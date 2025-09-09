NSƯT Vũ Luân, ca sĩ Phạm Anh Tuấn trao quà cho bà con nghèo Mùa Vu Lan





Ca sĩ Phạm Anh Tuấn và NSƯT Vũ Luân trao tặng 200 phần quà cho bà con nông dân nghèo tại sa Đéc, Đồng Tháp

Năm nay, những ngày tháng 7 âm lịch trở nên ấm áp hơn với nghĩa cử thiện nguyện của NSƯT Vũ Luân và ca sĩ Phạm Anh Tuấn. Hai nghệ sĩ đã cùng nhau tổ chức trao tặng 1 tấn gạo cho bà con nông dân nghèo tại chùa Pháp Bửu (xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP HCM) và 200 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm tại chùa Quan Âm Tự (số 95 Trần Văn Voi, khóm 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Đặc biệt, bà xã của NSƯT Vũ Luân là Phương Lê, cũng chung tay khi trao 200 phần sữa cho bà con nghèo tại chùa Pháp Bửu, như một sự chia sẻ ngọt ngào, góp thêm niềm vui trong ngày lễ báo hiếu.

NSƯT Vũ Luân trao tặng quà cho bà con nông dân nghèo trong mùa Vu Lan

Vũ Luân về ngôi chùa xưa đón chào tình nghệ sĩ

Nói về Quan Âm Tự – ngôi chùa nhỏ nằm ven sông Sa Giang – vốn quen thuộc với bà con Sa Đéc, NSƯT Vũ Luân cho biết: "Nét kiến trúc rêu phong, mái ngói xưa cũ và hàng ba với những ô cửa vòm cong cong đã trở thành chứng nhân cho bao mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng tôi rất xúc động khi được làm công tác thiện nguyện tại đây, trao những món quà ý nghĩa đến tận tay bà con nghèo".

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn tích cực tham gia công tác thiện nguyện cùng NSƯT Vũ Luân

Nơi đây, hàng năm đều có những phần quà gửi đến bà con nông dân nghèo, và năm nay sự hiện diện của NSƯT Vũ Luân càng làm không khí thêm phần lắng đọng, ấm áp.

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn xúc động chia sẻ: "Niềm vui lớn nhất không phải ở giá trị vật chất, mà ở nụ cười, ánh mắt của những người dân lao động khó khăn. Mỗi phần quà là tấm lòng của tập thể nghệ sĩ và khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua".

Vũ Luân t ri ân khán giả, hướng tới vở diễn kinh điển

Trong dịp này, NSƯT Vũ Luân cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán thính giả trong và ngoài nước đã yêu thương, cổ vũ cho những vở diễn của Công ty TNHH Giải trí Vũ Luân.

Đặc biệt, anh trân trọng sự đồng hành của bạn đọc Báo Người Lao Động, những người đã nhiều năm đề cử, bầu chọn giúp anh vinh dự nhận được giải Mai Vàng nhiều năm liền.

NSƯT Vũ Luân và ca sĩ Phạm Anh Tuấn trong chuyến trao quà thiện nguyện tại chùa Quan Âm Tự (số 95 Trần Văn Voi, khóm 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Sau thành công của vở cải lương như: "Chuyện tình Hàn Mặc Tử", "Xử bá đao Từ Hải Thọ", "Anh hùng Nguyễn Trung Trực"… NSƯT Vũ Luân cùng ê-kíp sẽ tái diễn vở "Chuyện tình Hàn Mặc Tử" tại Nhà hát Trần Hữu Trang theo yêu cầu của khán giả.

Tấm lòng của nghệ sĩ trong mùa Vu Lan báo hiếu

Đáng chú ý, anh còn ấp ủ kế hoạch dài hơi: mỗi quý sẽ tái dựng một tác phẩm kinh điển, mở đầu là "Lôi Vũ" do NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng. Đây là sự tri ân khán giả và khát vọng giữ gìn, làm mới những giá trị sân khấu kinh điển, truyền lửa cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Mùa Vu Lan năm nay, nghĩa cử của NSƯT Vũ Luân và vợ là Phương Lê cùng ca sĩ Phạm Anh Tuấn nhắc nhớ về trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ: không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mà còn lan tỏa tình thương đến đời thường.

"Sự gắn kết giữa nghệ thuật và lòng nhân ái đã giúp chúng tôi có thêm động lực để làm tốt những vở diễn mang tính nhân văn" – NSƯT Vũ Luân nói.



