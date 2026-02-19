Giải Mai Vàng: 31 mùa xuân khoe sắc

Giữa hương xuân tươi thắm của TP HCM nghĩa tình, Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp tục tỏa sáng như một điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật giàu ý nghĩa, nơi công chúng và giới sáng tạo cả nước cùng gặp nhau trong niềm tin yêu và khát vọng cống hiến.

Vươn đến tầm cao mới

Sự tồn tại và trưởng thành của Giải Mai Vàng là hành trình bền bỉ của một tờ báo luôn đặt bạn đọc và công chúng ở vị trí trung tâm, kiên trì kiến tạo không gian tôn vinh lao động nghệ thuật nghiêm túc, nhân văn và giàu khát vọng. Từ những lá phiếu bình chọn của khán giả, những nghệ danh văn nghệ sĩ được xướng lên trên sân khấu trong đêm trao giải đã đại diện cho thành công cá nhân, bên cạnh đó còn là tiếng nói xác nhận của công chúng, bạn đọc đối với những giá trị đích thực của nghệ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nói theo nhận định của NSND Trần Minh Ngọc: "Vươn cao tức là phải cất cánh, đó là thông điệp nhắc nhở rằng dù khó khăn đến đâu nhưng với quyết tâm cùng sự sáng tạo, đoàn kết, sẽ đưa Giải Mai Vàng đến những tầm cao mới".

Suốt hơn 3 thập niên, Mai Vàng đã khẳng định vị thế là giải thưởng thường niên lâu đời nhất Việt Nam do độc giả bình chọn. Điều làm nên sức sống đặc biệt của Giải Mai Vàng chính là giá trị công chúng - nơi khán giả không đứng ngoài, mà trở thành chủ thể đồng hành với nghệ sĩ. Giải thưởng vì thế không chỉ tôn vinh tài năng, mà còn nuôi dưỡng mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa nghệ thuật và đời sống xã hội.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 - nhấn mạnh: "Giải Mai Vàng mùa thứ 31 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa nghệ sĩ, công chúng và báo chí; là nơi để những tài năng được phát hiện, tôn vinh và lan tỏa niềm tin yêu với nghệ thuật Việt Nam".

Niềm tự hào của người nghệ sĩ

Là thành viên Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, NSND Đào Bá Sơn bày tỏ sự ấn tượng với hành trình đổi mới và hướng tiếp cận nhân văn mà giải thưởng đang thực hiện. Theo ông, Giải Mai Vàng ngày càng mở rộng đề tài, chú trọng những tác phẩm chính luận - xã hội, những vở diễn mang hơi thở thời đại, phản ánh sinh động đời sống và hành trình phát triển của đất nước.

"Có thể nói, hơn một phần ba cuộc đời hoạt động của tôi đã gắn bó cùng Giải Mai Vàng. Đây không chỉ là giải thưởng dành cho nghệ sĩ, mà còn là sự tôn vinh dành cho cả nền nghệ thuật sân khấu của thành phố sáng tạo và nghĩa tình này" - NSND Đào Bá Sơn nhận định.

Trong không khí thân tình, ấm áp tại Hội trường Báo Người Lao Động, mỗi cuộc tọa đàm về Giải Mai Vàng đều trở thành dịp để các nghệ sĩ từng được vinh danh cùng nhau ôn lại kỷ niệm, chia sẻ tâm huyết và đóng góp ý kiến để giải thưởng ngày càng hoàn thiện. Theo NSƯT Kim Tử Long (nam nghệ sĩ nhiều năm đoạt Giải Mai Vàng), Giải Mai Vàng luôn là niềm tự hào của người nghệ sĩ Việt Nam - thước đo ghi nhận công lao, tâm huyết và sự sáng tạo không ngừng trong suốt một năm cống hiến.

Lan tỏa tính nhân văn

Đêm 29-1-2026, tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 diễn ra sôi nổi, trẻ trung và giàu cảm xúc. Trong không khí hân hoan chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chương trình là một bản hòa ca mùa xuân, nơi nghệ thuật hòa nhịp cùng niềm tin, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của đất nước đang vươn mình mạnh mẽ.

Điểm nhấn của Giải Mai Vàng mùa thứ 31 chính là tinh thần đổi mới. Bên cạnh các hạng mục quen thuộc được công chúng mong đợi, Ban Tổ chức đã mạnh dạn mở rộng những hạng mục mới, ghi nhận rõ nét hơn vai trò của nghệ sĩ trong phát triển công nghiệp văn hóa. Đây sẽ là sự cập nhật kịp thời với đời sống nghệ thuật đương đại và thể hiện tầm nhìn dài hạn của một giải thưởng luôn biết làm mới mình để đồng hành với thời cuộc.

Không dừng lại ở hào quang sân khấu, Giải Mai Vàng ngày càng khẳng định tính nhân văn qua các hợp phần "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân". Hơn 800 văn nghệ sĩ, trí thức, nhà giáo, y - bác sĩ... có nhiều đóng góp cho xã hội nhưng đang gặp khó khăn đã được sẻ chia, tiếp sức trong suốt 6 năm qua. Những cái nắm tay lặng lẽ, những lời tri ân bền bỉ ấy đã tạo nên "độ dày" văn hóa rất riêng của Giải Mai Vàng.

Đặc biệt, năm nay sự kiện Báo Người Lao Động vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong tổ chức và thực hiện Giải Mai Vàng, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa TP HCM, là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình làm nghề nghiêm túc, sáng tạo và đầy trách nhiệm xã hội. Đó cũng là nguồn động viên để giải thưởng tiếp tục vươn xa, trở thành bệ đỡ tinh thần cho nghệ sĩ và người bạn đồng hành tin cậy của công chúng.

Góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 - cho biết 31 mùa xuân đi qua, Giải Mai Vàng không chỉ trưởng thành về thời gian, mà còn không ngừng gia tăng chiều sâu văn hóa, uy tín xã hội và niềm tin công chúng. Với Báo Người Lao Động, Giải Mai Vàng là một hành trình bền bỉ đặt nghệ sĩ và công chúng ở vị trí trung tâm, tôn vinh những giá trị nghệ thuật chân chính, nhân văn và giàu khát vọng cống hiến. "Chúng tôi tin tưởng Giải Mai Vàng sẽ tiếp tục góp phần tích cực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, phù hợp với Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thông qua việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các giá trị sáng tạo trong điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, truyền hình, phát thanh, xuất bản và các lĩnh vực sáng tạo khác, Giải Mai Vàng mong muốn đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo việc làm, tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế văn hóa của đất nước. Báo Người Lao Động cam kết tiếp tục đổi mới Giải Mai Vàng một cách nghiêm túc, trách nhiệm và nhân văn, để giải thưởng nâng tầm quốc gia, lan tỏa niềm tự hào của giới văn nghệ sĩ và là điểm tựa tinh thần, cầu nối tin cậy giữa sáng tạo nghệ thuật với sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam" - ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.



