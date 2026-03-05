



Từ trái sang: Ca sĩ Anh Tú, NSƯT Hạnh Thúy và đạo diễn Quốc Thảo

Sáng 5-3, tại Hội trường Thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan), Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức chương trình họp mặt "Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ tiêu biểu" nhân dịp đầu năm Bính Ngọ 2026.

Sự kiện là dịp tri ân lực lượng sáng tạo của thành phố, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của văn nghệ sĩ.

Không khí ấm áp của cuộc gặp gỡ đầu xuân

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí trang trọng nhưng gần gũi. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy như: ông Lê Quốc Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy; ông Đặng Minh Thông – Phó Bí thư Thành ủy; ông Dương Anh Đức – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy… Cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, Hội Nhà báo TP HCM và nhiều cơ quan quản lý văn hóa – báo chí của thành phố.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP HCM chúc mừng hai nghệ sĩ: NSƯT Lê Trung Thảo và ca sĩ Anh Tú

Mở đầu chương trình là phần văn nghệ chào mừng và đoạn phim phóng sự tổng kết những dấu ấn nổi bật của hoạt động báo chí, văn hóa – văn nghệ TP HCM trong năm 2025.

NSƯT Lê Thiện xúc động nói: "Những hình ảnh ấy nhắc lại một năm sôi động của đời sống sáng tạo: từ các liên hoan nghệ thuật, các tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị xã hội, đến những hoạt động văn hóa góp phần bồi đắp bản sắc đô thị lớn nhất cả nước".

Quốc Thảo và văn nghệ sĩ chia sẻ trách nhiệm sáng tạo

Trong phần trao đổi, nhiều văn nghệ sĩ và nhà báo đã bày tỏ suy nghĩ về vai trò của người làm nghề trong bối cảnh mới. Ca sĩ Anh Tú – gương mặt trẻ tích cực tham gia nhiều chương trình nghệ thuật chính trị – xã hội – chia sẻ cảm nhận về trách nhiệm của nghệ sĩ trẻ khi đồng hành cùng các sự kiện lớn của đất nước. Anh cho rằng cần cân bằng giữa công nghiệp văn hóa và giá trị truyền thống, tạo cơ hội cho nghệ sĩ trẻ.

NSƯT Minh Nhí phát biểu tại buổi gặp gỡ

NSƯT Lê Trung Thảo, người từng đoạt Huy chương Vàng tại "Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN 2025", nhấn mạnh mong muốn đưa nghệ thuật truyền thống Việt Nam ra thế giới, đồng thời đề nghị Thành phố tiếp tục tạo điều kiện để nghệ sĩ tham gia các liên hoan quốc tế.

Trong khi đó, NSƯT Mạnh Dung – gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai Ông Ba bắt rắn trong phim "Đất phương Nam" – bày tỏ sự trân trọng đối với các chính sách chăm lo đội ngũ văn nghệ sĩ của TP HCM trong thời gian qua.

NSƯT Hạnh Thúy phát biểu: "Nghệ sĩ mong muốn đời sống văn hóa – nghệ thuật của TP HCM không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà cần được mở rộng ra các đô thị vệ tinh và các khu vực phát triển mới. Nếu được đầu tư đúng mức, những không gian này có thể trở thành môi trường văn hóa – nghệ thuật chất lượng, nơi công chúng được thưởng thức nghệ thuật và nghệ sĩ có điều kiện sáng tạo bền vững.

Việc phát triển văn hóa cần được thực hiện đồng bộ từ thiết chế văn hóa, không gian biểu diễn đến cơ chế hỗ trợ sáng tạo, nhằm tạo nên đời sống văn hóa thực sự cho từng địa phương trong toàn vùng đô thị".

Đạo diễn Quốc Thảo cho rằng: "Nhiều đơn vị sân khấu xã hội hóa hiện nay gặp khó khăn lớn về địa điểm biểu diễn, phải thuê hội trường hoặc di chuyển liên tục, khiến nghệ sĩ thiếu nền tảng ổn định để phát triển lâu dài. Trong khi đó, để xây dựng một mô hình sân khấu và hình thành khán giả cần một quá trình dài, có khi đến hàng chục năm. Vì vậy, thành phố cần có chính sách hỗ trợ về không gian biểu diễn và cơ chế đầu tư bền vững cho sân khấu".

Tôn vinh các văn nghệ sĩ tiêu biểu

Nhân dịp này, lãnh đạo Thành phố biểu dương nhiều văn nghệ sĩ có thành tích nổi bật trong năm 2025. Danh sách gồm nhiều gương mặt quen thuộc của đời sống nghệ thuật như: Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, NSƯT Lê Trung Thảo, nghệ sĩ Bình Tinh, NSND Tô Nguyệt Nga, NSƯT Minh Nhí, đạo diễn Thanh Hiệp (Báo Người Lao Động), diễn viên Huy Khánh, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Ốc Thanh Vân, ca sĩ Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đông Hùng…

Các văn nghệ sĩ được vinh danh vì những thành tích nghệ thuật trong nước và quốc tế, cũng như những tác phẩm lan tỏa tinh thần yêu nước và giá trị văn hóa đến cộng đồng.

Đạo diễn Thanh Hiệp năm 2025, anh được trao giải thưởng Đào Tấn và đoạt giải C kịch bản "Chiến binh lửa" do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng.

Ông là tổng đạo diễn nhiều năm liền của Lễ trao Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động sáng lập, tổ chức, góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật. Đồng thời là thành viên Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, Trưởng Ban Lý luận phê bình Hội Sân khấu TP HCM và là Phó Trưởng Ban Văn hóa - Thể thao Báo Người Lao Động.





Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy - trao tượng Vinh danh văn nghệ sĩ tiêu biểu cho đạo diễn Thanh Hiệp



