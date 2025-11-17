NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình

Cuối tuần qua, ngay khi đến Ninh Bình, đại diện đoàn phim cùng các diễn viên quay đợt đầu đã đến đền thờ Vua Đinh, đền Vân Thị, đền thờ Vua Lê, đền Gối Đại, Linh Thần Miếu để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân.

Ngoài Vua Đinh và nhiều nhân vật lịch sử khác, trong phim còn có một nhân vật tuy ít xuất hiện nhưng có giá trị tinh thần rất lớn đó là ưu bà Phạm Thị Trân. Bà là quan nữ hiếm hoi trong thời đại của Vua Đinh, người đã có công sáng tạo ra cách đánh trống trận hào hùng, mạnh mẽ, vừa dùng biểu diễn, vừa dùng trong chiến trận.

Đoàn làm phim chụp ảnh tại đền Vua Đinh

Bà Ngô Thị Bích Hạnh - Nhà sản xuất BHD và NSND Tự Long ở đền Vua Đinh

Đoàn làm phim dâng hương tại Linh Thần Miếu tại Thung Nham. Ngôi miếu thiêng kể chuyện Tướng Quân Đức Thánh Việt Vương là một trong những công thần phò tá vua Đinh Bộ Lĩnh

NSND Tự Long mang hương Trầm riêng từ Hà nội chuẩn bị cho Lễ Dâng hương các đấng tiền nhân Tại Ninh Bình trước khi bấm máy phim

Đoàn làm phim dâng hương các đấng tiền nhân tại Ninh Bình

Diễn viên Lê Vũ Long cùng đoàn phim ở Lễ dâng hương phía trong đền Vua Đinh

Với đoàn phim là những người làm nghệ thuật và đặc biệt với riêng NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân Đội, lễ dâng hương này còn có ý nghĩa hơn nữa vì bà là bà tổ của nghề Chèo, tổ Nghề sân khấu và là một trong các bậc tiền nhân đã khai sáng nghệ thuật ở Việt nam.

Trên trang cá nhân, NSND Tự Long cũng đăng ảnh chia sẻ cảm xúc lần đầu được đảnh lễ Bà tổ của ngành Chèo.

Sở Văn hóa - Thể thao Ninh Bình và Khu du lịch sinh thái Thung Nham đã hỗ trợ đoàn phim tổ chức Lễ xuất quân trang trọng theo đúng truyền thuyết vua Đinh hay mở lễ khao quân trước khi ra trận để bắt đầu giai đoạn sản xuất tại thực địa với gần 80 ngày. Nhiều đại biểu, khách mời tham gia sự kiện cùng ê-kíp đoàn phim

Ông Trần Song Tùng - Phó chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Ninh Bình phát biểu: "Vùng đất Ninh Bình là nơi kết tinh nhiều lớp trầm tích lịch sử của dân tộc. Tinh thần ấy, từ nhà Đinh đến nhà Trần, đã tạo nên một không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt của vùng đất này.

Đó là kiên cường mà thanh tao, anh hùng mà nhân nghĩa, cổ kính mà giàu sức sống. Tất cả thành nền tảng làm nên bản sắc Ninh Bình hôm nay - một vùng đất vừa mang hơi thở linh thiêng của huyền sử, vừa là điểm đến giàu tiềm năng cho nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Trong bối cảnh ấy, bộ phim "Hộ linh tráng sĩ" mang ý nghĩa đặc biệt".

Đây là dự án được khởi đầu từ việc ký kết hợp tác phát triển điện ảnh giữa Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh và tỉnh Ninh Bình tháng 10-2024, với mục tiêu thu hút, xúc tiến làm phim và từng bước xây dựng công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của tỉnh Ninh Bình.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới về sự nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện của lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp cho dự án đặc biệt này. Đây là một bộ phim rất lớn và rất khó để thực hiện vì bối cảnh phức tạp, vừa cổ trang, vừa võ thuật lại có rất nhiều ngựa và đao, kiếm… nên nếu không có sự hỗ trợ sẽ không thể thực hiện được.

NSND Tự Long trong một phút cao hứng đã lên sân khấu thể hiện ca khúc "Tình đất" để thay mặt đoàn phim cảm ơn các lãnh đạo, các doanh nghiệp và bà con tại Ninh Bình đã và đang giúp đỡ đoàn quay phim.

Phim dự kiến phát hành ngày 28-8-2026, để tiếp nối "Mưa đỏ", mong muốn cùng góp tay tạo nên một mùa phim lịch sử thường niên vào mỗi dịp Lễ Quốc Khánh 2-9 của đất nước.

Đoàn làm phim tặng áo cho các lãnh đạo và doanh nghiệp tại tỉnh trong Lễ xuất quân tại Thung Nham - Ninh Bình