Giải trí

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… lồng tiếng phim Tết Dương lịch

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim Hàn Quốc "Đại ca ha ha ha" đổ bộ rạp Việt đầu năm 2026, quy tụ dàn sao Việt tham gia lồng tiếng.

NSƯT Hoài Linh đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật đại ca Lim Dae-soo trong phim. Với chất giọng đặc trưng, gây cười, nam nghệ sĩ mang đến một tên trùm khi thì nghiêm túc, lúc lại khôi hài.

Diễn viên Thái Hòa lồng tiếng cho nhân vật Na Soon-tae - ứng cử viên chiếc ghế đại ca mới. Ngoài ra, diễn viên Mạc Văn Khoa tham gia lồng tiếng cho nhân vật Dong Kang-pyo do tài tử Jung Kyung-ho thủ diễn. Lê Dương Bảo Lâm lồng tiếng Cho Pan-ho, nhân vật do nam diễn viên Park Ji-hwan hóa thân.

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… tụ hội lồng tiếng phim - Ảnh 1.

Phim quy tụ nhiều người nổi tiếng tham gia lồng tiếng

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… tụ hội lồng tiếng phim - Ảnh 2.

NSƯT Hoài Linh lồng tiếng ông trùm Lim Dae-soo

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… tụ hội lồng tiếng phim - Ảnh 3.

Thái Hòa lồng vai Na Soo-tae

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… tụ hội lồng tiếng phim - Ảnh 4.

Đàm Vĩnh Hưng cũng góp giọng

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… tụ hội lồng tiếng phim - Ảnh 5.

Mạc Văn Khoa

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… tụ hội lồng tiếng phim - Ảnh 6.

Lê Dương Bảo Lâm

Trailer phim

Cảnh hậu trường lồng tiếng của Lê Dương Bảo Lâm

Đặc biệt, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng góp giọng với vai In Sul do tài tử Oh Dal-su thủ diễn. Một số người nổi tiếng khác tham gia lồng tiếng còn có Hải Triều, Hải Vót, TikToker Con Cò Đây, Nhism Streamer.

"Đạ ca ha ha ha" từng "khuấy đảo" phòng vé Hàn Quốc, quán quân dịp lễ Trung Thu, mang về con số hơn 420 tỉ đồng. Tác phẩm kể câu chuyện xoay quanh Soon Tae – một tên xã hội đen đã "rửa tay gác kiếm", ấp ủ ước mơ làm chủ một chuỗi nhà hàng.

Thế nhưng sau khi ông trùm xã đoàn qua đời, Soon Tae bất đắc dĩ bị chỉ định "nối ngôi". Để né tránh, anh đề xuất cháu trai ông trùm là Kang Pyo - người đang nuôi mộng làm vũ công tango làm đại ca. Thực tế, xã đoàn chỉ có Pan Ho – tên chuyên gây rối nhưng tha thiêt làm đại ca dù chẳng ai tin tưởng. Từ "ngôi vị" tưởng như ai cũng khao khát, chiếc ghế ông trùm trở thành "đại chiến né chiêu" hài hước.

Phim do Hee Chan-ra đạo diễn, ra rạp Việt với các suất chiếu đặc biệt từ 1-1-2026 đến 4-1-2026 và chính thức khởi chiếu từ 9-1-2026

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… tụ hội lồng tiếng phim - Ảnh 7.

Phim thể loại hành động hài hước


 

Tin liên quan

“Thám Tử Kiên” Quốc Huy lồng tiếng phim Hàn

“Thám Tử Kiên” Quốc Huy lồng tiếng phim Hàn

(NLĐO) - "Thám tử Kiên" Quốc Huy sẽ tham gia phiên bản lồng tiếng của bộ phim điện ảnh Hàn Quốc "Mượn rượu đẩy kèo".

Kiều Minh Tuấn lồng tiếng phản diện Grigon

(NLĐO) - Kiều Minh Tuấn đảm nhận lồng tiếng nhân vật Grigon - lãnh chúa "gia trưởng" uy quyền trong hoạt hình "Elio cậu bé đến từ trái đất".

Thái Hòa vinh hạnh khi lồng tiếng cho thần tượng

(NLĐO) - Diễn viên Thái Hòa lồng tiếng cho vai diễn của "ông chú cơ bắp" Ma Dong-seok trong phim "Holy night: Đội săn quỷ".

