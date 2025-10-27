NSƯT Hữu Châu hết hồn vì nụ hôn của NSND Hồng Vân

Nhà sản xuất phim "Cưới vợ cho cha" ngày 27-10 tung trailer phim nhiều tình tiết hài hước nhưng cũng có không ít cảm xúc sâu lắng.

Trong trailer, ông Sáu Sếu giới thiệu là ông chủ quán cà phê của xóm Hai Cây Dzú, nơi tụ tập ưa thích của mọi người.

Ông Sáu Sếu bán cà phê trong xóm

Ông có con trai làm kỹ sư trên thành phố

Bà Hai Hành vẫn một lòng chờ đợi ông

Ông Sáu Sếu luôn muốn con mình có vợ

Ông bày kế để con trai gặp gỡ những cô gái trong ngày giỗ mẹ

Trailer phim "Cưới vợ cho cha"

Ông Sáu Sếu mất vợ nhiều năm, một mình nuôi Út Tửng học đại học, ra trường làm nghề kỹ sư ở thành phố. Ông muốn con trai lấy vợ, yên bề gia thất nên nhờ bà Hai Hành (NSND Hồng Vân thủ vai) - người yêu cũ của ông nhiều năm về trước, làm mai mối cho con.

Bà Hai Hành vẫn một lòng yêu thương ông Sáu Sếu, luôn ở bên cạnh hỗ trợ, chăm sóc ông. Vì thế, bà cũng hết lòng với nguyện vọng của ông.

Trong ngày giỗ, ông Sáu Sếu khiến Út Tửng hoảng hốt vì gặp phải nhiều cô gái một lời khó nói hết. Út Tửng giận dỗi bỏ lên thành phố, ông Sáu Sếu lên thăm con và sốc khi thấy một người phụ nữ cùng một đứa trẻ hiện diện trong căn phòng trọ lụp xụp của đứa con trai mà ông hết mực tự hào.

"Cưới vợ cho cha" là phim do Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn, mang miền Tây hào sảng lên màn ảnh rộng cùng câu chuyện chạm đến trái tim như một cầu nối giữa hai thế hệ, để từng người tìm thấy tiếng lòng của mình và thấu hiểu hơn cho đối phương.

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 21-11.