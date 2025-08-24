Nữ bí thư xã livestream, giúp nông dân bán 2 tấn sầu riêng

Ngày 24-8, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia phiên livestream giới thiệu và bán sầu riêng thương hiệu Ami Kâo với thông điệp "Sầu riêng của mẹ".

Sầu riêng Ami Kâo là nông sản tiêu biểu của xã Ea Knuếc, gắn liền với sự cần cù, bền bỉ của người nông dân buôn làng Tây Nguyên.

Phiên livestream được thực hiện trên nền tảng Tiktok, do bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cùng bà con buôn làng thực hiện ngay tại vườn sầu riêng với diện tích khoảng 2 ha của gia đình ông Nguyễn Công Điềm (người dân tộc Tày, ngụ xã Ea Knuếc).

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, cùng bà con buôn làng livestream bán sầu riêng ngay tại vườn

Thông qua phiên livestream, sản phẩm sầu riêng Ami Kâo không những được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước, mà còn được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu. Qua đó, nâng cao giá trị, khẳng định vị thế sầu riêng Đắk Lắk.

Việc bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cùng người dân livestream bán sầu riêng đã khẳng định quyết tâm "Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật" của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, đây là bước đi thiết thực góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030.

Anh Nguyễn Công Lịch (SN 1995, con trai ông Điềm) mong muốn sau buổi livestream sẽ bán được sầu riêng với giá tốt hơn và mang lại mức thu nhập ổn định.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, khẳng định: "Buổi livestream bán hàng này không phải để nổi tiếng và cũng không phải để làm giàu cho ai cả. Mục đích của buổi livestream bán hàng là để học tập, học chuyển đổi số từ bình dân học vụ số cùng với bà con buôn làng".

Cũng theo bà Trinh, việc livestream còn nhằm mục đích đưa nông sản nổi tiếng của từng địa phương lên không gian số. Từ đó, cùng kết nối với nhau, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm.

Chỉ sau một buổi livestream, nữ bí thư Ngô Thị Minh Trinh đã cùng người dân bán được 2 tấn sầu riêng.