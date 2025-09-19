HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nữ chiến sĩ truyền cảm hứng Bùi Thị Hà Thu qua đời

D.Thu

(NLĐO) - Chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu, gương mặt truyền cảm hứng với hành trình kiên cường chống ung thư, qua đời ở tuổi 33.

Là gương mặt truyền cảm hứng trong cộng đồng bệnh nhân ung thư nhờ tinh thần sống lạc quan, chị Bùi Thị Hà Thu vừa qua đời ở tuổi 33, sau 6 năm chống chọi với ung thư di căn.

Nữ chiến sĩ truyền cảm hứng Bùi Thị Thu Hà qua đời- Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Hà Thu là người truyền nhiều cảm hứng trên mạng xã hội trong hành trình chống chọi với ung thư

Trong thời gian qua, chị có nhiều bài viết về hành trình điều trị và truyền cảm hứng trên mạng xã hội, đặc biệt từng được chú ý với câu chuyện "hai lần tự chụp ảnh thờ".

Chị Bùi Thị Hà Thu (sinh năm 1992), từng công tác tại Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, phát hiện bệnh khi mới 27 tuổi, con trai mới 10 tháng tuổi.

Bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư vú giai đoạn cuối, di căn phổi và não. Trước tiên lượng xấu, chị từng chuẩn bị sẵn ảnh thờ, sinh nhật sớm cho con. Nhưng tình yêu thương với con trai đã trở thành động lực để chị kiên cường chiến đấu.

Sau Tết 2023, bệnh tình trở nặng, chị xin nghỉ việc. Từ giữa năm 2024, chị không thể rời giường, phải thở ôxy, mọi sinh hoạt phụ thuộc người thân. Ung thư di căn phổi, não, xương, khiến u vú loét, hoại tử, chân liệt, phổi yếu dần, gần như không thể trò chuyện vì ho.

Nữ chiến sĩ truyền cảm hứng Bùi Thị Thu Hà qua đời- Ảnh 2.

Chị mong được kéo dài sự sống để có thêm thời gian bên con nhỏ

Năm 2024, chị Bùi Thị Hà Thu gây xúc động khi chia sẻ hành trình chống ung thư, cùng mong muốn để lại cho con trai "bộ sưu tập ký ức về mẹ" - khuôn mặt, hơi ấm và tình yêu vô bờ. Suốt hàng trăm chuyến xe từ Sơn La xuống Hà Nội, nhiều lần cấp cứu, chị vẫn kiên trì nuôi dưỡng hy vọng ấy.

Chị cảm nhận thời gian có thể không còn nhiều nhưng vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày. Với chị khi đó, ký ức về mẹ là món quà quý giá nhất dành cho con trai trong tương lai. Chị hy vọng con sẽ nhớ khuôn mặt, hình dáng, hơi ấm và tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho con.

Chị mong con lớn lên mạnh mẽ, biết yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia, thành đạt, hạnh phúc và sống một đời bình an.

Trong 6 năm, chị trải qua gần 100 đợt hóa trị, 20 mũi xạ trị, hai lần điều trị u não bằng gamma knife, cùng vô số lần cấp cứu. Có lúc đau đớn, mệt mỏi tưởng chừng buông xuôi, nhưng nghĩ đến con, chị lại tiếp tục hành trình.

Khi tế bào ung thư di căn phổi, não và xương, chân liệt khiến chị chỉ có thể nằm một chỗ và thở ôxy, nữ chiến sĩ vẫn không từ bỏ.

Nữ chiến sĩ truyền cảm hứng Bùi Thị Thu Hà qua đời- Ảnh 3.

Hình ảnh cuối cùng chị Thu cập nhật trên trang cá nhân, trước khi chị truyền hóa chất lần thứ 92

Tháng 9 này, trước khi qua đời, chị vẫn chia sẻ trên Facebook về nỗi nhớ thương con trai vừa lên lớp 2, áy náy vì không thể dự lễ khai giảng cùng con.

"Mẹ thương em, mẹ nhớ em lắm. Em đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng về sớm với em" - chị viết. Khi ấy, cân nặng của chị chỉ còn 38 kg.

Bài đăng cuối cùng trên Facebook cá nhân của chị Thu vào ngày 10-9 nhận hàng ngàn lượt chia sẻ, để lại nhiều lời động viên. Đến ngày 18-9, chị trút hơi thở cuối cùng tại nhà.

truyền cảm hứng ung thư vú mạng xã hội trang cá nhân nữ công an bị ung thư vú ung thư tử vong
