Lao động

Nữ công nhân ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn

Huỳnh Như

(NLĐO) - Được nhận sổ tiết kiệm từ tổ chức Công đoàn TP HCM, chị Nguyễn Thị Trúc Phương, công nhân Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim rất xúc động

Sáng 31-10, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM, trực thuộc LĐLĐ thành phố phối hợp với Công đoàn phường Cát Lái đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Trúc Phương, công nhân Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim, người lao động đang gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TP HCM: Nữ công nhân ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM và Công đoàn phường Cát Lái thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Trúc Phương.

Chị Phương hiện là lao động chính trong gia đình, với thu nhập chỉ khoảng 5,5 – 6 triệu đồng/tháng. Trước đây, nhờ có thêm thu nhập của chồng, cuộc sống tuy giản dị nhưng vẫn ổn định. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi chồng chị mắc bệnh nan y, mất hoàn toàn khả năng lao động. Từ đó, mọi chi phí thuốc men, tiền trọ, sinh hoạt hằng ngày và việc học của con nhỏ đều dồn hết lên đôi vai của chị.

Nhận được sổ tiết kiệm cùng sự quan tâm, sẻ chia từ tổ chức Công đoàn, chị Nguyễn Thị Trúc Phương không giấu được xúc động. "Đây không chỉ là món quà về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, tiếp tục làm việc và chăm lo cho gia đình" – chị Phương bày tỏ.

TP HCM: Nữ công nhân ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn - Ảnh 2.

Món quà ý nghĩa từ tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực cho gia đình chị Nguyễn Thị Trúc Phương vươn lên trong cuộc sống

Ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM, cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị đã trao 6 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 30 triệu đồng, gửi đến những đoàn viên - lao động không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo. 

"Những hoạt động này thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm chăm lo của tổ chức Công đoàn, luôn đồng hành cùng CNVC-LĐ vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công việc, đời sống" - ông Tính nói.

    Thông báo