Mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết khả năng sẽ kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025 thay vì chỉ trong tháng 9 và 10-2025 như thông báo trước đó.

Philippines giữ giá gạo cho nông dân

Cơ quan này đề xuất đến năm 2026 sẽ nhập gạo trong tháng 1 với sản lượng 300.000 tấn, sau đó tiếp tục dừng trong các tháng 2, 3 và 4-2026 với mục đích giữ giá gạo trong nước cho nông dân Philippines khi vào vụ thu hoạch.

Lệnh ngưng nhập khẩu gạo của Philippines bắt đầu từ tháng 9-2025 đã kéo giá lúa gạo nội địa Philippines lên 28% nhưng vẫn thấp hơn khoảng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến thời điểm áp dụng lệnh cấm, nước này đã nhập khẩu khoảng 3,5 triệu tấn gạo.

Hiện tại, biện pháp mới dù đang là dự thảo nhưng đã khiến giá gạo thế giới sụt giảm bởi Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo số 1 thế giới.

Philippines lại dọa tạm dừng nhập khẩu gạo

Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm đang ở mức 450 USD/tấn; gạo Jasmine là 490 USD/tấn, không đổi so với cập nhật trước đó trong khi gạo 100% tấm giảm 2 USD xuống còn 310-314 USD/tấn.

Hiện do chưa phải vụ gạo chính của Việt Nam nên giá trong nước ít ảnh hưởng nhưng đến đầu năm 2025, vụ Đông Xuân thu hoạch, sản lượng lớn nhất năm thì đầu ra sẽ là vấn đề lớn.

Xuất khẩu gạo khó, nhập khẩu dễ

Số liệu cho thấy giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2025 chỉ đạt 509 USD/tấn, mức khá thấp so với cùng kỳ. Riêng tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 466.800 tấn gạo, giảm 43% về lượng và 55% về giá trị, chỉ đạt 232 triệu USD, chủ yếu do Philippines tạm ngừng nhập khẩu.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp dự báo nước này sẽ sớm mở cửa trở lại để hạ nhiệt giá gạo nội địa nhưng đến nay lệnh cấm vẫn được duy trì, thậm chí có khả năng kéo dài thêm.

Trong khi xuất khẩu gặp khó, nhiều doanh nghiệp cho rằng thị trường trong nước hơn 100 triệu dân lại “mở toang” cho gạo nhập khẩu, khiến việc tiêu thụ gạo nội địa bị ảnh hưởng. Thực trạng này không chỉ gây áp lực lên giá thu mua lúa của nông dân, mà còn đặt ra bài toán lớn về bảo vệ thị trường trong nước cho hạt gạo Việt.

Thống kê cho thấy trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi đến 1,51 tỉ USD để nhập khẩu gạo – một con số rất khó tin với nhiều người.