Nữ Bí thư xã xinh đẹp sẽ livestream bán sầu riêng cùng nông dân

Ngày 18-8, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, xác nhận sẽ cùng bà con nông dân tổ chức livestream bán sầu riêng.

Bà Ngô Thị Minh Trinh sẽ livestream bán sầu riêng cùng nông dân

Theo đó, chương trình "Nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cùng bà con buôn làng bán sầu riêng" sẽ được livestream vào sáng 24-8 tới đây.

Chủ đề của chương trình là sầu riêng Ami Kâo (sầu riêng của buôn làng) "Thơm như lời hứa – Ngọt như lòng dân" và "Sầu riêng – Niềm tự hào quê tôi". Livestream trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội và bán hàng trực tiếp tại vườn sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Công Điềm (thôn Thanh Xuân, xã Ea Knuếc).

Buổi livestream bán sầu riêng có sự góp mặt của bà Ngô Thị Minh Trinh, KOL nổi tiếng - O Huyền sầu riêng, đại diện HTX nông nghiệp sạch và nông dân.

Mục tiêu chương trình là quảng bá thương hiệu sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nói chung và sầu riêng Ea Knuếc nói riêng đến người tiêu dùng toàn quốc. Qua đó, gia tăng doanh số bán hàng thông qua livestream và kết nối thương mại, truyền tải thông điệp tích cực về nông sản sạch, sản phẩm vùng miền chất lượng cao. Đồng thời cũng thể hiện cam kết chính quyền đồng hành cùng nông dân.

"Mục tiêu cụ thể sẽ bán được khoảng 50 tấn trở lên. Doanh thu từ việc bán hàng sẽ được sử dụng vào mục đích an sinh xã hội, tái đầu tư và hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân"- bà Trinh thông tin.

Trong phiên livestream, sẽ có các chương trình khuyến mãi như: combo 2 quả tầm 6-7kg được tặng thêm 1kg và miễn phí ship toàn quốc, combo 3 quả tầm 10-12kg sẽ giảm giá 10%, tặng voucher lần sau. Ngoài ra, 10 khách chốt đơn đầu tiên được tặng trái sầu riêng chính vụ đặc biệt...