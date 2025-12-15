NSƯT đạo diễn Lê Cường xúc động trong sự kiện "50 năm rạng rỡ ánh hồng"





ThS - Đạo diễn NSƯT Lê Cường

Sáng 15-12, tại không gian Trệt B – Trường Đại học Văn hóa TP HCM, Lễ khai mạc triển lãm ảnh "50 Năm Rạng Rỡ Ánh Hồng" đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc cảm.

Đây là hoạt động chào mừng cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Văn hóa TP HCM (1976–2025), cuộc triển lãm cho thấy cách người trẻ hôm nay tiếp cận lịch sử nhà trường bằng tư duy tổ chức sự kiện hiện đại, giàu tính biểu tượng và chiều sâu văn hóa.

ThS. NSƯT đạo diễn Lê Cường (người đặt nền tảng xây dựng sân khấu Tuổi Ngọc) đã xúc động bảy tỏ niềm hạnh phúc. Ông là người dạy bộ môn đạo diễn sự kiện khoa quản lý văn hóa tại trường và hơn 40 thành viên của lớp Đại học quản lý văn hóa (17.2) đã mang lại niềm tự hào cho ông và các giảng viên trong khoa khi đã tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Các đại biểu và sinh viên tham quan triển lãm

Từ một "chuyến tàu ký ức"

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở cách dàn dựng tổng thể: toàn bộ lễ khai mạc và tham quan triển lãm được cấu trúc như một "chuyến tàu văn hóa", trong đó mỗi đại biểu, thầy cô và sinh viên là một "hành khách danh dự".

"Cách gọi tên các không gian – Ký ức còn mãi, Văn hóa trong tôi, Hành trình của một mái trường, Trạm cảm xúc – không chỉ mang tính mỹ cảm, mà còn tạo nên một kịch bản trải nghiệm, giúp người xem "đi" qua 50 năm lịch sử bằng cảm xúc thay vì chỉ bằng thông tin.

Tôi vui khi các em đã lên kế hoạch, viết kịch bản, phân công nhiệm vụ để hoàn thiện một ý tưởng mang tính nghệ thuật cho cuộc triển lãm này, góp phần vào chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm của nhà trường" – NSƯT đạo diễn Lê Cường nói.

Ngay từ phần mở màn với các tiết mục nghệ thuật mang tinh thần tuổi trẻ như: "Khát vọng sinh viên Việt Nam", "Hát dưới mái trường Văn Hóa", chương trình đã định vị rõ chủ đề: 50 năm là hành trình tiếp nối tinh thần học tập, sáng tạo và trách nhiệm văn hóa của các thế hệ sinh viên.

Những hình ảnh ý nghĩa về ký ức thật đẹp của Trường Đại học Văn hóa

Triển lãm ảnh – nơi ký ức hòa vào lịch sử nhà trường

Không gian triển lãm được chia thành ba trạm nội dung chính, mỗi trạm mang một tầng ý nghĩa riêng. Ở Trạm "Văn hóa trong tôi", những bức ảnh dự thi và đoạt giải của sinh viên không đơn thuần ghi lại cảnh quan hay hoạt động học đường, mà phản chiếu cách người trẻ nhìn nhận "văn hóa" như một phần đời sống cá nhân: ánh mắt thầy cô, góc sân trường, khoảnh khắc lặng im của một hành lang quen thuộc.

Mỗi khung hình là một lát cắt thời gian, cho thấy văn hóa không ở đâu xa, mà hiện hữu trong những điều rất đỗi bình thường . Tiếp nối là Trạm "Hành trình của một mái trường", nơi lịch sử 50 năm được kể lại bằng các mốc hình ảnh và trụ trưng bày mang tính biểu tượng.

Khoảnh khắc truyền lửa - bức ảnh quý của Nhà sử học Nguyễn Đình Tư giao lưu với sinh viên

Khép lại hành trình là "Trạm cảm xúc" – không gian mở dành cho chữ viết, chữ ký và những lời nhắn gửi. Chính tại đây, triển lãm vượt khỏi vai trò trưng bày để trở thành một cuộc đối thoại cảm xúc giữa các thế hệ: thầy cô, cựu sinh viên và sinh viên hôm nay cùng để lại dấu ấn của mình trong hành trình 50 năm đáng nhớ.

Dấu ấn đào tạo: Khi sinh viên làm chủ không gian văn hóa

Triển lãm "50 năm rạng rỡ ánh hồng" do Lớp Đại học Quản lý Văn hóa 17.2 thực hiện, đồng thời là sản phẩm tổng kết học phần Tổ chức sản xuất và Đạo diễn sự kiện dưới sự hướng dẫn của TS – NSƯT Hoàng Duẩn và ThS – NSƯT Lê Cường.

Tiến sĩ - NSƯT đạo diễn Hoàng Duẩn (cầm hoa) và các thầy cô, sinh viên khoa quản lý văn hóa và Trường ĐH Văn hóa

Điều đáng ghi nhận là sinh viên đã cùng "làm bài tập", đảm nhiệm vai trò của những người kiến tạo sự kiện văn hóa, từ ý tưởng, kịch bản, dàn dựng đến thông điệp xã hội mà chương trình gửi gắm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Trịnh Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP HCM - đánh giá cao tinh thần sáng tạo, tính chuyên nghiệp và chiều sâu văn hóa mà tập thể sinh viên đã thể hiện. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn lý thuyết với thực hành.

Khi một triển lãm trở thành lời tri ân và lời hứa, ý nghĩa của cuộc triển lãm đã tạo cơ hội để tất cả sinh viên nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới kết quả học tập tốt hơn, hiệu quả hơn.

Triển lãm là một lời tri ân dành cho những người đã đặt nền móng, đồng thời là lời hứa của thế hệ trẻ với tương lai: tiếp bước truyền thống, giữ gìn bản sắc và không ngừng làm mới đời sống văn hóa học đường.

Từ một kịch bản được xây dựng công phu, chương trình đã cho thấy cách kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, ký ức và cảm xúc. Và chính điều đó khiến triển lãm trở thành sự kiện kỷ niệm, đánh dấu mốc văn hóa đáng nhớ trong đời sống tinh thần của Trường Đại học Văn hóa TP HCM.

Một số hình ảnh được trưng bày và hình ảnh lễ khai mạc triển lãm sáng 15-12: