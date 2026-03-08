NSƯT Phương Hồng Thủy vai Diệu Hoài sẽ là vai diễn để đời trên sân khấu kịch nói của bà

Ngày 8-3, suất 15 giờ, sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở "29 anh về". Vở kịch ngày ngày hôm qua 7-3 đã diễn hai suất, khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt sự xuất hiện của NSƯT Phương Hồng Thủy trong vở kịch được xem là một bài ca về sự thủy chung và sự thức tỉnh của lương tri. Một vở diễn đẹp cả nội dung lẫn hình thức.

Có những nghệ sĩ đi qua thời gian bằng hào quang. Có những nghệ sĩ ở lại trong lòng công chúng bằng sự chân thật. NSƯT Phương Hồng Thủy thuộc về vế sau. Ba mươi năm trước, bạn đọc Báo Người Lao Động đã bầu chọn, trao cho bà Giải Mai Vàng 1998 với vai Cầm Thanh trong "Cô đào hát" – một vai diễn thấm đẫm số phận người nghệ sĩ. Và hôm nay, với Diệu Hoài, Phương Hồng Thủy tiếp tục chinh phục khán giả.

Phương Hồng Thủy bền bỉ, son sắt với nghề

Trong các suất diễn đầu năm 2026 trên sân khấu Hoàng Thái Thanh, khán giả đã dành nhiều tràng pháo tay tán thưởng NSƯT Phương Hồng Thủy khi cánh màn nhung khép lại.

Vở "29 anh về" do đạo diễn Thành Hội dàn dựng đã làm nên điều kỳ diệu khi mà có sự tham gia rất đẹp của bà. Khán giả đã khóc khi nghe bà ca bốn câu Phụng Hoàng nhưng lại ca dây kép, nghe quặng thắt nỗi niềm một người vợ chờ đợi chồng trong nước mắt suốt hơn 20 năm.

Với nét diễn chân thật, Phương Hồng Thủy đem lại nhiều cảm xúc cho vai Diệu Hoài (vở "29 anh về")

Đó cũng là nước mắt hạnh phúc của bà khi đón nhận quá nhiều tình cảm mà công chúng dành cho người nghệ sĩ. Đối với bạn đọc, khán giả của Giải Mai Vàng, họ đã nhớ và chứng kiến NSƯT Phương Hồng Thủy được vinh danh cũng trong niềm hạnh phúc đó. Bởi, không ai biết rằng để có được thành quả đã khiến bà đối mặt với rất nhiều vất vã. Từ một cô đào ở sân khấu tỉnh dấn thân vào showbiz của đô thị lớn, bà phải rèn giũa mình từ chính những năng khiếu tự có, để được công nhận là cô đào dễ dàng hóa thân vào các tính cách, các số phận.

Trước khi đoạt Giải Mai Vàng, bà đã đoạt HCV Giải Trần Hữu Trang năm 1991, và cùng NSND Trọng Hữu được bình chọn là cặp song ca cổ hay nhất năm 1990.

Hành trình ấy tưởng như đã đủ đầy. Nhưng với sự bền bỉ, son sắt với sân khấu, NSƯT Phương Hồng Thủy chưa bao giờ khép lại đam mê. Bà đã có một cuộc trở về trong một diện mạo khác: vai cô giáo Diệu Hoài của vở "29 anh về" trên Sân khấu Hoàng Thái Thanh rất bản lĩnh.

Một nghệ sĩ cải lương bước sang kịch nói – điều vốn dĩ không dễ – nhưng ở bà, sự chuyển mình diễn ra tự nhiên như hơi thở. Trong vai Diệu Hoài, Phương Hồng Thủy không mang theo lối ca diễn quen thuộc của cải lương. Không nhấn nhá, không cường điệu, không phô trương kỹ thuật. Bà tiết chế đến mức tối đa, để mọi rung động nằm sâu trong ánh mắt, trong khoảng lặng giữa hai câu thoại. Khán phòng nhiều suất diễn lặng như nín thở. Cảm xúc không dâng trào ồn ào mà thấm dần, như nước ngầm.

Ca bài Phụng hoàng trong vở diễn, Diệu Hoài của Phương Hồng Thủy là đỉnh cao diễn xuất đầy thương cảm

"Tôi chỉ nghĩ mình phải sống thật với nhân vật. Khi nhân vật đau, mình đau. Khi nhân vật nhớ, mình nhớ. Nếu mình thật, khán giả sẽ tin. Ở tuổi này, còn được khán giả thương, còn được lắng nghe, đó là hạnh phúc lớn lắm rồi" – bà nói, giọng chậm rãi mà ánh mắt vẫn ánh lên niềm biết ơn.

Diễn xuất chân thật, cốt cách của Phương Hồng Thủy

Sự chân thật ấy vốn đã là cốt cách của NSƯT Phương Hồng Thủy từ thời đỉnh cao cải lương. Bà không diễn để khoe kỹ thuật, bà diễn để đi vào phần sâu nhất của nhân vật.

Nhắc đến bà, người yêu sân khấu vẫn nhớ một Mộng Cầm đầy day dứt trong "Chuyện tình Hàn Mặc Tử", một Thúy Kiều bi thương trong "Ai giết nàng Kiều", một Ý Lan bản lĩnh trong "Nhiếp chính Ỷ Lan", một Út Lượm nghẹn ngào của "Cung đàn nước mắt" và một cô Huệ tội nghiệp của "Duyên kiếp"… Đặc biệt là vai Cầm Thanh trong vở "Cô đào hát", vai diễn bà yêu thích nhất vì được đứng chung sân khấu với cố NSƯT Vũ Linh và được trao Giải Mai Vàng. "Tôi luôn nhớ cảm giác khi được xướng tên ở Giải Mai Vàng tại Khu du lịch Suối Tiên. Đó là giải thưởng do bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn. Sự ghi nhận từ khán giả là điều thiêng liêng nhất. Vai Cầm Thanh gắn với nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là được diễn cùng anh Vũ Linh – một bạn diễn tuyệt vời. Tôi biết ơn bạn đọc và khán giả đã trao cho tôi niềm tin ấy" – bà xúc động nhắc lại.

Với nghệ thuật, Phương Hồng Thủy rất chỉn chu

Trong những chuyến về nước sau thời gian định cư theo chồng, bà dành nhiều buổi để đến xem kịch. Từ sân khấu Thiên Đăng đến Hoàng Thái Thanh, các vở mới đều có bà ngồi ở hàng ghế khán giả. Bà nói mình thích xem các đồng nghiệp diễn để được học hỏi, được trải nghiệm và nhất là được sống trong không gian sân khấu vốn cần sự chỉn chu của người nghệ sĩ.

"Ngoài những suất diễn cải lương, giao lưu với khán giả trẻ, hoặc tham gia Sân khấu học đường, tôi thích xem kịch. Chính vì thế tôi may mắn có được cuộc hội ngộ tuyệt đẹp với ê kíp sáng tạo vở "29 anh về" trên sân khấu Hoàng Thái Thanh. Đó là một cuộc gặp gỡ tri kỷ để chúng tôi kể về một câu chuyện rất đẹp của tình yêu và lòng chung thủy" – NSƯT Phương Hồng Thủy nói.

"Tôi trân quý tình thương của công chúng. Vẫn mong sân khấu cải lương và kịch có nhiều tác phẩm hay trong năm 2026 để người nghệ sĩ được thỏa sức sáng tạo. Tôi chúc cho Giải Mai Vàng sẽ thăng hoa, đánh dấu 32 năm phát triển rực rỡ" - NSƯT Phương Hồng Thủy nói.



