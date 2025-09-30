NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn kế thừa của sân khấu Hát Bội TP HCM





Từ trái sang: Đạo diễn Bảo Châu, Ngọc Giàu, NSND Trần Ngọc Giàu, Thanh Bình sau buổi diễn phúc khảo vở "Hiền thần"

Chiều 30-9, tại Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM, vở tuồng "Hiền thần", một sáng tác mới của Lê Công Phượng, đã được phúc khảo với sự dàn dựng của ba đạo diễn trẻ Thanh Bình, Ngọc Giàu, Bảo Châu. Đây là lực lượng đạo diễn trẻ mà NSND Trần Ngọc Giàu đã dồn tâm sức để chăm chút, truyền nghề, tạo cơ hội để cả ba dàn dựng chung kịch bản sử Việt.

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu xây dựng CLB đạo diễn trẻ TP HCM

Kịch bản "Hiền thần" của tác giả: Lê Công Phượng qua phần dàn dựng trẻ trung của ba đạo diễn: Thanh Bình, Ngọc Giàu, Bảo Châu với phần âm nhạc do nhạc sĩ NSƯT Hứa Hoàng Kha và dàn nhạc của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM thể hiện đã tạo được nhiều cảm xúc, đi sâu vào nỗi niềm của những nhân vật lịch sử.

Những lớp diễn vận dụng vũ đạo và võ thuật hấp dẫn trong vở hát bội "Hiền thần"

Vở do cố vấn nghệ thuật – Tổng đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu hướng dẫnj; chỉ đạo nghệ thuật là NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh. Đây được xem là tác phẩm ra mắt đầy tâm huyết của lực lượng đạo diễn trẻ của Nhà hát trong mùa Giỗ Tổ sân khấu năm nay.

Đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng nếu không đầu tư truyền nghề cho các bạn trẻ thì sẽ khó có một đội ngũ đạo diễn kế thừa cho sân khấu truyền thống. Ông đang hướng đến việc xây dựng CLB Đạo diễn trẻ thuộc Hội Sân khấu TP HCM, nơi có nhiều đạo diễn của hát bội, kịch nói, cải lương, xiếc, múa rối…sẽ cùng qui tụ lại để học nghề và trải nghiệm, tìm kiếm hình thức dàn dựng mới cho sân khấu.

Với phong cách dàn dựng trẻ trung, hấp dẫn, vở "Hiền thần" tạo điểm nhấn cho Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM trong mùa Giổ Tổ sân khấu năm nay

"Nếu không chịu thay đổi, không chấp nhận góc nhìn mới với suy nghĩ đương đại của các em thì mãi mãi sân khấu sẽ bị cũ. Do đó, tôi chú trọng đến việc lắng nghe tiếng nói của các đạo diễn trẻ, chấp nhận các hình thức mới mẻ trong dàn dựng của các em.

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM còn một số đạo diễn trẻ cũng sẽ đi theo mô hình này, tiếp tục chọn kịch bản hay, lao vào dàn dựng với cách làm mới, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn như một cuộc trao truyền nghề giữa hai thế hệ" – NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ sau buổi diễn vở "Hiền thần".

Những lớp diễn tự sự đầy cảm xúc của các diễn viên trong vở hát bội "Hiền thần"

Trần Ngọc Giàu chú trọng đến sự hóa thân của các diễn viên

Thành phần diễn viên vở diễn đều do lực lượng diễn viên giỏi nghề, trong đó có 2/3 là diễn viên trẻ thể hiện các nhân vật sử Việt gồm: Nguyễn Cửu Đàm (NS Hà Trí Nhơn), Mạc Lan Hương (NS Châu Thanh Mộng), Mạc Thiên Tứ (NS Đông Hồ), Trần Phước Thành (NS Thanh Bình), Nguyễn Phước Dục (NS Hoàng Duy), Nguyễn Phúc Thuần - Chúa Nguyễn (NS Hoàng Hà), Trương Phúc Loan (NS Khổng Minh Khương), Nguyễn Mẫu (NS Nhã Thanh), Cận vệ tướng (NS Thái Điền), Tướng Xiêm (NS Bảo Châu)….cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội tham gia biểu diễn.

"Tôi tôn trọng ba đạo diễn trẻ, để họ xử lý không gian và các tình huống, sau đó sẽ cắt gọn lại, chọn điểm mạnh của từng em để phát huy trong bảng dựng cuối cùng. Đó là cách để nhìn rõ hướng đi của từng em với vai trò đạo diễn. Cần nhất là chú trọng khai thác tâm lý nhân vật và sự hóa thân của diễn viên khi thể hiện vai diễn anh hùng lịch sử trên sân khấu hát bội" – NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ.

Vở "Hiền thần" hứa hẹn tạo dấu ấn đối với khán giả yêu nghệ thuật hát bội tại TP HCM

Nguyễn Cửu Đàm – Tầm nhìn chiến lược và Lũy Bán Bích

Một trong những nhân vật lịch sử trung tâm của vở "Hiền thần" là danh tướng Nguyễn Cửu Đàm, người có công lao to lớn trong việc bảo vệ vùng đất Gia Định và quy hoạch Sài Gòn. Năm 1772, trong bối cảnh quân Xiêm xâm lấn Hà Tiên, Nam Vang, Nguyễn Cửu Đàm được cử làm Khâm sai Thống suất đốc chiến, đem 10.000 quân và 30 chiến thuyền đánh đuổi quân Xiêm, giúp vua Chân Lạp Nặc Tôn khôi phục ngôi báu.

Sau chiến thắng, ông cho quân rút về Gia Định, xây dựng Lũy Bán Bích — một công trình phòng thủ vĩ đại có chiều dài hơn 8,5 km, bao quanh Sài Gòn như một vòng cung chiến lược, nối hai đầu rạch Bến Nghé và Thị Nghè.

Ba đạo diễn đầy tài năng của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM (từ trái sang): Thanh Bình, Ngọc Giàu, Bảo Châu.

Bên cạnh giá trị lịch sử, quá trình dàn dựng vở "Hiền thần" còn mang ý nghĩa nghề nghiệp sâu sắc khi NSND Trần Ngọc Giàu, trong vai trò Tổng đạo diễn và cố vấn nghệ thuật, đã trực tiếp dìu dắt và truyền nghề cho ba đạo diễn trẻ.

Ông hướng dẫn họ từ cách khai thác tư liệu lịch sử, xử lý kịch bản đến cách dàn dựng ngôn ngữ sân khấu hát bội. Ông giúp thế hệ trẻ tự tin đảm nhận các đề tài sử Việt, làm mới sân khấu truyền thống bằng tư duy hiện đại nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt cổ truyền.

Lực lượng diễn viên nồng cốt của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM với tác phẩm sử Việt "Hiền thần"