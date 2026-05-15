NSƯT – đạo diễn Lê Cường vui mừng trước thành quả của học trò tại lễ công chiếu TVC

NSƯT đạo diễn Lê Cường (bìa trái) trao giải cho các nhóm sinh viên tham dự cuộc công chiếu TVC

Chiều 14-5, tại Trường Đại học Gia Định đã diễn ra lễ công chiếu và trao giải cuộc thi TVC dành cho sinh viên Khoa Truyền thông số.

Điểm nhấn của chương trình là 21 sản phẩm TVC do sinh viên thực hiện sau quá trình học tập, sáng tạo và thực hành chuyên ngành sản xuất quảng cáo. Nhiều tác phẩm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, âm thanh, kỹ thuật dựng phim cũng như tư duy tiếp cận truyền thông hiện đại.

NSƯT Lê Cường xúc động trước sự trưởng thành của học trò

Có mặt tại chương trình, NSƯT – đạo diễn Lê Cường bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của các học trò mà ông đã đồng hành đào tạo trong suốt thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình công chiếu và trao giải TVC tại trường Đại học Gia Định

Ông đánh giá cao tinh thần lao động nghiêm túc của sinh viên, đặc biệt là sự nỗ lực trong việc xây dựng các TVC quảng bá sản phẩm Việt bằng góc nhìn trẻ trung, hiện đại và gần gũi với đời sống.

Đạo diễn Lê Cường cho rằng nhiều nhóm sinh viên đã có sự chỉn chu về mặt hình ảnh, âm thanh và nhịp dựng, thể hiện khát vọng tiệm cận những chuẩn mực quảng cáo chuyên nghiệp đang phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số hiện nay.

Ông đặc biệt vui khi thấy các bạn trẻ dành sự quan tâm cho các sản phẩm Việt Nam, cố gắng kể những câu chuyện quảng cáo bằng ngôn ngữ trẻ, gần gũi và có tính thị trường.

Theo ông, đây là một bài tập học thuật và là bước khởi đầu cho tư duy xây dựng thương hiệu Việt bằng sáng tạo truyền thông hiện đại.

Thẳng thắn góp ý để sinh viên hoàn thiện tư duy nghề nghiệp

Bên cạnh những lời động viên, đạo diễn Lê Cường và các thầy cô trong ban giám khảo đã nhận xét, đưa ra nhiều góp ý mang tính nghề nghiệp.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Dương nhận xét các TCV tranh tài tại trường Đại học Gia Định

"Các bạn làm hình ảnh đẹp nhưng đôi lúc quá chú trọng kỹ thuật mà quên mất logic của câu chuyện. Một TVC hiệu quả phải khiến người xem nhớ được thông điệp và cảm nhận được giá trị của sản phẩm" – đạo diễn Lê Cường chia sẻ.

Ông cũng lưu ý nhiều nhóm còn quá tập trung vào việc quay hình ảnh đẹp, dựng hoành tráng nhưng lại sao nhãng yếu tố kể chuyện, khiến một số TVC xuất hiện những hình ảnh chưa liên kết chặt chẽ với thông điệp sản phẩm.

Phải biết trân trọng sản phẩm trong quảng cáo

Một trong những điều được NSƯT Lê Cường và các thầy cô trong ban giám khảo nhấn mạnh là thái độ đối với sản phẩm khi thực hiện quảng cáo. Theo các nhà chuyên môn, mỗi sản phẩm xuất hiện trong TVC cần được thể hiện bằng sự nâng niu và trân trọng, bởi đó chính là hình ảnh thương hiệu mà doanh nghiệp gửi gắm.

"Khi các bạn không trân quý sản phẩm thì hình ảnh truyền tải ra cũng không tạo được niềm tin với nhãn hàng và người xem" – Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Dương nhấn mạnh.







