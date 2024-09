NSƯT Hạnh Thúy xin lỗi vì "đánh đập" bạn diễn

Nhà sản xuất phim ngày 25-9 tiếp tục tung hậu trường của phim. Theo đó, trong các tập 17 đến 19, nhân vật Thiên Nga (Quỳnh Lương đóng) và Bình An (Bích Ngọc đóng) đều hướng đến nghề thêu tay truyền thống.



Thúy Hạnh (Hồng Ánh đóng) phát hiện Bình An có năng khiếu thêu tay truyền thống. Được sự đồng ý của bà Chát (NSƯT Hạnh Thúy đóng), Thúy Hạnh nhận Bình An làm đệ tử, truyền dạy nghệ thuật thêu đỉnh cao.

NSƯT Hạnh Thúy vai bà Chát

Bích Ngọc vai Bình An, con nuôi của bà Chát

Bà Chát cấm con gái nuôi thêu

Nhận ra đứa em nuôi có cùng niềm đam mê và có vẻ tài năng hơn, Thiên Nga gắt gỏng, yêu cầu mẹ là bà Chát cấm Bình An thêu. Thương con ruột hơn con nuôi, bà Chát đốt sách vở, dụng cụ thêu của Bình An, phá hoại việc học của cô.

"Về cảnh bạo hành, tôi phải xin lỗi bé Tuyết Nhung ( đóng Bình An lúc nhỏ) và Bích Ngọc (đóng Bình An lúc lớn). Tôi đánh hai bạn rất nhiều. Nhân vật Bình An ngờ nghệch hơn so với bình thường là do bà Chát luôn đánh trên đầu.

Đánh nhẹ không được, đánh mạnh thì tôi thấy rất xót, bạn cũng tổn thương. Khi diễn, Bích Ngọc có nói cứ đánh vì đánh một lần đau chứ đánh đi đánh lại cũng đau hơn. Hai bạn đã rất hy sinh cho nhân vật này" - NSƯT Thúy Hạnh nói.

Phim hiện vẫn đang chiếu trên ứng dụng VieON lúc 20 giờ thứ 2 đến thứ 4 hằng tuần và phát sóng lúc 18 giờ 50 phút thứ 6 đến chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV9.