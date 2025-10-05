NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi thành mẹ đơn thân trẻ

NSƯT Kim Tuyến kể chuyện kết hôn và ly hôn ở độ tuổi rất trẻ

NSƯT Kim Tuyến là khách mời tập mới nhất của chương trình "The Khang Show", lên sóng tối 4-10. Trong chương trình, cô chia sẻ cảm giác vui mừng và bất ngờ khi được trao danh hiệu NSƯT năm 2024.

Sau sự vui mừng và bất ngờ, đến lúc này cô thấy có chút áp lực về trách nhiệm để làm sao xứng đáng danh hiệu này. Nhận danh hiệu, cô tự nhủ bản thân cần phải làm được gì đó cho đất nước, cho thế hệ diễn viên mai sau.

NSƯT Kim Tuyến trải lòng tại The Khang Show

NSƯT Kim Tuyến thổ lộ một ngày của cô thường bắt đầu lúc 4 giờ sáng, sau khi chạy bộ thể thao đến 6 giờ 30 phút, sẽ đến quán cà phê quen thuộc gần nhà. Cô dành một tiếng rưỡi để ngồi suy nghĩ công việc của mình. Đó là thời gian thích nhất của nữ diễn viên.

"Nếu được cơ hội chọn lựa lại một điều gì đó thì tôi sẽ không kết hôn. Không kết hôn sớm cũng đồng nghĩa tôi sẽ không làm mẹ đơn thân sớm, ở độ tuổi 21" - NSƯT Kim Tuyến chia sẻ.

Cô kể đã kết hôn năm 19 tuổi. Chồng cô là một doanh nhân trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Cả hai ly hôn sau 2 năm cưới và cô giữ con bên mình, làm mẹ đơn thân.

"Thời điểm đó, gia đình không chấp thuận cho tôi ly hôn nên không nhận được sự hỗ trợ nào cũng không có cấp dưỡng từ cha của bé. Họ cứ nghĩ rằng tôi rồi sẽ quay lại thôi vì còn trẻ, không có khả năng tài chính" - NSƯT Kim Tuyến kể.

NSƯT Kim Tuyến hé lộ chồng cũ của cô là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính

Cả hai ly hôn sau 2 năm cưới, khi đó cô chỉ mới 21 tuổi

Cô nói rằng lúc đó cùng chồng cũ tình cờ quen nhau khoảng 3 tháng nhưng sau đó hai bên gia đình thân thiết nhanh hơn cả tình cảm cả hai. Cô chọn kết hôn bởi bản thân khao khát có một gia đình mà cha mẹ, con cái sum vầy, chăm lo cho nhau. Tuy nhiên, có thể do cô còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm trong hôn nhân, thiếu hụt kiến thức gia đình trong độ tuổi đó nên cô cùng chồng tan vỡ.

"Năm 2008 là năm đại khủng hoảng kinh tế, chồng cũ tôi làm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính nên cũng bị ảnh hưởng từ tâm lý đến kinh tế.

Đó có lẽ là lý do lớn chưa thực hiện trách nhiệm với con. Tôi nghĩ mình làm được cứ làm, nếu lo không được thì nghĩ đến phương án kêu gọi họ giúp đỡ, đồng hành. Thế nhưng, tôi cuối cùng cũng làm được và con hiện học lớp 12" - NSƯT Kim Tuyến kể.

NSƯT Kim Tuyến là "tay ngang" nhưng vào nghề diễn ở thời điểm hoàng kim của phim truyền hình và may mắn phim nối tiếp phim

Ngoài trải lòng về đời tư, NSƯT Kim Tuyến còn nhớ về giải nhì cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ XXI" đã tham gia vào năm 2006, tạo cơ duyên đến với nghề diễn viên. Dù không được đào tạo trường lớp, cô may mắn làm nghề ở giai đoạn hoàng kim của phim truyền hình, dự án nối tiếp dự án. Cô tham gia nhiều vai diễn và có thu nhập lo cho con.

NSƯT Kim Tuyến được khán giả biết qua cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ XXI"

Cô thắng giải nhì ở cuộc thi đó

"Tôi nuôi con từ trách nhiệm, chưa có suy nghĩ cao cả, thiêng liêng nào ở độ tuổi đó. Tôi chỉ cố gắng đi làm để có thu nhập và mang đến điều kiện vật chất tốt nhất cho con như đi học trường quốc tế.

Nếu có con ở độ này thì chắc tôi sẽ chọn bên cạnh con, làm công việc online nào đó mà không phải gửi con cho vú nuôi để rong ruổi đoàn phim nhiều như thế. Tôi bỏ qua giai đoạn vàng hình thành tính cách con người, quan trọng của đứa trẻ. Thế nhưng, ở thời điểm quá trẻ như thế, tôi nghĩ bản thân không có lựa chọn nào ngoài cố gắng làm việc" - NSƯT Kim Tuyến thổ lộ.

Để làm tốt nghề, NSƯT Kim Tuyến đã phải học hỏi rất nhiều, tự nghiên cứu, dành thời gian cho nhân vật, tưởng tượng bối cảnh nhân vật. Cô nói nếu không làm diễn viên thì chắc sẽ trở thành nhân viên văn phòng.

Ở hiện tại, NSƯT Kim Tuyến thổ lộ cô chỉ tập trung cho sự nghiệp và không nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân.