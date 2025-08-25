HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

NSƯT Hoài Linh: "Trên mạng lâu lâu lại đồn tôi chết!"

Minh Khuê

(NLĐO) – NSƯT Hoài Linh cho biết ban đầu khi nhận vai trong phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" cứ nghĩ là khỏe nhưng cuối cùng lại rất cực.

NSƯT Hoài Linh "cháy" hết mình trong "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn"

Trong buổi giao lưu, ra mắt phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" vào chiều ngày 25-8 tại TP HCM, NSƯT Hoài Linh trải lòng về vai diễn.

Ông kể: "Ban đầu, khi đọc kịch bản nhận phim, tôi nghĩ khỏe lắm vì hành trình nhân vật chỉ có 2 ngày 1 đêm. Thế nhưng, khi tham gia vào, tôi mới thấy cực hơn phần trước của phim đến mấy lần. Phần trước, cảnh cực nhất của tôi là cõng Tuấn Trần trong mưa. Lúc đó, Tuấn Trần ăn chay nhưng lại lên ký, không như hiện nay không ăn chay lại xuống ký".

NSƯT Hoài Linh: "Trên mạng lâu lâu lại đồn tôi chết!" - Ảnh 1.

NSƯT Hoài Linh và "con trai màn ảnh" Tuấn Trần

NSƯT Hoài Linh trải lòng tại giao lưu

Tuy cực nhọc, thế nhưng, NSƯT Hoài Linh trải qua gần 40 ngày quay phim không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Đoàn phim làm không biết mệt, ông nhớ một cảnh quay dưới nước mà đoàn phim quay từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau, ngâm nước mãi không cho lên. Cả ê-kíp cùng nỗ lực, đồng lòng tạo ra sản phẩm chất lượng phục vụ khán giả.

"Trên mạng, lâu lâu, người ta lại đồn tôi chết. Tôi khi thì bị đồn đột quỵ, bất tỉnh, hôn mê… đủ kiểu. Sáng ngủ dậy, người quen lại gọi điện cho người thân của tôi hỏi tôi bị gì. Mở mạng lên, tôi lại thấy bức hình cũ từ xa xưa của mình, ghép vào tin đám tang, NSƯT Minh Nhí đứng khóc một bên. 10 đám ma mà NSƯT Minh Nhí mặc có một bộ đồ…!" - NSƯT Hoài Linh kể.

Ông khẳng định đến tuổi này không còn cạnh tranh gì danh xưng "vua phòng vé" này nọ. 10 năm trước, rạp chưa nhiều, phim ông đóng doanh thu như thế được cho là khủng và cũng được gọi bằng danh xưng "vua phòng vé". Thế nhưng, đó chỉ là mỹ từ bởi lẽ phim là tác phẩm tập thể, ê-kíp sản xuất lên đến hàng trăm người, công sức của tất cả chứ không phải một người.

Bây giờ già rồi, ông chỉ mong phim ra khán giả xem thấy vui, thấy cảm xúc là được. "Trường giang sóng sau xô sóng trước", ông không cạnh tranh với ai nhưng là một diễn viên thì vẫn mong phim mình đóng được khán giả đón nhận.

Dàn diễn viên cùng NSƯT Hoài Linh nỗ lực vượt thử thách, lột tả cảm xúc nhân vật

Tại buổi giao lưu, diễn viên Tuấn Trần với vai Minh "Gọn" nói rằng áp lực với vai diễn vì chưa bao giờ tiệm cận, giao tiếp người bị chậm phát triển. Anh chỉ có dữ liệu duy nhất là từ trường hợp người cháu của bạn mình và nhận thấy người này khó khăn trong truyền tải ngôn ngữ đến người khác.

NSƯT Hoài Linh: "Trên mạng lâu lâu lại đồn tôi chết!" - Ảnh 2.

Các diễn viên trong "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" trải lòng

NSƯT Hoài Linh: "Trên mạng lâu lâu lại đồn tôi chết!" - Ảnh 3.

Cùng chia sẻ kỷ niệm về phim

"Tôi và đạo diễn thảo luận xem nhân vật này chậm phát triển, trí tuệ dừng lại ở độ tuổi bao nhiêu. Sau đó, tôi thay đổi cách nói chuyện, lắp hàm y tế vào miệng để giọng nói thay đổi, từ ngữ phát âm khó nghe hơn. Tiếp theo, tôi thay đổi tướng đi, do cao nên giờ phải đi gù hơn, co người lại và thay đổi kiểu tóc. Tôi sợ nhất là ánh mắt bởi ánh mắt của người chậm phát triển rất khác, thường chìm vào thế giới riêng nên ít khi nhìn thẳng người đối diện" – Tuấn Trần trải lòng.

Diễn viên Võ Tấn Phát thể hiện vai phản diện và có nhiều cảnh "tác động vật lý" với bạn diễn Tuấn Trần. Anh cố gắng tự đóng những cảnh quay thấy mặt còn những cảnh khuất sau lưng thì nhờ diễn viên đóng thế phụ vào.

Nữ diễn viên trẻ Ngọc Xuân vào vai thi thể nữ diễn viên Anh Thư cho biết lúc quay phim, cô hơi căng thẳng nên tăng cân nhẹ. Vì thế, cô cảm thấy có lỗi khi mọi người phải ẵm hoặc cõng cô theo trong hành trình di chuyển của nhân vật.

Đạo diễn Nhật Trung cho biết nghệ sĩ Phước Sang đóng vai khách mời trong phim và cảnh đó quay cùng NSƯT Hoài Linh. Cả hai quen biết, hiểu nhau nên cố gắng làm sao cho nghệ sĩ Phước Sang thoải mái nhất để diễn nhân vật của mình.

"Với nghệ sĩ, việc được nhìn thấy ánh sáng sân khấu, máy quay là một điều hạnh phúc nhất. Thời điểm này, sức khỏe nghệ sĩ Phước Sang yếu. Cách đây một tuần, anh phải nhập viện cấp cứu và nguy kịch nhưng giờ chót đã vượt qua. Anh tỉnh lại và nhận ra mọi người nhưng vẫn chưa nói được" – đạo diễn Nhật Trung thông tin.

Phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Ngọc Xuân, Võ Tấn Phát, La Thành… 

Phim chính thức ra rạp từ ngày 29-8.

NSƯT Hoài Linh Tuấn Trần Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn giao lưu
