Thời sự Chính trị

Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập cấp xã và trạm y tế cấp xã trước ngày 31-12-2025

Bảo Trân

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp xã và các trạm y tế cấp xã.

Ngày 28-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận 221).

Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập cấp xã và trạm y tế cấp xã trước 31 - 12 - 2025 - Ảnh 1.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp xã và các trạm y tế cấp xã trước ngày 31-12-2025.

Theo Kết luận 221, tại phiên họp ngày 28-11, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 11-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 11-2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai kịp thời, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. 

Yêu cầu các bí thư tỉnh, thành ủy, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải quán xuyến và trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ, nội dung công việc của bộ, ngành, địa phương mình được phân công.

Tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là việc xử lý trụ sở, tài sản công, bảo đảm các công việc được triển khai đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo từng ngành, từng lĩnh vực để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật bảo đảm sát thực tiễn và khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực tài chính - ngân sách; đất đai và quy hoạch; cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ, chính sách; giáo dục, đào tạo, y tế.

Đặc biệt chú trọng hiện đại hóa hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã và sắp xếp hợp lý đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý các kiến nghị cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành trong năm 2025.

Đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, phải có phương án phân công, lộ trình thời gian cụ thể và thông tin đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu, tiến độ.

Các tỉnh, thành ủy phối hợp Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp xã (trường mầm non, tiểu học, THCS , trường liên cấp) và các trạm y tế cấp xã, hoàn thành dứt điểm trước ngày 31-12-2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ đánh giá kỹ tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhất là việc tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng về tổ chức bộ máy, cán bộ, phân cấp, phân quyền, phân loại đơn vị hành chính… báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chỉ đạo.

Báo in Người Lao Động 17-10: Bắt đầu sáp nhập các trường công lập

Báo in Người Lao Động 17-10: Bắt đầu sáp nhập các trường công lập

(NLĐO) - Kiến tạo Thủ đô văn hiến - bản sắc - sáng tạo; Mở sàn giao dịch vàng để ổn định thị trường… là những nội dung đáng chú ý khác

Dự kiến hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP HCM sẽ bị sáp nhập

(NLĐO) - Theo dự thảo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND TP HCM sẽ sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoạt động của các trường nghề.

Băn khoăn với đề xuất sáp nhập các bệnh viện lớn

(NLĐO) - Đề xuất sáp nhập Bệnh viện E vào Bạch Mai khiến giới y khoa và người dân tranh luận về tác động đến chất lượng điều trị cũng như quyền lợi người bệnh.

