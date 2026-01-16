NSND Trần Minh Ngọc dựng kịch Lưu Quang Vũ mừng thọ 90 tuổi





Ba đạo diễn (từ trái sang): Thanh Hiệp, Tuấn Khôi, Trường Long đều là học trò của NSND Trần Minh Ngọc - ảnh chụp tại VTV9 sáng 15-1-2026

Ngày 15-1, VTV9 đã bấm máy tại phim trường vở kịch nổi tiếng "Tin ở hoa hồng" của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Vở được dàn dựng và giới thiệu lại với công chúng như một món quà nghệ thuật mừng xuân, mà còn như một dấu mốc xúc động: kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của NSND Trần Minh Ngọc.

Trần Minh Ngọc trọn đời dành cho sân khấu

Ông là nghệ sĩ đã dành trọn đời mình cho sân khấu, cho niềm tin vào con người và cái đẹp, nên những kịch bản nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ đã dễ dàng tìm được sự đồng cảm của ông. "Tôi rất vui khi được liên tục làm việc. Đi dạy học và đi dàn dựng là những ngày tôi thấy mình khỏe và trẻ lại" – ông cho biết.

NSND Trần Minh Ngọc trao đổi, dặn dò các diễn viên trẻ trong phim trường VTV 9

Đạo diễn Tuấn Khôi xúc động chia sẻ, dù sức khỏe thầy không như trước đây, nhưng thầy vẫn nhận lời giảng dạy tại Sân khấu Thiên Đăng và tham gia dàn dựng cho VTV9,.Đây là cơ hội để thế hệ đạo diễn trẻ đúc kết những kinh nghiệm về thủ pháp dàn dựng của thầy.

Một cuộc gặp gỡ đẹp giữa hai "niềm tin"

Tác giả Lưu Quang Vũ được xem là nhà viết kịch của những trăn trở thời đại và Trần Minh Ngọc là người đạo diễn bền bỉ đi cùng sân khấu bằng sự điềm đạm, tử tế.

Cả hai đã gặp nhau ở một điểm chung: niềm tin. Tin ở con người, tin ở khả năng hướng thiện, và tin rằng nghệ thuật, dù không thể thay đổi tất cả, vẫn có thể gieo một hạt mầm hy vọng trong lòng xã hội.

Chọn dựng "Tin ở hoa hồng" vào dịp chào năm mới, lại đúng vào cột mốc 90 năm cuộc đời, NSND Trần Minh Ngọc dường như muốn gửi đi một thông điệp giản dị mà sâu xa: sau bao biến thiên của thời cuộc, sau bao đổi thay của đời sống, điều cần giữ nhất vẫn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.

Một cảnh trong vở kịch "Tin ở hoa hồng" quay hình tại VTV 9

Một ê-kíp nhiều thế hệ cùng "vẽ hoa hồng"

Phiên bản "Tin ở hoa hồng" lần này quy tụ một lực lượng diễn viên đông đảo, nhiều thế hệ, tạo nên một không khí lao động nghệ thuật nghiêm túc và giàu sinh khí.

Tại phim trường, các nghệ sĩ đã hóa thân vào những số phận rất đời, rất gần gũi, gồm: NSƯT Xuân Hồng, Trương Hạ, Lê Lộc, Mai Chi, Mạnh Hùng, NSƯT Bảo Trí, Nguyễn Sơn, Trọng Hiếu, Kiều Ngân, Kim Ngân, Quỳnh Thư, Nhật Minh, Huy Tứ, Cao Việt Hưng, Vĩnh Lộc…

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ có kinh nghiệm sân khấu lâu năm với lớp diễn viên trẻ đã tạo nên một dòng chảy liên tục của cảm xúc, vừa vững vàng về nghề, vừa tươi mới trong nhịp điệu diễn xuất.

"Trong kịch, mỗi nhân vật không chỉ là một vai diễn, mà là một mảnh ghép của bức tranh lớn về khát vọng sống tử tế, sống có lý tưởng. Các bạn trẻ đã làm việc rất nghiêm túc" – NSND Trần Minh Ngọc nhận xét.

Vở kịch "Tin ở hoa hồng" do VTV 9 thực hiện đã dành cơ hội cho nhiều diễn viên trẻ hóa thân vào các vai diễn trong kịch của tác giả Lưu Quang Vũ

"Vẽ đóa hồng của mình" – một ẩn dụ chưa bao giờ cũ

"Ta không cần là họa sĩ để vẽ đóa hồng của mình. Chỉ cần tin và bắt tay nguệch ngoạc theo cách làm ta hạnh phúc" - Câu thoại ấy, vang lên trong vở diễn, là một ý thơ rất đẹp của Lưu Quang Vũ, mà còn như một tuyên ngôn sống cho nhiều thế hệ.

"Tin ở hoa hồng" kể câu chuyện về những người trẻ mới bước ra đời, mang theo ước mơ, lý tưởng, khát vọng cống hiến. Họ đối diện với hiện thực khắc nghiệt, với những va đập, thỏa hiệp, thậm chí là cám dỗ phải từ bỏ chính mình.

Nhưng điều đáng quý nhất mà vở kịch giữ lại và cũng là điều NSND Trần Minh Ngọc nâng niu trong dàn dựng lần này đó chính là niềm tin rằng con người có thể lựa chọn sống tử tế, sống đúng với điều mình tin.

Diễn viên Lê Lộc trong vở "Tin ở hoa hồng" VTV 9 thực hiện

Khi người xem soi thấy mình trong kịch

NSND Trần Minh Ngọc cho biết khi xem "Tin ở hoa hồng" rất khó để không đồng cảm. Đồng cảm với những băn khoăn của tuổi trẻ khi lý tưởng va vào thực tế.

Đồng cảm với những hoài nghi, những lần chùn bước, và cả những khoảnh khắc muốn buông tay. Ở đó có tình bạn, có tình yêu, có những lựa chọn đau đớn giữa "sống cho đúng" và "sống cho dễ".

Chính từ những mâu thuẫn ấy, vở diễn tạo nên nhiều khoảnh khắc cảm động. Không bi lụy, không lên gân, nhưng đủ để đánh thức trong người xem một câu hỏi rất thật: Ta đang sống như thế nào? Ta còn tin vào điều gì?

Đạo diễn Trường Long (VTV 9) nhận xét: "Bàn tay đạo diễn của một nghệ sĩ 90 tuổi vẫn tràn đầy năng lượng sáng tạo. Chúng tôi rất phấn khởi vì thầy dù đã cao niên nhưng vẫn đồng hành với các thế hệ học trò. Ở tuổi 90, NSND Trần Minh Ngọc không tìm cách "làm mới" bằng những thủ pháp ồn ào. Ông chọn một cách tiếp cận điềm đạm, tiết chế, tôn trọng tinh thần nguyên bản của Lưu Quang Vũ nhưng vẫn khéo léo thổi vào đó hơi thở đương đại".

Dù kịch bản đã ra đời cách đây nhiều thập kỷ, "Tin ở hoa hồng" trong phiên bản mới vẫn cho thấy tính thời sự đáng ngạc nhiên.