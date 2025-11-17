NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình

Minh Khuê

(NLĐO) - Sau lễ khai máy tại TP HCM, đoàn phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" đến Ninh Bình và nhận sự đón tiếp nhiệt tình.

Cuối tuần qua, ngay khi đến Ninh Bình, đại diện đoàn phim cùng các diễn viên quay đợt đầu đã đến đền thờ Vua Đinh, đền Vân Thị, đền thờ Vua Lê, đền Gối Đại, Linh Thần Miếu để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân.

Ngoài Vua Đinh và nhiều nhân vật lịch sử khác, trong phim còn có một nhân vật tuy ít xuất hiện nhưng có giá trị tinh thần rất lớn đó là ưu bà Phạm Thị Trân. Bà là quan nữ hiếm hoi trong thời đại của Vua Đinh, người đã có công sáng tạo ra cách đánh trống trận hào hùng, mạnh mẽ, vừa dùng biểu diễn, vừa dùng trong chiến trận.

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 1.

Đoàn làm phim chụp ảnh tại đền Vua Đinh

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 2.

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 3.

Bà Ngô Thị Bích Hạnh - Nhà sản xuất BHD và NSND Tự Long ở đền Vua Đinh

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 4.

Đoàn làm phim dâng hương tại Linh Thần Miếu tại Thung Nham. Ngôi miếu thiêng kể chuyện Tướng Quân Đức Thánh Việt Vương là một trong những công thần phò tá vua Đinh Bộ Lĩnh

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 5.

NSND Tự Long mang hương Trầm riêng từ Hà nội chuẩn bị cho Lễ Dâng hương các đấng tiền nhân Tại Ninh Bình trước khi bấm máy phim

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 6.

Đoàn làm phim dâng hương các đấng tiền nhân tại Ninh Bình

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 7.

Diễn viên Lê Vũ Long cùng đoàn phim ở Lễ dâng hương phía trong đền Vua Đinh

Với đoàn phim là những người làm nghệ thuật và đặc biệt với riêng NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân Đội, lễ dâng hương này còn có ý nghĩa hơn nữa vì bà là bà tổ của nghề Chèo, tổ Nghề sân khấu và là một trong các bậc tiền nhân đã khai sáng nghệ thuật ở Việt nam.

Trên trang cá nhân, NSND Tự Long cũng đăng ảnh chia sẻ cảm xúc lần đầu được đảnh lễ Bà tổ của ngành Chèo.

Sở Văn hóa - Thể thao Ninh Bình và Khu du lịch sinh thái Thung Nham đã hỗ trợ đoàn phim tổ chức Lễ xuất quân trang trọng theo đúng truyền thuyết vua Đinh hay mở lễ khao quân trước khi ra trận để bắt đầu giai đoạn sản xuất tại thực địa với gần 80 ngày. Nhiều đại biểu, khách mời tham gia sự kiện cùng ê-kíp đoàn phim

Ông Trần Song Tùng - Phó chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Ninh Bình phát biểu: "Vùng đất Ninh Bình là nơi kết tinh nhiều lớp trầm tích lịch sử của dân tộc. Tinh thần ấy, từ nhà Đinh đến nhà Trần, đã tạo nên một không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt của vùng đất này.

Đó là kiên cường mà thanh tao, anh hùng mà nhân nghĩa, cổ kính mà giàu sức sống. Tất cả thành nền tảng làm nên bản sắc Ninh Bình hôm nay - một vùng đất vừa mang hơi thở linh thiêng của huyền sử, vừa là điểm đến giàu tiềm năng cho nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Trong bối cảnh ấy, bộ phim "Hộ linh tráng sĩ" mang ý nghĩa đặc biệt".

Đây là dự án được khởi đầu từ việc ký kết hợp tác phát triển điện ảnh giữa Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh và tỉnh Ninh Bình tháng 10-2024, với mục tiêu thu hút, xúc tiến làm phim và từng bước xây dựng công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của tỉnh Ninh Bình.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới về sự nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện của lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp cho dự án đặc biệt này. Đây là một bộ phim rất lớn và rất khó để thực hiện vì bối cảnh phức tạp, vừa cổ trang, vừa võ thuật lại có rất nhiều ngựa và đao, kiếm… nên nếu không có sự hỗ trợ sẽ không thể thực hiện được.

NSND Tự Long trong một phút cao hứng đã lên sân khấu thể hiện ca khúc "Tình đất" để thay mặt đoàn phim cảm ơn các lãnh đạo, các doanh nghiệp và bà con tại Ninh Bình đã và đang giúp đỡ đoàn quay phim.

Phim dự kiến phát hành ngày 28-8-2026, để tiếp nối "Mưa đỏ", mong muốn cùng góp tay tạo nên một mùa phim lịch sử thường niên vào mỗi dịp Lễ Quốc Khánh 2-9 của đất nước.

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 9.

Đoàn làm phim tặng áo cho các lãnh đạo và doanh nghiệp tại tỉnh trong Lễ xuất quân tại Thung Nham - Ninh Bình

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 10.

NSND Tự Long hát ca khúc "Tình đất"

NSND Tự Long hát "Tình đất" cảm ơn Ninh Bình - Ảnh 11.

Tin liên quan

Anh Thơ diễn hài với "anh tài" Tự Long, ngàn khán giả cổ vũ

Anh Thơ diễn hài với "anh tài" Tự Long, ngàn khán giả cổ vũ

(NLĐO)- Ca sĩ Anh Thơ có màn diễn hài với nghệ sĩ Xuân Hinh, anh tài "Tự Long" và nghệ sĩ Xuân Bắc, cô được hàng ngàn khán giả cổ vũ

NSND Tự Long và dấu ấn trong vở chèo "Vùng trời bình yên"

(NLDO) – NSND Tự Long là người dồn hết tâm huyết để dàn dựng vở chèo nhân văn về những người gìn giữ bình yên nơi biên ải

NSND Tự Long: Hết mình vì nghệ thuật

NSND Tự Long rất hạnh phúc khi nhận Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động, sau đó là giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng

lễ xuất quân NSND Tự Long Tình đất Hộ linh tráng sĩ - bí ẩn mộ vua Đinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo