Chiều 30-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo IUU). Ảnh: TTXVN

Phiên họp được tổ chức sau Phiên họp thứ 14 chỉ 7 ngày cho thấy quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ trong chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng IUU của Uỷ ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Mở đầu Phiên họp, trước việc bão số 10 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó thống kê ban đầu có 41 người chết, mất tích, nhiều người bị thương; 44.230 nhà hư hỏng, tốc mái; 824 nhà bị ngập; gây ngập, thiệt hại khoảng 6.000 ha lúa và hoa màu; khoảng 1.338 ha thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình kết cấu hạ tầng bị hư hại; thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc tới người dân, chính quyền các địa phương bị thiệt hại.

Chống khai thác IUU là yêu cầu cấp bách

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Lãnh đạo các tỉnh, thành phố bị ảnh bởi bão số 10 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Trong đó, ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân; bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất khoát không để ai bị đói, bị rét; sửa chữa trường, lớp bảo đảm học tập; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh; xử lý vệ sinh môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ; khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, viễn thông; khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp…

Chia sẻ về sự cố 2 tàu cá vừa bị nạn tại Quảng Trị đều đang không có thiết bị định vị giám sát hành trình, Thủ tướng Chính phủ cho biết, mặc dù công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 10 tại các địa phương bị ảnh hưởng là ưu tiên hàng đầu nhưng chúng ta cũng không quên nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác đã được đề ra, trong đó có công tác chống khai thác IUU, mặc dù Ban Chỉ đạo mới họp phiên thứ 14 cách đây 7 ngày.

Nhắc lại việc họp Ban Chỉ đạo phải họp hằng tuần để kiểm điếm lại các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU mà Lãnh đạo Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành, địa phương; cũng như đánh giá kết quả đã làm được gì trong tuần vừa qua; quyết tâm cao nhất là kiểm soát tình hình; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát triển ngành thủy sản bền vững; xác định rõ trách nhiệm; gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC đối với nghề cá Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Phiên họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo ngắn gọn, rõ ràng kết quả đã triển khai trong tuần vừa qua, các chỉ số chống khai thác IUU, các vấn đề vướng mắc, nảy sinh; nhiệm vụ nào đã chuyển biến tiếp tục phát huy làm tốt hơn; nhiệm vụ nào, bộ, ngành, địa phương nào chưa làm tốt cũng phải thẳng thắn nhìn nhận đánh giá để biện pháp xử lý tiếp theo.