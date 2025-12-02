Nữ đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung dự án về chiến lược sức khoẻ nam giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Nữ đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung dự án về chiến lược sức khoẻ nam giới

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO) - Theo đại biểu Quốc hội, lộ trình miễn viện phí cần được xây dựng cụ thể cho từng giai đoạn.

Ngày 2-12, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số giai đoạn 2026 - 2035.

Nữ đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung dự án về chiến lược sức khỏe nam giới - Ảnh 1.

Đại biểu Hà Sỹ Huân phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Phạm Thắng

Tham gia thảo luận, đại biểu Hà Sỹ Huân (đoàn Thái Nguyên) bày tỏ sự đồng thuận với đề xuất từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe miễn phí định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, theo lộ trình và nhóm ưu tiên.

Ông Hà Sỹ Huân đề nghị bổ sung các quy định ưu tiên cụ thể cho người cao tuổi, người làm việc trong môi trường độc hại, đồng thời yêu cầu địa phương bố trí đủ nguồn lực để triển khai. Đại biểu cũng nhấn mạnh cần ban hành khung danh mục khám sàng lọc cơ bản để tránh tình trạng triển khai dàn trải, kém hiệu quả.

Về chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, ông cho rằng cần làm rõ khái niệm "đối tượng đặc thù" để áp dụng chính sách phù hợp. Đại biểu đề xuất bổ sung cơ chế khen thưởng riêng cho các lĩnh vực đặc thù như cấp cứu nhằm ghi nhận kịp thời và tạo động lực cho đội ngũ y tế.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cho rằng lộ trình miễn viện phí cần được xây dựng cụ thể cho từng giai đoạn. Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh, nếu không có kế hoạch chặt chẽ, quỹ bảo hiểm y tế có thể rơi vào mất cân đối trong dài hạn. Theo ông, chăm sóc sức khỏe nhân dân chỉ có thể thực hiện hiệu quả khi quỹ bảo hiểm y tế được vận hành ổn định và bền vững.

Nữ đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung dự án về chiến lược sức khỏe nam giới - Ảnh 2.

Đại biểu Tô Ái Vang phát biểu thảo luận sáng nay 2-12. Ảnh: Phạm Thắng

Tại chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 có 5 dự án mục tiêu quốc gia. Đại biểu Tô Ái Vang (đoàn TP Cần Thơ) đề nghị khi xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia cần bổ sung dự án về chiến lược sức khỏe nam giới, trong đó tập trung vào việc can thiệp hành vi, truyền thông giới và cung cấp dịch vụ thân thiện.

Bà Tô Ái Vang cho rằng nếu không có các giải pháp kịp thời, nam giới khi bước vào tuổi 70, đây là giai đoạn giữa của người cao tuổi, còn gọi là trung thọ. Thời điểm đó, họ sẽ đối mặt với nhiều biến đổi về sức khỏe và cuộc sống. Khi đó, gia đình và xã hội có thể thiếu vắng một trụ cột quan trọng.

Đại biểu cảnh báo nguy cơ thiếu sự cân bằng giới, thiếu sự phát triển cân bằng của xã hội ở tuổi trung thọ, và nhìn nhận đây có thể trở thành nguyên nhân dẫn tới tình trạng cô đơn hay bất bình đẳng của phụ nữ khi về già.

Đại biểu Trần Thị Hiền (đoàn Ninh Bình) nêu thực tế dân số Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa, dự báo đến 2036 trở thành dân số già và đến 2049 là "siêu già". Bà Hiền cũng nêu thách thức "già trước khi giàu", tạo áp lực rất lớn đối với cả ngân sách Nhà nước cũng như nguồn lực xã hội cho các vấn đề chăm sóc y tế, bảo đảm an sinh, chuẩn bị hạ tầng xã hội phù hợp với người cao tuổi, đặc biệt là với việc phát triển các cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công có hạn, bà kiến nghị đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực tư nhân phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi là yêu cầu khách quan, cấp thiết và mang tính chiến lược.

Qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan các cơ chế, chính sách đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đại biểu Trần Thị Hiền cho rằng chưa có chính sách đột phá nào quan tâm đến việc xử lý "điểm nghẽn" liên quan phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và huy động nguồn lực xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bà Trần Thị Hiền kiến nghị cần có cơ chế, chính sách thực sự đột phá để thu hút nguồn lực xã hội hóa phát triển khoảng 30 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong 5 năm tới. Về việc huy động vốn đầu tư, bà cho rằng cần có phương án nâng tỉ trọng vốn xã hội hóa. Cùng với đó, trong quy hoạch ở các địa phương cần quy hoạch quỹ đất sạch dành cho phát triển cơ sở dưỡng lão và có cơ chế, chính sách đột phá về ưu đãi tín dụng, hỗ trợ lãi suất, thuế thu nhập doanh nghiệp trong đầu tư lĩnh vực này.

Đồng thời, nữ đại biểu cũng đề nghị bổ sung một số hoạt động vào chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, như nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội phát triển mạnh cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi; hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở dưỡng lão; thí điểm mô hình chăm sóc bán trú đối với người cao tuổi.

Tin liên quan

Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập cấp xã và trạm y tế cấp xã trước ngày 31-12-2025

Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập cấp xã và trạm y tế cấp xã trước ngày 31-12-2025

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp xã và các trạm y tế cấp xã.

Tập trung nguồn lực đầu tư cho y tế, giáo dục

Tổng nguồn lực huy động cho chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo là hơn 580.133 tỉ đồng, cho y tế là 125.478 tỉ đồng

Đề xuất chính sách tiền lương và phụ cấp cho bác sĩ, nhân viên y tế

(NLĐO)- Chính phủ đề xuất chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế để cụ thể hoá Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe đại biểu quốc hội Quốc hội thảo luận sức khoẻ nam giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo