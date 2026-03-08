HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Phương Hồng Thủy lặng lẽ giữ ngọn lửa nghề

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Ngày 8-3, NSƯT Phương Hồng Thủy được sống với cô Diệu Hoài trong vở "29 anh về", đó là niềm hạnh phúc rất lớn của người nghệ sĩ

NSƯT Phương Hồng Thủy - Lặng lẽ giữ ngọn lửa nghề - Ảnh 1.

NSƯT Phương Hồng Thủy vai Diệu Hoài sẽ là vai diễn để đời trên sân khấu kịch nói của bà

Ngày 8-3, suất 15 giờ, sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở "29 anh về". Vở kịch ngày ngày hôm qua 7-3 đã diễn hai suất, khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt sự xuất hiện của NSƯT Phương Hồng Thủy trong vở kịch được xem là một bài ca về sự thủy chung và sự thức tỉnh của lương tri. Một vở diễn đẹp cả nội dung lẫn hình thức.

Có những nghệ sĩ đi qua thời gian bằng hào quang. Có những nghệ sĩ ở lại trong lòng công chúng bằng sự chân thật. NSƯT Phương Hồng Thủy thuộc về vế sau. Ba mươi năm trước, bạn đọc Báo Người Lao Động đã bầu chọn, trao cho bà Giải Mai Vàng 1998 với vai Cầm Thanh trong "Cô đào hát" – một vai diễn thấm đẫm số phận người nghệ sĩ. Và hôm nay, với Diệu Hoài, Phương Hồng Thủy tiếp tục chinh phục khán giả.

Phương Hồng Thủy bền bỉ, son sắt với nghề

Trong các suất diễn đầu năm 2026 trên sân khấu Hoàng Thái Thanh, khán giả đã dành nhiều tràng pháo tay tán thưởng NSƯT Phương Hồng Thủy khi cánh màn nhung khép lại.

Vở "29 anh về" do đạo diễn Thành Hội dàn dựng đã làm nên điều kỳ diệu khi mà có sự tham gia rất đẹp của bà. Khán giả đã khóc khi nghe bà ca bốn câu Phụng Hoàng nhưng lại ca dây kép, nghe quặng thắt nỗi niềm một người vợ chờ đợi chồng trong nước mắt suốt hơn 20 năm.

NSƯT Phương Hồng Thủy - Lặng lẽ giữ ngọn lửa nghề - Ảnh 2.

Với nét diễn chân thật, Phương Hồng Thủy đem lại nhiều cảm xúc cho vai Diệu Hoài (vở "29 anh về")

Đó cũng là nước mắt hạnh phúc của bà khi đón nhận quá nhiều tình cảm mà công chúng dành cho người nghệ sĩ. Đối với bạn đọc, khán giả của Giải Mai Vàng, họ đã nhớ và chứng kiến NSƯT Phương Hồng Thủy được vinh danh cũng trong niềm hạnh phúc đó. Bởi, không ai biết rằng để có được thành quả đã khiến bà đối mặt với rất nhiều vất vã. Từ một cô đào ở sân khấu tỉnh dấn thân vào showbiz của đô thị lớn, bà phải rèn giũa mình từ chính những năng khiếu tự có, để được công nhận là cô đào dễ dàng hóa thân vào các tính cách, các số phận.

Trước khi đoạt Giải Mai Vàng, bà đã đoạt HCV Giải Trần Hữu Trang năm 1991, và cùng NSND Trọng Hữu được bình chọn là cặp song ca cổ hay nhất năm 1990.

Hành trình ấy tưởng như đã đủ đầy. Nhưng với sự bền bỉ, son sắt với sân khấu, NSƯT Phương Hồng Thủy chưa bao giờ khép lại đam mê. Bà đã có một cuộc trở về trong một diện mạo khác: vai cô giáo Diệu Hoài của vở "29 anh về" trên Sân khấu Hoàng Thái Thanh rất bản lĩnh.

Một nghệ sĩ cải lương bước sang kịch nói – điều vốn dĩ không dễ – nhưng ở bà, sự chuyển mình diễn ra tự nhiên như hơi thở. Trong vai Diệu Hoài, Phương Hồng Thủy không mang theo lối ca diễn quen thuộc của cải lương. Không nhấn nhá, không cường điệu, không phô trương kỹ thuật. Bà tiết chế đến mức tối đa, để mọi rung động nằm sâu trong ánh mắt, trong khoảng lặng giữa hai câu thoại. Khán phòng nhiều suất diễn lặng như nín thở. Cảm xúc không dâng trào ồn ào mà thấm dần, như nước ngầm.

