NSƯT Kiều Oanh từng 4 lần bị "dính bẫy" lừa đảo

Đoàn phim "Bẫy tiền" đã có buổi giao lưu, ra mắt phim chiều 10-11 tại TP HCM. NSƯT Kiều Oanh – vào vai mẹ của nữ chính Tâm (Tam Triều Dâng đóng), có nhiều chia sẻ quanh vai diễn cũng như chuyện từng bị "dính bẫy" lừa đảo.

"Cách đây 6–7 năm trước, tôi đã từng nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ giọng điệu dữ tợn, khăng khăng khẳng định số điện thoại tôi đang dùng là của người thiếu nợ lớn. Tôi lúc đó hoảng sợ khi bị dọa, cứ phải năn nỉ, chứng minh rằng bản thân là Kiều Oanh – một nghệ sĩ hài, không phải người thiếu nợ đang nói đến" – NSƯT Kiều Oanh kể.

Từ trái sang: Nhà sản xuất Hằng Trịnh, đạo diễn Oscar Dương, Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng

NSƯT Kiều Oanh chia sẻ tại buổi giao lưu

NSƯT Kiều Oanh kể chuyện bị lừa

Bà nói thêm rằng lúc đó rất sợ hãi kể với người thân thì nghe người thân nói có thể lừa đảo, cần phải mạnh mẽ, quyết liệu hơn khi gặp phải điện thoại kiểu này. Sau lần đó, bà cũng thận trọng hơn nhưng lại bị một người giả danh nhân viên bảo hiểm yêu cầu cung cấp thông tin suýt lừa thành công và cũng may được người thân can ngăn.

"Lần gần nhất, tôi đặt mua phụ kiện điện thoại trị giá 400.000 đồng. Lúc nhận hàng, tôi trả tiền nhưng chưa kịp kiểm tra hàng thì shipper đột ngột nhận điện thoại rồi òa khóc nức nở nói rằng mẹ đã qua đời.

Shipper này khóc thật đến mức tôi cũng bùi ngùi và nói vội là đi về nhanh. Tôi vẫn còn đang vừa thương cho shipper vừa mở hàng của mình ra thì thấy hai cục gạch" – NSƯT Kiều Oanh kể lại.

Không chỉ NSƯT Kiều Oanh, nhà sản xuất Hằng Trịnh của phim "Bẫy tiền" cũng là nạn nhân lừa đảo. "Công ty tôi thường mua bán phim. Khi nhập phim về Việt Nam chiếu, chúng tôi sẽ trả tiền bản quyền cho phía bán. Chúng tôi không biết đã bị theo dõi như thế nào nhưng email công ty bị tin tặc tấn công và nhận được một hóa đơn yêu cầu thanh toán tiền bản quyền mua phim.

Mọi thông tin trong hóa đơn đều chính xác ngoại trừ một chi tiết nhỏ là 1 con số trong tài khoản bị sai. Kết quả, chúng tôi bị lừa mất 2 tỉ đồng" – nhà sản xuất Hằng Trịnh cho biết.

Trong buổi giao lưu, nam chính Liên Bỉnh Phát – đóng vai Đăng Thức trong phim, cho biết: "Đây là vai diễn cùng thể loại tâm lý, giật gân đầy mới lạ, tôi hạnh phúc khi khán giả sẽ được thấy một phiên bản Liên Bỉnh Phát hoàn toàn khác so với trước đây".

Anh thừa nhận đang cho bản thân cơ hội thử sức ở các thể loại nhân vật khác nhau để chứng minh cho khán giả về khả năng biến hoá đa dạng trong diễn xuất.

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng vào vai cặp đôi yêu nhau 4 năm, sắp cưới

Liên Bỉnh Phát trải lòng về vai diễn

Cả hai thân thiết tại buổi giao lưu

Một cặp đôi đẹp

Tam Triều Dâng tâm sự bản thân gặp phải nhiều áp lực nhất định khi trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính Thanh Tâm. Cô trân trọng từng cơ hội để được đến gần hơn với khán giả.

Đăng Thức và Thanh Tâm yêu đương nồng nàn trong 4 năm nên hai diễn viên Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng tìm hiểu, thân thiết ngoài đời để tạo "phản ứng hóa học" khi lên phim.

Cả hai thống nhất sẽ hết mình với nhân vật trong những phân cảnh tình cảm cần thiết để có sự gắn kết chân thật, truyền tải cảm xúc ngọt ngào của cặp đôi yêu nhau đến khán giả.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát hóm hỉnh nói rằng đã xin phép nửa kia ngoài đời và được sự đồng ý trước khi tham gia "Bẫy tiền"

"Bẫy tiền" khai thác vấn nạn lừa đảo qua điện thoại. Chuyện phim bắt đầu với việc nhân vật chính Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát đóng) tham gia một app tài chính tên DealZ và bị lừa. Đoàn phim đã đặt làm luôn một app tài chính để Đăng Thức tham gia như thật.

"Đoàn phim tạo app trong quá trình làm tiền kỳ. Chức năng của app đã nằm trong suy nghĩ từ lâu của tôi. Hiện tại app vẫn còn hiện hữu, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát triển nó sau khi phim chiếu" – đạo diễn Oscar Dương thông tin. Phim khởi chiếu từ 21-11.