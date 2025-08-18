Nữ Bí thư xã xinh đẹp sẽ livestream bán sầu riêng cùng nông dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Nữ Bí thư xã xinh đẹp sẽ livestream bán sầu riêng cùng nông dân

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nữ Bí thư Đảng ủy xã sẽ livestream bán sầu riêng cùng nông dân nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy thị trường tiêu thụ.

Ngày 18-8, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, xác nhận sẽ cùng bà con nông dân tổ chức livestream bán sầu riêng.

Nữ Bí thư xã xinh đẹp sẽ livestream bán sầu riêng cùng nông dân- Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Minh Trinh sẽ livestream bán sầu riêng cùng nông dân

Theo đó, chương trình "Nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cùng bà con buôn làng bán sầu riêng" sẽ được livestream vào sáng 24-8 tới đây.

Chủ đề của chương trình là sầu riêng Ami Kâo (sầu riêng của buôn làng) "Thơm như lời hứa – Ngọt như lòng dân" và "Sầu riêng – Niềm tự hào quê tôi". Livestream trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội và bán hàng trực tiếp tại vườn sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Công Điềm (thôn Thanh Xuân, xã Ea Knuếc).

Buổi livestream bán sầu riêng có sự góp mặt của bà Ngô Thị Minh Trinh, KOL nổi tiếng - O Huyền sầu riêng, đại diện HTX nông nghiệp sạch và nông dân.

Mục tiêu chương trình là quảng bá thương hiệu sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nói chung và sầu riêng Ea Knuếc nói riêng đến người tiêu dùng toàn quốc. Qua đó, gia tăng doanh số bán hàng thông qua livestream và kết nối thương mại, truyền tải thông điệp tích cực về nông sản sạch, sản phẩm vùng miền chất lượng cao. Đồng thời cũng thể hiện cam kết chính quyền đồng hành cùng nông dân.

"Mục tiêu cụ thể sẽ bán được khoảng 50 tấn trở lên. Doanh thu từ việc bán hàng sẽ được sử dụng vào mục đích an sinh xã hội, tái đầu tư và hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân"- bà Trinh thông tin.

Trong phiên livestream, sẽ có các chương trình khuyến mãi như: combo 2 quả tầm 6-7kg được tặng thêm 1kg và miễn phí ship toàn quốc, combo 3 quả tầm 10-12kg sẽ giảm giá 10%, tặng voucher lần sau. Ngoài ra, 10 khách chốt đơn đầu tiên được tặng trái sầu riêng chính vụ đặc biệt...

Trước đó, bà Ngô Thị Minh Trinh nhận được "bão" lời khen khi đại diện 102 bí thư xã, phường phát biểu tại lễ công bố sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáng 30-6. Đoạn video bà Trinh phát biểu không cần cầm giấy nhưng vẫn mạch lạc, đầy trách nhiệm và xúc động nhận "bão" lời khen sau khi được đăng tải trên mạng xã hội.

Nhiều người đánh giá, bà Trinh là hình mẫu cán bộ lãnh đạo có trình độ, tâm huyết và gần gũi với người dân.

Tin liên quan

Kinh nghiệm dành cho người mới livestream bán hàng

Kinh nghiệm dành cho người mới livestream bán hàng

Anh Nguyễn Minh Tân, là một trong những người đào tạo về livestream bán hàng.

Triệu tập người livestream tung tin “vỡ đập thủy điện ở Nghệ An”

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệu tập người phát trực tiếp (livestream) tung tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến hàng ngàn người dân phải chạy khỏi nhà.

Vải thiều dội chợ rớt giá, đưa lên livestream lại "cháy hàng"

(NLĐO) - Hơn 55 tấn vải thiều đặc sản được khách hàng lẻ "chốt đơn" qua livestream trong 2 ngày, trong bối cảnh hàng nhiều, dội chợ

Livestream bán sầu riêng nữ Bí thư Đảng ủy xã nông nghiệp sạch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo