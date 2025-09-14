NSƯT Trọng Hải, Kim Tuyến giao lưu tại buổi chiếu "Mưa đỏ"

NSƯT Trọng Hải, NSƯT Kim Tuyến trải lòng tại buổi chiếu phim và giao lưu

Chương trình chiếu phim và giao lưu do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP HCM phối hợp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP HCM tổ chức. Hơn 200 khách mời đã tham gia chương trình vào lúc 15 giờ ngày 14-9 tại rạp Cinestar Hai Bà Trưng.

"Nói theo tâm linh nhà Phật, trọn kiếp này chúng ta nợ họ một thân hình lành lặn. Làm gì được cho họ, chúng ta cố gắng làm để họ có thể có đời sống tinh thần phong phú, sống vui khỏe có ích. Từ cảm nhận đó, chúng tôi quyết tâm tổ chức suất chiếu đặc biệt này, dành cho những đối tượng đặc biệt đó" – ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP HCM - chia sẻ.

Sau khi thưởng thức phim, các khách mời giao lưu cùng NSƯT Trọng Hải và NSƯT Kim Tuyến. Trong đó, NSƯT Kim Tuyến xúc động: "Là một đứa con của dân tộc Việt Nam. Tôi thấy hạnh phúc và may mắn vì được sinh ra trong hòa bình, có những niềm vui của hòa bình. Bên cạnh đó, những cô chú được sinh ra trong chiến tranh, hứng chịu nỗi đau chiến tranh. Khi hòa bình, những nỗi đau đó vẫn hiện hữu. Trong vai trò của mình, tôi gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn sự hy sinh, cảm nhận sâu sắc nỗi đau của những cô chú, anh chị, gánh chịu nỗi đau chiến tranh, từ chất động dioxin".

Theo cô, phim "Mưa đỏ" là một minh chứng cho sự đấu tranh gian khổ, sự hy sinh không gì có thể diễn tả được để giành được nền độc lập dân tộc. Là thế hệ sinh ra trong hòa bình, cô bày tỏ lòng biết ơn, hứa sống thật tốt, cống hiến thật nhiều.

"Trong phim "Mưa đỏ", tôi được vinh dự tham gia vai Tư lệnh Trần Bình, chỉ huy trận đánh 81 ngày ở Mặt trận Quảng Trị. Đây là vinh dự lớn khi tham gia phim. Khi nhận được lời mời, tôi sẵn sàng. Tôi không quan tâm vai đó lớn hay nhỏ, góp phần nhỏ trong phim đó, góp tiếng nói cho tất cả mọi người hiểu rằng cuộc chiến tranh đi qua gian khổ, gay go thế" – NSƯT Trọng Hải nói.

Ông kể thêm khi đến trường quay, trong thời gian chuẩn bị vào quay, có tham quan một số di tích quanh Thành cổ, chứng kiến những chứng tích chiến tranh còn để lại, cảm giác đau lòng, hiểu rằng chiến tranh thật ác liệt.

"Tôi thật sự xúc động, tần ngần đứng trước dòng sông Thạch Hãn, cảm nhận đoàn quân đã đi qua, đoàn quân đã vào thành phố. Họ đã chiến đấu thế nào để giành lại độc lập. Tôi cảm nhận nhiều điều. Tôi đứng trong Thành cổ, trên ngôi mộ tập thể, cảm nhận bao sinh linh đã nằm xuống" – NSƯT Trọng Hải thổ lộ.

Những nạn nhân chất độc da cam cũng lên giao lưu cùng hai diễn viên và các khách mời. Trong đó, các cựu chiến binh cũng bày tỏ cảm xúc sau khi xem phim "Mưa đỏ", đóng góp ý kiến của mình.

“Mưa đỏ” đã thu về hơn 648 tỉ đồng

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, phim "Mưa đỏ" hiện đã thu về hơn 648 tỉ đồng và vẫn đang tiếp tục tăng doanh thu. Nhiều người trong giới dự đoán phim có thể cán mốc 700 tỉ đồng.

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…