NSƯT – đạo diễn Lê Cường vui mừng trước thành quả của học trò tại lễ công chiếu TVC

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT – đạo diễn Lê Cường vui mừng trước thành quả của học trò tại lễ công chiếu TVC

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – NSƯT – đạo diễn Lê Cường luôn tâm huyết với nghề, ông đã đào tạo một thế hệ sinh viên yêu nghề làm phim quảng cáo rất giỏi và năng động

NSƯT – đạo diễn Lê Cường vui mừng trước thành quả của học trò tại lễ công chiếu TVC - Ảnh 1.

NSƯT đạo diễn Lê Cường (bìa trái) trao giải cho các nhóm sinh viên tham dự cuộc công chiếu TVC

Chiều 14-5, tại Trường Đại học Gia Định đã diễn ra lễ công chiếu và trao giải cuộc thi TVC dành cho sinh viên Khoa Truyền thông số. 

Điểm nhấn của chương trình là 21 sản phẩm TVC do sinh viên thực hiện sau quá trình học tập, sáng tạo và thực hành chuyên ngành sản xuất quảng cáo. Nhiều tác phẩm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, âm thanh, kỹ thuật dựng phim cũng như tư duy tiếp cận truyền thông hiện đại.

NSƯT Lê Cường xúc động trước sự trưởng thành của học trò

Có mặt tại chương trình, NSƯT – đạo diễn Lê Cường bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của các học trò mà ông đã đồng hành đào tạo trong suốt thời gian qua.

NSƯT – đạo diễn Lê Cường vui mừng trước thành quả của học trò tại lễ công chiếu TVC - Ảnh 2.

Tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình công chiếu và trao giải TVC tại trường Đại học Gia Định

Ông đánh giá cao tinh thần lao động nghiêm túc của sinh viên, đặc biệt là sự nỗ lực trong việc xây dựng các TVC quảng bá sản phẩm Việt bằng góc nhìn trẻ trung, hiện đại và gần gũi với đời sống.

Đạo diễn Lê Cường cho rằng nhiều nhóm sinh viên đã có sự chỉn chu về mặt hình ảnh, âm thanh và nhịp dựng, thể hiện khát vọng tiệm cận những chuẩn mực quảng cáo chuyên nghiệp đang phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số hiện nay.

Ông đặc biệt vui khi thấy các bạn trẻ dành sự quan tâm cho các sản phẩm Việt Nam, cố gắng kể những câu chuyện quảng cáo bằng ngôn ngữ trẻ, gần gũi và có tính thị trường.

Theo ông, đây là một bài tập học thuật và là bước khởi đầu cho tư duy xây dựng thương hiệu Việt bằng sáng tạo truyền thông hiện đại.

Thẳng thắn góp ý để sinh viên hoàn thiện tư duy nghề nghiệp

Bên cạnh những lời động viên, đạo diễn Lê Cường và các thầy cô trong ban giám khảo đã nhận xét, đưa ra nhiều góp ý mang tính nghề nghiệp.

NSƯT – đạo diễn Lê Cường vui mừng trước thành quả của học trò tại lễ công chiếu TVC - Ảnh 3.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Dương nhận xét các TCV tranh tài tại trường Đại học Gia Định

"Các bạn làm hình ảnh đẹp nhưng đôi lúc quá chú trọng kỹ thuật mà quên mất logic của câu chuyện. Một TVC hiệu quả phải khiến người xem nhớ được thông điệp và cảm nhận được giá trị của sản phẩm" – đạo diễn Lê Cường chia sẻ.

Ông cũng lưu ý nhiều nhóm còn quá tập trung vào việc quay hình ảnh đẹp, dựng hoành tráng nhưng lại sao nhãng yếu tố kể chuyện, khiến một số TVC xuất hiện những hình ảnh chưa liên kết chặt chẽ với thông điệp sản phẩm.

Phải biết trân trọng sản phẩm trong quảng cáo

Một trong những điều được NSƯT Lê Cường và các thầy cô trong ban giám khảo nhấn mạnh là thái độ đối với sản phẩm khi thực hiện quảng cáo. Theo các nhà chuyên môn, mỗi sản phẩm xuất hiện trong TVC cần được thể hiện bằng sự nâng niu và trân trọng, bởi đó chính là hình ảnh thương hiệu mà doanh nghiệp gửi gắm.

"Khi các bạn không trân quý sản phẩm thì hình ảnh truyền tải ra cũng không tạo được niềm tin với nhãn hàng và người xem" – Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Dương nhấn mạnh.



Tin liên quan

Công nghiệp văn hóa cần xung lực mới

Công nghiệp văn hóa cần xung lực mới

Để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững và trở thành một trong những động lực tăng trưởng trụ cột, cần có giải pháp kịp thời, hiệu quả về cơ chế, chính sách

Gỡ “điểm nghẽn” để Công nghiệp văn hóa TP HCM bứt phá

Sáng 14-5, Báo Người Lao Động đã tổ chức talkshow “Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo”

Lê Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo