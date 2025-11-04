Nữ bác sĩ được thăng quân hàm Trung tướng

Ngày 4-11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, vừa được Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 4-11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng cho PGS-TS Nguyễn Hoàng Ngọc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng cho PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Ngọc

Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Hoàng Ngọc sinh năm 1967 tại Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ tại Học viện Quân y năm 1989. Bà từng học chuyên ngành Nội thần kinh tại Cộng hòa Pháp (2000-2001), bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học năm 2003 tại Học viện Quân y, được phong hàm Phó giáo sư năm 2014.

Bà từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Đột quỵ não, hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Nội Thần kinh - Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đột quỵ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc đã hướng dẫn hàng chục nghiên cứu sinh, học viên cao học, bác sĩ nội trú, chuyên khoa II; tham gia hơn 100 hội đồng chấm luận án, luận văn tại nhiều cơ sở đào tạo y khoa lớn trên cả nước, cùng nhiều hội đồng nghiên cứu, nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, việc bà Nguyễn Hoàng Ngọc được thăng quân hàm Trung tướng không chỉ là vinh dự của cá nhân PGS-TS Nguyễn Hoàng Ngọc mà còn là niềm tự hào của tập thể bệnh viện, đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, bệnh viện tuyến cuối của quân đội.

Đây là dấu mốc ý nghĩa, tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, thầy thuốc của bệnh viện tiếp tục phấn đấu, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế.