NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… lồng tiếng phim Tết Dương lịch

NSƯT Hoài Linh đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật đại ca Lim Dae-soo trong phim. Với chất giọng đặc trưng, gây cười, nam nghệ sĩ mang đến một tên trùm khi thì nghiêm túc, lúc lại khôi hài.

Diễn viên Thái Hòa lồng tiếng cho nhân vật Na Soon-tae - ứng cử viên chiếc ghế đại ca mới. Ngoài ra, diễn viên Mạc Văn Khoa tham gia lồng tiếng cho nhân vật Dong Kang-pyo do tài tử Jung Kyung-ho thủ diễn. Lê Dương Bảo Lâm lồng tiếng Cho Pan-ho, nhân vật do nam diễn viên Park Ji-hwan hóa thân.

Đặc biệt, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng góp giọng với vai In Sul do tài tử Oh Dal-su thủ diễn. Một số người nổi tiếng khác tham gia lồng tiếng còn có Hải Triều, Hải Vót, TikToker Con Cò Đây, Nhism Streamer.

"Đạ ca ha ha ha" từng "khuấy đảo" phòng vé Hàn Quốc, quán quân dịp lễ Trung Thu, mang về con số hơn 420 tỉ đồng. Tác phẩm kể câu chuyện xoay quanh Soon Tae – một tên xã hội đen đã "rửa tay gác kiếm", ấp ủ ước mơ làm chủ một chuỗi nhà hàng.

Thế nhưng sau khi ông trùm xã đoàn qua đời, Soon Tae bất đắc dĩ bị chỉ định "nối ngôi". Để né tránh, anh đề xuất cháu trai ông trùm là Kang Pyo - người đang nuôi mộng làm vũ công tango làm đại ca. Thực tế, xã đoàn chỉ có Pan Ho – tên chuyên gây rối nhưng tha thiêt làm đại ca dù chẳng ai tin tưởng. Từ "ngôi vị" tưởng như ai cũng khao khát, chiếc ghế ông trùm trở thành "đại chiến né chiêu" hài hước.

Phim do Hee Chan-ra đạo diễn, ra rạp Việt với các suất chiếu đặc biệt từ 1-1-2026 đến 4-1-2026 và chính thức khởi chiếu từ 9-1-2026

