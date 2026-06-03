NSƯT Cát Tường, Công Hậu… nghe chuyện "ống kính sáng tạo"

Hai phiên thảo luận, nhiều vấn đề được đưa ra

Tọa đàm thuộc khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) ngắn TPHCM lần 2, đã diễn ra sáng ngày 3-6 tại Đài phát thanh và truyền hình TPHCM, do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì tổ chức, Đài phát thanh và truyền hình TPHCM thực hiện, phối hợp cùng Hội Điện ảnh TPHCM và Hãng phim truyền hình TFS.

Tiết mục văn nghệ trước khi tọa đàm diễn ra

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NSƯT Cát Tường (bìa trái) tại tọa đàm

Các diễn giả chia sẻ trong phiên thảo luận đầu tiên

Đạo diễn hình ảnh Nguyễn Phan Linh Đan chia sẻ

Đạo diễn Lê Chi Na nói

Các diễn giả tham dự tọa đàm gồm: NSƯT - đạo diễn Bùi Vi Nghi, Đạo diễn hình ảnh Nguyễn Phan Linh Đan, đạo diễn Lê Chi Na, Nhiếp ảnh gia Adrien Jean (Pháp). Ngoài các khách mời, tọa đàm còn có sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên đến từ các trường đại học.

Trong phiên thảo luận đầu tiên với những diễn giả: NSƯT - đạo diễn Bùi Vi Nghi, Đạo diễn hình ảnh (DOP) Nguyễn Phan Linh Đan, đạo diễn Lê Chi Na, nhiều vấn đề xoay quanh khung hình, cách kể chuyện phim, tư duy làm phim, áp lực 3 giây đầu tiên, việc TP HCM được UNESCO ghi danh là Thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực điện ảnh, thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) và cũng là thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á…

LHP ngắn TPHCM lần 2 là sân chơi hữu ích cho người đam mê điện ảnh, nhất là người trẻ

Trong đó, Nguyễn Phan Linh Đan cho biết mỗi khung hình cần mang đến cảm xúc cho khán giả. Việc truyền tải cảm xúc thế nào qua từng ống kính tùy vào trải nghiệm sống của từng người. NSƯT - đạo diễn Bùi Vi Nghi nhấn mạnh về yếu tố hấp dẫn của ba giây đầu tiên trong một phim.

NSƯT - đạo diễn Bùi Vi Nghi

Theo ông, một tác phẩm phim ảnh nói chung muốn giữ khán giả lâu thì phải có câu chuyện ý nghĩa và tạo được sức hấp dẫn với khán giả trong ba giây đầu tiên. Ba giây cũng đã thành áp lực với nhà làm phim. Khán giả ngày nay xem nhiều mạng xã hội, có nhiều sự lựa chọn nếu phim không tạo sức hút trong 3 giây đầu thì có thể họ sẽ lướt qua.

Đạo diễn Lê Chi Na cho rằng mỗi đạo diễn có tư duy kể chuyện khác nhau và cũng nhìn thành phố theo góc nhìn riêng khi khắc họa trên màn ảnh. "Nhìn vào TP HCM, chúng ta thấy một thành phố năng động, nhịp sống nhanh nhưng tôi lại kể một câu chuyện chậm theo chủ ý riêng để tạo sự đối lập, tương phản" - đạo diễn Lê Chi Na thổ lộ.

Phiên thảo luận thứ hai

Đạo diễn Công Hậu (bìa phải) tại tọa đàm

Về LHP ngắn TPHCM lần 2, các diễn giả đồng tình đây là một sân chơi hữu ích cho người đam mê điện ảnh, nhất là người trẻ. Việc trở thành Thành phố điện ảnh cũng mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác và học hỏi quốc tế cho cộng đồng làm nghề. Điều quý giá nhất không chỉ là danh hiệu, mà là cơ hội để những người trẻ được va chạm, được học hỏi lẫn nhau và được kể những câu chuyện rất riêng về thành phố của mình.

Trong phiên thảo luận thứ hai, nhiếp ảnh gia Adrien Jean cũng có nhiều thảo luận thú vị với các khán giả.