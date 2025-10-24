HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ bác sĩ là giám đốc bệnh viện ở Thanh Hóa cứu người bị tai nạn giữa đường

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trên đường đi họp về, thấy một người bị tai nạn giao thông, nữ bác sĩ ở Thanh Hóa đã xuống xe hỗ trợ cấp cứu, đưa người bị nạn tới bệnh viện kịp thời

Sáng 24-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa), xác nhận bà là người đã trực tiếp tham gia hỗ trợ cấp cứu, gọi xe cứu thương đưa người bị tai nạn giao thông tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nữ bác sĩ ở Thanh Hóa cứu người bị tai nạn giữa đường - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hường cứu người gặp tai nạn tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 24-10. Ảnh: OFB

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hường, khoảng hơn 15 giờ ngày 23-10, trong lúc đi họp về, bà thấy có một người phụ nữ nằm giữa đường sau tai nạn giao thông tại phường Quang Trung (trước đây là phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ).

Ngay lập tức, bác sĩ Hường đã xuống xe sơ cấp cứu cho nạn nhân, sau đó gọi xe cứu thương cùng các y, bác sĩ tới hỗ trợ đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Nhờ hành động kịp thời của bác sĩ Hường, nữ bệnh nhân (ngụ phường Bỉm Sơn) đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu sớm, không ảnh hưởng tới tính mạng.

"Lúc đó tôi thấy một người phụ nữ nằm sõng soài giữa đường không rõ tự ngã hay bị va chạm giao thông, tôi liền dừng xe xuống kiểm tra, hỗ trợ cấp cứu và gọi xe đưa tới bệnh viện. Hiện, bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện. Qua chụp chiếu bệnh nhân có hình ảnh tụ máu nhẹ ở màng cứng, sức khỏe hiện tại đang ổn định"- bác sĩ Hường cho hay.

Nữ bác sĩ ở Thanh Hóa cứu người bị tai nạn giữa đường - Ảnh 2.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời của bác sĩ Nguyễn Thị Hường, nữ bệnh nhân gặp nạn đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: OFFB

Đây không phải là lần đầu tiên nữ bác sĩ này tham gia hỗ trợ cứu người. Trước đó, vào giữa tháng 7-2025, trong lúc đi máy bay vào miền Nam thăm người thân, bác sĩ Nguyễn Thị Hường cũng đã kịp thời hỗ trợ cứu một người sự gặp cố khó thở khi đang trên máy bay.

"Chuyến đó tôi đi vào ban đêm, khi chuyến bay đang trên hành trình vào TP HCM thì có một người đàn ông lên cơn khó thở. Nhân viên y tế của hãng bay đã cấp cứu nhưng không có kết quả nên tôi đã hỗ trợ cùng tham gia cấp cứu. Sức khỏe hành khách sau đó trở lại ổn định. Hãng bay Vietjet sau đó đã gửi thư cảm ơn tôi"- bác sĩ Hường chia sẻ.

Nữ bác sĩ này bộc bạch rằng việc cứu người là trách nhiệm không phải của riêng bà mà của các y, bác sĩ nói chung, ai gặp trường hợp giống bà cũng sẽ có hành động như vậy. Tất cả vì sức khỏe của người dân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hường sinh năm 1975, là bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản phụ khoa, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn (thuộc huyện Nga Sơn cũ) từ năm 2000. Năm 2010, bà Hường chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn công tác. Tháng 7-2024, bác sĩ Hường (lúc này là Phó giám đốc) đã được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn.

Nữ bác sĩ Quảng Nam khẩn thiết xin được vào TP HCM chống dịch

Nữ bác sĩ Quảng Nam khẩn thiết xin được vào TP HCM chống dịch

(NLĐO) – Thấy đồng nghiệp kiệt sức vì chống dịch, nữ bác sĩ trẻ ở Quảng Nam ăn không ngon ngủ không yên, bằng mọi giá xung kích vào TP HCM chống dịch.

Nữ bác sĩ Việt Nam ứng cử Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

(NLĐO)- Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ (PGS-TS-BS) Trần Thị Giáng Hương là đại diện Việt Nam ứng cử vào chức Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

Nữ bác sĩ "đứng một chân lâu nhất Việt Nam"

(NLĐO) - 11 năm nay, dù mất một bên chân do tai nạn nhưng chưa ngày nào bác sĩ - hoa khôi Bế Thị Băng ngồi xe lăn. Chị được mệnh danh là "người đứng một chân lâu nhất Việt Nam"

tai nạn giao thông Thanh Hóa bác sĩ nữ bác sĩ bác sĩ cứu người bị tai nạn bác sĩ Nguyễn Thị Hường
