Nữ ca sĩ mạnh tay với lùm xùm bị "cắm sừng", chồng phông bạt

Nữ ca sĩ nổi tiếng với ca khúc "Màu xanh" vướng ồn ào chỉ vài ngày sau đám cưới hào môn

Trần Tuyết Ngưng là nữ ca sĩ được khán giả yêu thích với những ca khúc như: "Màu xanh", "Quán rượu của anh đóng cửa không tiếp em"…

Trần Tuyết Ngưng và thiếu gia Lý Thụy Tân

Cô và thiếu gia Lý Thụy Tân kết hôn ngày 17-1 sau thời gian ngắn công khai hẹn hò. Hôn lễ rình rang của họ thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Cưới không bao lâu, mới đây, một blogger cáo buộc Lý Thụy Tân ngoại tình, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng sau lưng vợ. Một loạt tin nhắn nhạy cảm, hóa đơn khách sạn được cho là của Lý Thụy Tân cùng "tiểu tam" được tung lên. Không chỉ vậy, thiếu gia này còn được thông tin đi du lịch vui vẻ cùng người đẹp Hoàn Nhan Gia Di thời điểm hẹn hò cùng Trần Tuyết Ngưng. Lộ ảnh chụp hình cưới cùng một người bạn gái cũ khác cũng trong lúc đang mặn nồng với vợ.

Lý Thụy Tân còn vướng ồn ào phông bạt giàu có, sở hữu chuỗi khách sạn lớn, nhà riêng hơn 301 tỉ đồng tại Bắc Kinh, tài sản ròng 1.693 tỉ đồng nhưng thực tế lại không phải.

Mạnh tay bảo vệ quyền lợi bằng pháp lý, ồn ào vẫn chưa dứt

Trước những tin đồn lan tỏa mạnh này. Vợ chồng Trần Tuyết Ngưng thực hiện một loạt biện pháp pháp lý bảo vệ quyền lợi. Ngày 19-1, cả hai ủy quyền luật sư soạn thảo văn bản yêu cầu blogger xóa video sai sự thật, đưa ra lời xin lỗi công khai trong vòng 24 giờ, đàm phán bồi thường trong vòng 3 ngày.

Cả hai mới cưới không lâu

Lý Thụy Tân đã làm rõ các cáo buộc sai lệch nhưng dư luận vẫn chưa lắng xuống

Blogger không hợp tác theo yêu cầu mà xóa và chỉnh sửa nội dung video làm tăng xung đột hai bên. Ngày 20-1, Lý Thụy Tân đăng tải lên mạng xã hội biên bản đã trình báo cảnh sát với dòng chú thích: "Đừng tin vào tin đồn, đừng lan truyền tin đồn, đã có hành động pháp lý".

Sau đó, phía blogger cũng đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đăng video clip sai lệch thông tin để câu tương tác. Về nghi vấn phông bạt gia thế, Lý Thụy Tân cũng đã livestream bác bỏ, cung cấp bằng chứng gia đình hào môn.

Bạn gái cũ cũng lên tiếng giúp Lý Thụy Tân, khẳng định hình cưới cả hai bị lộ mới đây nhưng là ảnh cũ chụp từ rất lâu. Tuy nhiên, cáo buộc thiếu gia này đi du lịch cùng người đẹp Hoàn Nhan Gia Di lúc đang yêu đương với vợ vẫn chưa được làm rõ.

Vụ việc hiện vẫn đang là tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến vẫn bày tỏ tiếc cho Trần Tuyết Ngưng và không tin chồng cô chung thủy. Họ cho rằng đây cũng là cái giá phải trả cho việc gả vào hào môn, có chồng là các thiếu gia giàu có.