NSƯT Phương Hồng Thủy - Lặng lẽ giữ ngọn lửa nghề - Ảnh 3.

Ca bài Phụng hoàng trong vở diễn, Diệu Hoài của Phương Hồng Thủy là đỉnh cao diễn xuất đầy thương cảm

"Tôi chỉ nghĩ mình phải sống thật với nhân vật. Khi nhân vật đau, mình đau. Khi nhân vật nhớ, mình nhớ. Nếu mình thật, khán giả sẽ tin. Ở tuổi này, còn được khán giả thương, còn được lắng nghe, đó là hạnh phúc lớn lắm rồi" – bà nói, giọng chậm rãi mà ánh mắt vẫn ánh lên niềm biết ơn.

Diễn xuất chân thật, cốt cách của Phương Hồng Thủy

Sự chân thật ấy vốn đã là cốt cách của NSƯT Phương Hồng Thủy từ thời đỉnh cao cải lương. Bà không diễn để khoe kỹ thuật, bà diễn để đi vào phần sâu nhất của nhân vật.

Nhắc đến bà, người yêu sân khấu vẫn nhớ một Mộng Cầm đầy day dứt trong "Chuyện tình Hàn Mặc Tử", một Thúy Kiều bi thương trong "Ai giết nàng Kiều", một Ý Lan bản lĩnh trong "Nhiếp chính Ỷ Lan", một Út Lượm nghẹn ngào của "Cung đàn nước mắt" và một cô Huệ tội nghiệp của "Duyên kiếp"… Đặc biệt là vai Cầm Thanh trong vở "Cô đào hát", vai diễn bà yêu thích nhất vì được đứng chung sân khấu với cố NSƯT Vũ Linh và được trao Giải Mai Vàng. "Tôi luôn nhớ cảm giác khi được xướng tên ở Giải Mai Vàng tại Khu du lịch Suối Tiên. Đó là giải thưởng do bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn. Sự ghi nhận từ khán giả là điều thiêng liêng nhất. Vai Cầm Thanh gắn với nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là được diễn cùng anh Vũ Linh – một bạn diễn tuyệt vời. Tôi biết ơn bạn đọc và khán giả đã trao cho tôi niềm tin ấy" – bà xúc động nhắc lại.

Với nghệ thuật, Phương Hồng Thủy rất chỉn chu

Trong những chuyến về nước sau thời gian định cư theo chồng, bà dành nhiều buổi để đến xem kịch. Từ sân khấu Thiên Đăng đến Hoàng Thái Thanh, các vở mới đều có bà ngồi ở hàng ghế khán giả. Bà nói mình thích xem các đồng nghiệp diễn để được học hỏi, được trải nghiệm và nhất là được sống trong không gian sân khấu vốn cần sự chỉn chu của người nghệ sĩ. 

"Ngoài những suất diễn cải lương, giao lưu với khán giả trẻ, hoặc tham gia Sân khấu học đường, tôi thích xem kịch. Chính vì thế tôi may mắn có được cuộc hội ngộ tuyệt đẹp với ê kíp sáng tạo vở "29 anh về" trên sân khấu Hoàng Thái Thanh. Đó là một cuộc gặp gỡ tri kỷ để chúng tôi kể về một câu chuyện rất đẹp của tình yêu và lòng chung thủy" – NSƯT Phương Hồng Thủy nói.

"Tôi trân quý tình thương của công chúng. Vẫn mong sân khấu cải lương và kịch có nhiều tác phẩm hay trong năm 2026 để người nghệ sĩ được thỏa sức sáng tạo. Tôi chúc cho Giải Mai Vàng sẽ thăng hoa, đánh dấu 32 năm phát triển rực rỡ" - NSƯT Phương Hồng Thủy nói.


Tin liên quan

NSƯT Phương Hồng Thủy tiếp sức cho "Sân khấu học đường"

NSƯT Phương Hồng Thủy tiếp sức cho "Sân khấu học đường"

(NLĐO) - Đề án "Sân khấu học đường" ngoài việc tạo một sân chơi bổ ích, còn giúp các em học sinh hiểu và yêu nghệ thuật dân tộc.

NSƯT Phương Hồng Thủy, nghệ sĩ Võ Minh Lâm "gìn giữ tinh hoa Việt"

(NLĐO) – Ngày 21-10, chương trình Sân khấu học đường với chủ đề "Gìn giữ tinh hoa Việt" đã diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Văn Tăng (quận 9) và Trường THCS Lữ Gia (quận 11, TP HCM) trong sự chào đón của hàng ngàn học sinh yêu nghệ thuật cải lương.

Phương Hồng Thủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo