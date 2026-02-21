NSƯT Vũ Luân: Trở về để "đánh thức" nhịp thở sân khấu





NSƯT Vũ Luân

Tối mùng 4 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, NSƯT Vũ Luân đã tâm sự đầu năm. Anh cho biết trong dòng người trở lại với sân khấu trong năm 2026, sự hiện diện của anh mang theo một ý nghĩa đặc biệt: không phải là sự trở lại của một ngôi sao, mà là sự trở về của một nghệ sĩ với trách nhiệm đánh thức nhịp thở nghề nghiệp nơi anh từng gắn bó.

Vũ Luân mang theo tâm huyết sáng đèn sân khấu

NSƯT Vũ Luân thừa nhận, việc trở lại sân khấu không phải là điều xa lạ, nhưng lần này mang một cảm xúc khác. Anh bước vào Nhà hát Kịch TP HCM không với tâm thế của một khách mời, mà là một người trở về với đúng không gian nghề nghiệp, đúng nhịp vận hành của một sân khấu đang trong giai đoạn khởi động lại.

"Với tôi, việc trở lại sân khấu là được góp vào nhịp vận hành của Nhà hát Kịch Thành phố. Tôi chỉ mang theo tâm huyết của người nghệ sĩ muốn được tiếp tục cống hiến để sân khấu rạp Công Nhân được liên tục sáng đèn diễn kịch và cải lương" – anh chia sẻ.

Chính tâm huyết ấy không nằm ở hình thức, mà là cách anh nhìn sân khấu như một nơi linh thiêng, nơi từng chi tiết nhỏ đều góp phần tạo nên cảm xúc cho người nghệ sĩ và khán giả. Sự trở lại của anh vì thế mang theo tinh thần gìn giữ và tiếp nối, chứ không phải phô diễn.

NSƯT Vũ Luân

Vũ Luân trở về vì sân khấu, không phải vì bản thân

Khi nhận lời mời của ban giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM tham gia vở diễn, NSƯT Vũ Luân không nghĩ đến việc quảng bá hình ảnh cá nhân. Điều anh nhìn thấy trước hết là những khó khăn mà sân khấu đang đối diện sau một thời gian dài hoạt động cầm chừng.

Anh thẳng thắn nhìn nhận: nhiều hạ tầng, cơ sở vật chất của sân khấu đã xuống cấp, có những hạng mục không còn sử dụng được.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ như màn đỏ, hệ thống xà kéo, hay cảnh trí sân khấu lại chính là nền tảng để tạo nên một đêm diễn trọn vẹn. "Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp để được đóng góp một phần rất nhỏ, cả về tài chính lẫn hỗ trợ bán vé, để đêm diễn có thêm khán giả, trước hết là giúp sân khấu quen trở lại với công chúng" – anh bộc bạch trong buổi gặp gỡ báo chí.

Ngoài ra, với lợi thế có phim trường và nhiều cảnh trí sẵn có, anh sẵn sàng hỗ trợ nhà hát trong việc dựng cảnh, nhất là khi phải phục dựng các vở diễn trong điều kiện kinh phí hạn hẹp. Đó là cách anh góp phần giúp sân khấu từng bước khôi phục diện mạo chuyên nghiệp.

NSƯT Vũ Luân

Một hành trình khôi phục bắt đầu từ những điều giản dị

Theo NSƯT Vũ Luân, việc chờ đợi sự tiếp sức từ Nhà nước và các địa phương về cơ sở vật chất cho nhà hát vẫn chưa thể hoàn tất trong ngày một ngày hai. Tuy vậy, chỉ trong khoảng 2–3 tháng tập trung nỗ lực gần đây, những gì khán giả chứng kiến trong khán phòng hôm nay đã là một bước tiến đáng kể. "Điều kiện kỹ thuật tuy chưa thật sự hoàn chỉnh, nhưng đã tạm đủ để các diễn viên của nhà hát có thể quay trở lại sân khấu" – anh nói.

"Anh Hà Quốc Cường – giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM đã nhận được sự quan tâm của Ban giám đốc Sở VHTT TP HCM, và anh đã cố gắng trong khả năng của mình, cùng với các nghệ sĩ kết nối và duy trì để nhà hát có thể hoạt động trở lại mùa tết này, giữ cho "duyên nghề" của các bạn diễn viên không bị đứt gãy bởi quá lâu rồi không có điểm diễn cố định" – NSƯT Vũ Luân chia sẻ.

NSƯT Vũ Luân

"Như tôi đã chia sẻ với các bạn bên lĩnh vực điện ảnh, nếu không có sân khấu để hành nghề, các em diễn viên rất dễ bị "lụt nghề". Lần trở lại này, các nghệ sĩ của Nhà hát đã cùng cố gắng để rèn giũa lại tay nghề, và hy vọng rằng sau Tết, các vở diễn mới sẽ được dàn dựng chào đón khán giả.

Đó sẽ là nguồn động viên quan trọng để các diễn viên trẻ vững tin quay lại với nghề, nghiêm túc và chỉn chu hơn trên con đường nghệ thuật" – NSƯT Vũ Luân nói.

Gọi khán giả trở lại bằng trách nhiệm nghề nghiệp

Trong những ngày đầu năm, điều khiến NSƯT Vũ Luân trăn trở không phải là vai diễn của mình, mà là tinh thần của anh em nghệ sĩ phía sau cánh gà.

Anh hiểu rằng doanh thu và số lượng khán giả có tác động trực tiếp đến niềm tin của người làm nghề. "Tôi biết mùa Tết năm nay đến khá vội, khán giả chưa kịp quay lại với sân khấu kịch qua hai vở "Ra giêng anh cưới em" và "Mã đáo khai xuân". Điều tôi lo nhất là doanh thu không đủ để anh em có tinh thần làm nghề. Vì vậy, tôi muốn kêu gọi người hâm mộ của mình cùng chung tay, phụ bán vé, để rạp có khán giả, để khi nghệ sĩ bước ra nhìn xuống thấy đông người thì tinh thần cũng khác" – anh nói.

Lời kêu gọi ấy đã tạo nên hiệu ứng tích cực. Hai suất diễn của "Ra giêng anh cưới em" trở thành những đêm diễn đầy năng lượng, khi khán giả không chỉ đến xem một vở kịch, mà còn đến để chia sẻ niềm tin với sân khấu.

"Chúng tôi cũng kỳ vọng, từ sự khởi đầu này, khi Sở VH-TT TP HCM tiếp sức và các nghệ sĩ sẽ đồng hành để khán giả đến với sân khấu kịch như một dấu mốc cho sự trở lại. Riêng tôi sẽ tiếp tục đề xuất, dàn dựng thêm những vở diễn mới, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng tại Nhà hát Kịch TP HCM" – NSƯT Vũ Luân nói.



