệ sĩ – chiến sĩ, dấn thân vào những chặng đường gian khổ: hành quân xuyên rừng rậm, lội nước ngập tới gối, hát dưới ánh pháo sáng, dưới làn bom đạn rình rập.

NSND Tô Lan Phương – Huyền thoại tiếng hát giữa chiến trường - Ảnh 3.

NSND Tô Lan Phương

Bà từng viết trong nhật ký: "Có khi hát xong, tôi nghĩ ngày mai mình sẽ không còn cơ hội hát cho các anh nữa". Chính sự mong manh ấy đã khiến tiếng hát của bà càng trở nên thiết tha, mãnh liệt.

Tô Lan Phương: Nghệ sĩ – chiến sĩ và tình yêu giữa lửa đạn

Chiến tranh không chỉ thử thách ý chí, mà còn gắn kết những tấm lòng. Trong Đoàn văn công, Tô Lan Phương gặp nghệ sĩ violon tài hoa Trần Mùi – người bạn đời đã cùng bà đi qua những tháng năm ác liệt nhất. 

Họ từng thoát chết trong gang tấc dưới bom B52 ở Lộc Ninh. Những năm tháng "nếm mật nằm gai" đã hun đúc tình yêu lớn, để sau ngày đất nước hòa bình (1976), họ nên duyên vợ chồng, với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước làm chủ hôn.

Trở về đời thường, Tô Lan Phương không chọn con đường nghệ thuật rực rỡ ở TP HCM, mà chỉ xuất hiện trong những chương trình kỷ niệm lớn, như một cách tri ân đồng đội đã ngã xuống.

NSND Tô Lan Phương – Huyền thoại tiếng hát giữa chiến trường - Ảnh 4.

NSND Tô Lan Phương hát với dàn nhạc quân đội

"Bà là biểu tượng của tình yêu nước, của sự dấn thân và hy sinh. Trong mỗi mùa thu tháng Tám, khi đất trời ngân vang khúc ca độc lập, ta lại nhớ về tiếng hát đã góp phần làm nên những chiến công" – nhạc sĩ Vũ Hoàng đã nói.

Bà lặng lẽ sống, để tiếng hát của mình mãi là ký ức thiêng liêng gắn với những năm tháng máu lửa. Vinh quang và những nỗi buồn thầm lặng Trong sự nghiệp, NSND Tô Lan Phương đã giành nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước: Giải đặc biệt tại cuộc thi nhạc nhẹ quốc tế Bratislavski (Tiệp Khắc, 1981), Giải nghệ sĩ ấn tượng nhất tại Gala Festival Habana (Cuba, 1984), Huy chương vàng Hội diễn Ca Múa Nhạc toàn quốc lần thứ nhất (1976)…

Năm 1984, bà được phong tặng NSƯT đợt đầu tiên. "Bà là một người nghệ sĩ đã dành cả tuổi trẻ phục vụ Tổ quốc. Một cuộc đời như huyền thoại. Nhìn lại, tuổi xuân của NSND Tô Lan Phương đã gửi trọn nơi chiến trường. Bà hát với tinh thần một người lính, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào" – NSND Tạ Minh Tâm tự hào nói.

NSND Tô Lan Phương – Huyền thoại tiếng hát giữa chiến trường - Ảnh 5.

NSND Tô Lan Phương

Và chính bởi vậy, câu chuyện về một đại đội mang tên bà trước giờ ra trận, hay hình ảnh người ca sĩ đứng hát trên gò đất giữa bom đạn, đã trở thành huyền thoại.

Hôm nay, khi công chúng sống trong hòa bình, đang hướng đến những ngày lễ lớn của toàn dân tộc, tiếng hát NSND Tô Lan Phương vẫn còn vang vọng trong ký ức bao thế hệ. "Theo tôi, đó mới là danh hiệu lớn nhất, bền lâu nhất, vượt xa mọi tấm huân chương, huy chương: danh hiệu trong lòng nhân dân và người lính khi nhắc đến NSND Tô Lan Phương" – ca sĩ NSƯT Hồng Vân đã nói.

NSND Tô Lan Phương – Huyền thoại tiếng hát giữa chiến trường - Ảnh 6.

NSND Tô Lan Phương


Tin liên quan

Ca sĩ Đình Văn, người giữ lửa âm nhạc truyền thống cách mạng

Ca sĩ Đình Văn, người giữ lửa âm nhạc truyền thống cách mạng

(NLĐO) – Ca sĩ Đình Văn được xem là một trong những biểu tượng của dòng nhạc truyền thống cách mạng và ông hiện vẫn giữ được phong độ, chất giọng truyền cảm.

Giao lưu nghệ thuật chuyên đề âm nhạc truyền thống cách mạng

Chủ đề "Trái tim người chiến sĩ" sẽ là số đầu tiên của chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật chuyên đề âm nhạc truyền thống cách mạng, do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện.

Tô Lan Phương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo