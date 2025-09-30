NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn kế thừa của sân khấu Hát Bội TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn kế thừa của sân khấu Hát Bội TP HCM

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Luôn đau đáu việc truyền nghề đạo diễn cho đội ngũ trẻ, bước đầu NSND Trần Ngọc Giàu đã làm được điều mà ông cho là phải làm ngay vì đã trễ


NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn trẻ của sân khấu Hát Bội TP HCM - Ảnh 1.

Từ trái sang: Đạo diễn Bảo Châu, Ngọc Giàu, NSND Trần Ngọc Giàu, Thanh Bình sau buổi diễn phúc khảo vở "Hiền thần"

Chiều 30-9, tại Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM, vở tuồng "Hiền thần", một sáng tác mới của Lê Công Phượng, đã được phúc khảo với sự dàn dựng của ba đạo diễn trẻ Thanh Bình, Ngọc Giàu, Bảo Châu. Đây là lực lượng đạo diễn trẻ mà NSND Trần Ngọc Giàu đã dồn tâm sức để chăm chút, truyền nghề, tạo cơ hội để cả ba dàn dựng chung kịch bản sử Việt.

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu xây dựng CLB đạo diễn trẻ TP HCM

Kịch bản "Hiền thần" của tác giả: Lê Công Phượng qua phần dàn dựng trẻ trung của ba đạo diễn: Thanh Bình, Ngọc Giàu, Bảo Châu với phần âm nhạc do nhạc sĩ NSƯT Hứa Hoàng Kha và dàn nhạc của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM thể hiện đã tạo được nhiều cảm xúc, đi sâu vào nỗi niềm của những nhân vật lịch sử.

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn trẻ của sân khấu Hát Bội TP HCM - Ảnh 2.

Những lớp diễn vận dụng vũ đạo và võ thuật hấp dẫn trong vở hát bội "Hiền thần"

Vở do cố vấn nghệ thuật – Tổng đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu hướng dẫnj; chỉ đạo nghệ thuật là NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh. Đây được xem là tác phẩm ra mắt đầy tâm huyết của lực lượng đạo diễn trẻ của Nhà hát trong mùa Giỗ Tổ sân khấu năm nay.

Đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng nếu không đầu tư truyền nghề cho các bạn trẻ thì sẽ khó có một đội ngũ đạo diễn kế thừa cho sân khấu truyền thống. Ông đang hướng đến việc xây dựng CLB Đạo diễn trẻ thuộc Hội Sân khấu TP HCM, nơi có nhiều đạo diễn của hát bội, kịch nói, cải lương, xiếc, múa rối…sẽ cùng qui tụ lại để học nghề và trải nghiệm, tìm kiếm hình thức dàn dựng mới cho sân khấu.

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn trẻ của sân khấu Hát Bội TP HCM - Ảnh 3.

Với phong cách dàn dựng trẻ trung, hấp dẫn, vở "Hiền thần" tạo điểm nhấn cho Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM trong mùa Giổ Tổ sân khấu năm nay

"Nếu không chịu thay đổi, không chấp nhận góc nhìn mới với suy nghĩ đương đại của các em thì mãi mãi sân khấu sẽ bị cũ. Do đó, tôi chú trọng đến việc lắng nghe tiếng nói của các đạo diễn trẻ, chấp nhận các hình thức mới mẻ trong dàn dựng của các em. 

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM còn một số đạo diễn trẻ cũng sẽ đi theo mô hình này, tiếp tục chọn kịch bản hay, lao vào dàn dựng với cách làm mới, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn như một cuộc trao truyền nghề giữa hai thế hệ" – NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ sau buổi diễn vở "Hiền thần".

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn trẻ của sân khấu Hát Bội TP HCM - Ảnh 4.

Những lớp diễn tự sự đầy cảm xúc của các diễn viên trong vở hát bội "Hiền thần"

Trần Ngọc Giàu chú trọng đến sự hóa thân của các diễn viên

Thành phần diễn viên vở diễn đều do lực lượng diễn viên giỏi nghề, trong đó có 2/3 là diễn viên trẻ thể hiện các nhân vật sử Việt gồm: Nguyễn Cửu Đàm (NS Hà Trí Nhơn), Mạc Lan Hương (NS Châu Thanh Mộng), Mạc Thiên Tứ (NS Đông Hồ), Trần Phước Thành (NS Thanh Bình), Nguyễn Phước Dục (NS Hoàng Duy), Nguyễn Phúc Thuần - Chúa Nguyễn (NS Hoàng Hà), Trương Phúc Loan (NS Khổng Minh Khương), Nguyễn Mẫu (NS Nhã Thanh), Cận vệ tướng (NS Thái Điền), Tướng Xiêm (NS Bảo Châu)….cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội tham gia biểu diễn. 

