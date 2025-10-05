NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi thành mẹ đơn thân trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi thành mẹ đơn thân trẻ

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Kim Tuyến cho biết nếu có cơ hội chọn lựa lại thì cô sẽ không kết hôn vào thời điểm đó.

NSƯT Kim Tuyến kể chuyện kết hôn và ly hôn ở độ tuổi rất trẻ

NSƯT Kim Tuyến là khách mời tập mới nhất của chương trình "The Khang Show", lên sóng tối 4-10. Trong chương trình, cô chia sẻ cảm giác vui mừng và bất ngờ khi được trao danh hiệu NSƯT năm 2024.

Sau sự vui mừng và bất ngờ, đến lúc này cô thấy có chút áp lực về trách nhiệm để làm sao xứng đáng danh hiệu này. Nhận danh hiệu, cô tự nhủ bản thân cần phải làm được gì đó cho đất nước, cho thế hệ diễn viên mai sau.

NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi tan vỡ - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tuyến trải lòng tại The Khang Show

NSƯT Kim Tuyến thổ lộ một ngày của cô thường bắt đầu lúc 4 giờ sáng, sau khi chạy bộ thể thao đến 6 giờ 30 phút, sẽ đến quán cà phê quen thuộc gần nhà. Cô dành một tiếng rưỡi để ngồi suy nghĩ công việc của mình. Đó là thời gian thích nhất của nữ diễn viên.

"Nếu được cơ hội chọn lựa lại một điều gì đó thì tôi sẽ không kết hôn. Không kết hôn sớm cũng đồng nghĩa tôi sẽ không làm mẹ đơn thân sớm, ở độ tuổi 21" - NSƯT Kim Tuyến chia sẻ.

Cô kể đã kết hôn năm 19 tuổi. Chồng cô là một doanh nhân trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Cả hai ly hôn sau 2 năm cưới và cô giữ con bên mình, làm mẹ đơn thân.

"Thời điểm đó, gia đình không chấp thuận cho tôi ly hôn nên không nhận được sự hỗ trợ nào cũng không có cấp dưỡng từ cha của bé. Họ cứ nghĩ rằng tôi rồi sẽ quay lại thôi vì còn trẻ, không có khả năng tài chính" - NSƯT Kim Tuyến kể.

NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi tan vỡ - Ảnh 2.

NSƯT Kim Tuyến hé lộ chồng cũ của cô là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính

NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi tan vỡ - Ảnh 3.

Cả hai ly hôn sau 2 năm cưới, khi đó cô chỉ mới 21 tuổi

Cô nói rằng lúc đó cùng chồng cũ tình cờ quen nhau khoảng 3 tháng nhưng sau đó hai bên gia đình thân thiết nhanh hơn cả tình cảm cả hai. Cô chọn kết hôn bởi bản thân khao khát có một gia đình mà cha mẹ, con cái sum vầy, chăm lo cho nhau. Tuy nhiên, có thể do cô còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm trong hôn nhân, thiếu hụt kiến thức gia đình trong độ tuổi đó nên cô cùng chồng tan vỡ.

"Năm 2008 là năm đại khủng hoảng kinh tế, chồng cũ tôi làm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính nên cũng bị ảnh hưởng từ tâm lý đến kinh tế.

Đó có lẽ là lý do lớn chưa thực hiện trách nhiệm với con. Tôi nghĩ mình làm được cứ làm, nếu lo không được thì nghĩ đến phương án kêu gọi họ giúp đỡ, đồng hành. Thế nhưng, tôi cuối cùng cũng làm được và con hiện học lớp 12" - NSƯT Kim Tuyến kể.

NSƯT Kim Tuyến là "tay ngang" nhưng vào nghề diễn ở thời điểm hoàng kim của phim truyền hình và may mắn phim nối tiếp phim

Ngoài trải lòng về đời tư, NSƯT Kim Tuyến còn nhớ về giải nhì cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ XXI" đã tham gia vào năm 2006, tạo cơ duyên đến với nghề diễn viên. Dù không được đào tạo trường lớp, cô may mắn làm nghề ở giai đoạn hoàng kim của phim truyền hình, dự án nối tiếp dự án. Cô tham gia nhiều vai diễn và có thu nhập lo cho con.

NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi tan vỡ - Ảnh 4.

NSƯT Kim Tuyến được khán giả biết qua cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ XXI"

NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi tan vỡ - Ảnh 5.

Cô thắng giải nhì ở cuộc thi đó

"Tôi nuôi con từ trách nhiệm, chưa có suy nghĩ cao cả, thiêng liêng nào ở độ tuổi đó. Tôi chỉ cố gắng đi làm để có thu nhập và mang đến điều kiện vật chất tốt nhất cho con như đi học trường quốc tế.

Nếu có con ở độ này thì chắc tôi sẽ chọn bên cạnh con, làm công việc online nào đó mà không phải gửi con cho vú nuôi để rong ruổi đoàn phim nhiều như thế. Tôi bỏ qua giai đoạn vàng hình thành tính cách con người, quan trọng của đứa trẻ. Thế nhưng, ở thời điểm quá trẻ như thế, tôi nghĩ bản thân không có lựa chọn nào ngoài cố gắng làm việc" - NSƯT Kim Tuyến thổ lộ.

Để làm tốt nghề, NSƯT Kim Tuyến đã phải học hỏi rất nhiều, tự nghiên cứu, dành thời gian cho nhân vật, tưởng tượng bối cảnh nhân vật. Cô nói nếu không làm diễn viên thì chắc sẽ trở thành nhân viên văn phòng.

Ở hiện tại, NSƯT Kim Tuyến thổ lộ cô chỉ tập trung cho sự nghiệp và không nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân.

Tin liên quan

Khi NSƯT Kim Tuyến làm "nông dân xứ trà" …

Khi NSƯT Kim Tuyến làm "nông dân xứ trà" …

(NLĐO) - Series 3 "Hương trà" đem đến sắc màu cuộc sống chân phương thông qua đời trà của những người nông dân của vùng đất Bảo Lộc.

Dương Cẩm Lynh "trấn nước" Kim Tuyến, "đánh" Thúy Diễm sưng mặt trên phim trường

(NLĐO) - Kim Tuyến, Thuý Diễm 'dỗi' Dương Cẩm Lynh vì bị bạo hành thẳng tay, Lương Thế Thành xót vợ.

NSƯT Kim Tuyến, Quỳnh Kool khoe sắc trên thảm đỏ

(NLĐO) - Các nữ diễn viên: Quỳnh Kool, Khả Ngân, Thúy Diễm, NSƯT Kim Tuyến, NSƯT Hạnh Thúy… tham dự thảm đỏ Lễ trao Giải Cánh Diều Vàng 2024.

kết hôn sớm trải lòng NSƯT Kim Tuyến The Khang Show
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo