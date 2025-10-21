HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tưởng chừng không còn cơ hội, bệnh nhân nước ngoài được bác sĩ Việt cứu sống

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Một bệnh nhân người nước ngoài bị ung thư lưỡi vừa được các bác sĩ Việt Nam phẫu thuật tái tạo thành công.

Một ca cấp cứu cực kỳ ngoạn mục đã được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM). Bệnh nhân nữ 58 tuổi, người nước ngoài, nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở với chẩn đoán ban đầu từ bệnh viện nước bạn là ung thư lưỡi trái có di căn. Gia đình bệnh nhân cho biết đã đi nhiều nơi nhưng tất cả đều có chung câu trả lời là phải cắt lưỡi. Thậm chí nhiều bệnh viện cho là "hết cách, cho bệnh nhân về, thích gì ăn nấy…".

Cứu được lưỡi của một bệnh nhân “bác sĩ chê” - Ảnh 1.

Bệnh nhân đã nói chuyện được và ăn uống bình thường sau ca phẫu thuật

Qua các xét nghiệm cận lâm sàng, sinh thiết, kết quả xác định bệnh nhân có tế bào ung thư dạng biểu mô (carcinoma) ở lưỡi trái, di căn vào amidan và chiếm gần hết vòm họng. Nếu không được phẫu thuật, khả năng bệnh nhân phải ăn qua ống sonde và mức độ di căn sẽ ngày càng lan rộng.

BSCK1 Nguyễn Công Nhựt, Phó Khoa Gây mê- Hồi sức-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết đây là ca phức tạp khi đặt nội khí quản vì các khối u che lấp đường thở nên bắt buộc phải đặt nội khí quản qua đường mũi. Chưa kể đàm nhớt dịch trong quá trình mổ có thể chảy vào đường thở gây suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Phương pháp được các bác sĩ chỉ định là vừa cắt một phần lưỡi có các khối u di căn, vừa nạo hết các hạch, đồng thời tái tạo lại lưỡi từ cơ và da của cơ ức, để bệnh nhân có thể nói và ăn uống sau khi bình phục.

Cứu được lưỡi của một bệnh nhân “bác sĩ chê” - Ảnh 3.

BSCK1 Nguyễn Công Nhựt, Phó Khoa Gây mê-Hồi sức-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, đặt nội khí quản qua đường mũi cho bệnh nhân

Với sự chuẩn bị chu đáo, dự trù tất cả những tình huống có thể xảy ra, ca mổ đã thành công. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hóa trị, điều trị hỗ trợ nâng sức đề kháng. Đến nay, sau 5 liệu trình hóa trị cho thấy khả năng đáp ứng tốt, bệnh nhân đã nói chuyện được và ăn uống bình thường.


nhập viện cấp cứu người nước ngoài ca phẫu thuật ung thư lưỡi