"Tôi tôn trọng ba đạo diễn trẻ, để họ xử lý không gian và các tình huống, sau đó sẽ cắt gọn lại, chọn điểm mạnh của từng em để phát huy trong bảng dựng cuối cùng. Đó là cách để nhìn rõ hướng đi của từng em với vai trò đạo diễn. Cần nhất là chú trọng khai thác tâm lý nhân vật và sự hóa thân của diễn viên khi thể hiện vai diễn anh hùng lịch sử trên sân khấu hát bội" – NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ.

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn trẻ của sân khấu Hát Bội TP HCM - Ảnh 5.

Vở "Hiền thần" hứa hẹn tạo dấu ấn đối với khán giả yêu nghệ thuật hát bội tại TP HCM

Nguyễn Cửu Đàm – Tầm nhìn chiến lược và Lũy Bán Bích

Một trong những nhân vật lịch sử trung tâm của vở "Hiền thần" là danh tướng Nguyễn Cửu Đàm, người có công lao to lớn trong việc bảo vệ vùng đất Gia Định và quy hoạch Sài Gòn. Năm 1772, trong bối cảnh quân Xiêm xâm lấn Hà Tiên, Nam Vang, Nguyễn Cửu Đàm được cử làm Khâm sai Thống suất đốc chiến, đem 10.000 quân và 30 chiến thuyền đánh đuổi quân Xiêm, giúp vua Chân Lạp Nặc Tôn khôi phục ngôi báu. 

Sau chiến thắng, ông cho quân rút về Gia Định, xây dựng Lũy Bán Bích — một công trình phòng thủ vĩ đại có chiều dài hơn 8,5 km, bao quanh Sài Gòn như một vòng cung chiến lược, nối hai đầu rạch Bến Nghé và Thị Nghè.

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn trẻ của sân khấu Hát Bội TP HCM - Ảnh 6.

Ba đạo diễn đầy tài năng của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM (từ trái sang): Thanh Bình, Ngọc Giàu, Bảo Châu.

Bên cạnh giá trị lịch sử, quá trình dàn dựng vở "Hiền thần" còn mang ý nghĩa nghề nghiệp sâu sắc khi NSND Trần Ngọc Giàu, trong vai trò Tổng đạo diễn và cố vấn nghệ thuật, đã trực tiếp dìu dắt và truyền nghề cho ba đạo diễn trẻ.

Ông hướng dẫn họ từ cách khai thác tư liệu lịch sử, xử lý kịch bản đến cách dàn dựng ngôn ngữ sân khấu hát bội. Ông giúp thế hệ trẻ tự tin đảm nhận các đề tài sử Việt, làm mới sân khấu truyền thống bằng tư duy hiện đại nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt cổ truyền.

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn trẻ của sân khấu Hát Bội TP HCM - Ảnh 7.

Lực lượng diễn viên nồng cốt của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM với tác phẩm sử Việt "Hiền thần"

"Hiền thần" là một vở diễn lịch sử đặc sắc, tái hiện công lao của những bậc hiền tài như Nguyễn Cửu Đàm, Mạc Thiên Tứ… Vở còn là minh chứng cho sức sống của hát bội tại TP HCM, đưa những trang sử vàng của dân tộc đến với giới trẻ" – Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nói.

Tin liên quan

Hào hứng với hát bội trên sông Sài Gòn

Hào hứng với hát bội trên sông Sài Gòn

Chương trình du lịch "Saigon Art Cruise" đang thu hút du khách bởi có thêm phần biểu diễn của nghệ sĩ hát bội.

Đưa hát bội đến gần khán giả trẻ

Dịp hè 2024, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM phối hợp với nhóm Hiếu Văn Ngư (Cultura Fish) thực hiện chuỗi chương trình tìm hiểu về nghệ thuật hát bội.

Trần Ngọc Giàu cháy Nguyễn Cửu Đàm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo