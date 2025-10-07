NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu và chuyện "tình già"

Nhà sản xuất phim "Cưới vợ cho cha" tung hình ảnh và video clip đầu tiên của tác phẩm vào ngày 7-10.

NSƯT Hữu Châu vai ông Sáu

NSND Hồng Vân vai bà Hai Hạnh

Mối "tình già" của cả hai

Cha con ông Sáu

Ông Sáu tức giận vì Út Tửng

Video clip đầu tiên của phim

Trong video clip đầu tiên, cảnh làng quê miền Tây yên bình trở nên ồn ào bởi tiếng trách móc của ông Sáu (NSƯT Hữu Châu thủ vai) với đứa con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai) ở xa lâu không về thăm nhà, dẫu là ngày giỗ của mẹ mình. Nhịp độ lập tức bị đẩy lên cao khi ông Sáu vì quá giận mà té ngã, khiến người con trai hốt hoảng về quê ngay lập tức.

Xung quanh hai cha con là bà Hai Hạnh (NSND Hồng Vân thủ vai), luôn kè kè bên cạnh ông Sáu, ân cần hỏi thăm bệnh tình của ông. "Tình già" của cả hai dường như không che giấu được. Cô Thắm (Syni Trang thủ vai) xinh xắn, ngồi cười tủm tỉm khi ông Sáu nói để dành miếng đất cho Út Tửng lấy vợ.

Những người hàng xóm từ quan tâm đến "nhiều chuyện" cũng xuất hiện, góp mặt thêm lời vào câu chuyện gia đình của ông Sáu và Út Tửng, dần đẩy mọi thứ đi xa.

"Cưới vợ cho cha" còn có sự góp mặt của các diễn viên: Kim Hải, Đình Khang…, dự kiến ra rạp từ 21-11.