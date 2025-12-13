HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nữ chủ tịch lừa có dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động gần 1.300 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đưa thông tin gian dối về hoạt động sản xuất, kinh doanh Sâm Ngọc Linh, Phạm Mỹ Hạnh, đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hàng trăm tỉ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử đối với bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nữ chủ tịch Lừa đảo đầu tư gần 1 . 300 Tỉ đồng với dự án trồng sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Phạm Mỹ Hạnh khi chưa vướng vòng lao lý. Ảnh: S.T.

Theo cáo buộc, ngày 14-8-2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty Mỹ Hạnh, kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hợp đồng vay vốn; hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, Phạm Mỹ Hạnh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, là thương hiệu Quốc bảo Việt Nam.

Do đó, Công ty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hạnh cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4% tháng, tương đương từ 24% đến 48% năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My, được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Mục đích của việc này, để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là công ty Mỹ Hạnh có dự án thật. Số tiền còn lại Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền 1.279 tỉ đồng. Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỉ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỉđồng, kèm theo tặng voucher trị giá 34 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, đến nay Công ty Mỹ Hạnh còn 2.346 hợp đồng, 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là 850,9 tỉ đồng, gồm 3 loại hợp đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã ghi nhận được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỉ đồng, Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền là 46 tỉ đồng. Số tiền 194 tỉ đồng còn lại, Hạnh chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tin liên quan

Bắt nữ doanh nhân với cáo buộc lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỉ đồng

Bắt nữ doanh nhân với cáo buộc lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỉ đồng

(NLĐO)- Dùng thủ đoạn gian dối về dự án đầu tư trồng sâm Ngọc Linh, Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, bị khởi tố, bắt tạm giam

Kẻ trộm và người tiêu thụ sâm Ngọc Linh cùng bị khởi tố

(NLĐO) – Qua khám xét, công an còn phát hiện người tiêu thụ sâm Ngọc Linh do người khác trộm cắp có liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Xác minh kẻ tiêu thụ 200 gốc sâm Ngọc Linh của nhóm trộm "nhí"

(NLĐO) – Nhóm trộm "nhí" 3 người, trong đó có 2 đối tượng mới 14 và 16 tuổi, đã đột nhập vườn sâm Ngọc Linh trộm hàng trăm gốc.

