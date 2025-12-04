NSƯT Hạnh Thúy, Công Ninh, Vũ Ngọc Đãng… tiếc khi K+ rời đi!

NSƯT Hạnh Thúy đã từng tham gia phim "Trại Hoa Đỏ" do đạo diễn Victor Vũ thực hiện và phim "Tết ở Làng Địa Ngục" do Trần Hữu Tấn đạo diễn. Hai phim dài tập này đều do K+ đầu tư sản xuất, phát sóng phục vụ khán giả.

NSƯT Hạnh Thúy trong phim "Tết ở Làng Địa Ngục"

"Tôi rất tiếc khi nghe thông tin K+ rời khỏi thị trường Việt Nam từ ngày 1-1-2026. Họ đã đầu tư cho nhiều phim dài tập với sự chỉn chu, tử tế. Những tác phẩm này không kém cạnh điện ảnh từ đạo diễn, dàn diễn viên, ê-kíp sản xuất, bối cảnh… Tôi biết đến kênh đã nhiều năm và cũng rất thích bởi chất lượng kỹ thuật tốt. Tôi quý mến và trân trọng sự đầu tư của họ" - NSƯT Hạnh Thúy trải lòng.

Đồng quan điểm, NSƯT Công Ninh - từng tham gia các phim: "Mẹ ác ma, cha thiên sứ", "Trại Hoa Đỏ" do K+ đầu tư, nhận định việc K+ rời đi cũng khiến cho phim Việt mất đi một nhà đầu tư lớn. Ông nhận định K+ là một kênh hay và thật đáng tiếc khi không còn ở lại với khán giả Việt.

NSƯT Công Ninh (bìa trái) trong phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ"

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ: "Nếu K+ đóng cửa tôi rất buồn và rất tiếc, mất đi một kênh truyền hình sản xuất và chiếu phim Việt và mất đi nhiều cơ hội làm nghề của anh em trong ngành phim. Đặc biệt anh từng làm phim cho K+ nên có rất nhiều tình cảm với K+".

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã từng đạo diễn phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ". Phim quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Công Ninh, Minh Hằng, Huy Anh, Ngân Chi,… và phát sóng trên kênh K+ CINE, độc quyền của Truyền Hình K+, từ cuối năm 2021.