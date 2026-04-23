Nữ đạo diễn trên đường đua điện ảnh Việt

Điện ảnh Việt đang trong giai đoạn phát triển mạnh, số lượng nữ đạo diễn tham gia thị trường ngoài sự tái xuất của người cũ còn có những gương mặt mới. Những "bóng hồng" trường quay này góp phần mang đến góc nhìn đa dạng, khác biệt cho thị trường.

Nỗ lực từng tác phẩm

Võ Thạch Thảo là cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách nữ đạo diễn điện ảnh Việt với tác phẩm "Anh Hùng". Trước đó, cô được biết đến với vai trò đồng đạo diễn của phim truyền hình "Gạo nếp gạo tẻ" và đạo diễn phim truyền hình "Cây táo nở hoa". Phim "Anh Hùng" do Võ Thạch Thảo ấp ủ ý tưởng từ năm 2021 và đến nay tác phẩm hoàn thiện, sẽ ra rạp phục vụ khán giả từ ngày 24-4, tham gia đường đua phim mùa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 cùng với phim của những tên tuổi như: Phan Gia Nhật Linh, Đức Thịnh, Lưu Thành Luân…

Phim của Võ Thạch Thảo mang đến cái nhìn riêng biệt, truyền cảm hứng, gần gũi và đời thường dưới góc nhìn của mình. Cô cho biết khi làm nghề chỉ nghĩ đơn giản mình là đạo diễn và danh xưng trên trường quay cũng là đạo diễn bởi nghĩ rằng gắn giới tính phía trước tên dễ khoanh vùng bản thân.

"Tôi ấp ủ ý tưởng phim từ năm 2021, có bàn luận nhiều với anh Thái Hòa giai đoạn xây dựng nhân vật. Khi có cơ hội thực hiện, tôi mất thêm 17 tháng để hoàn thiện kịch bản, chỉnh sửa nhiều phát thảo câu chuyện, nhân vật. Trong phim này, mỗi người đều có hai mặt thiện và ác. Chúng ta ngoài đời cũng thế và tôi tôn trọng nhân vật, bản thân câu chuyện nên phản ánh đúng hai mặt này, không cố gắng thổi phồng để tăng thêm cao trào" - đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết.

Võ Thạch Thảo - nữ đạo diễn phim “Anh Hùng”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Cô nói thêm rằng không gặp khó khi thuyết phục nhà đầu tư và đã dùng câu chuyện, kinh nghiệm, sự tự tin, khả năng đã có của bản thân để họ tin tưởng đầu tư cho phim.

Ngay cả với cảnh hành động cháy nổ, dù lần đầu thực hiện và cũng lo làm không tốt nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ của ê-kíp giỏi, cô cũng hoàn thiện đúng ý muốn.

"Tôi không phủ định nữ làm đạo diễn có những giới hạn nhưng đó là về mặt giới tính còn tâm lý làm việc cùng đối tác, diễn viên thì vẫn là một đạo diễn bình đẳng như bao đạo diễn khác.

Với riêng tôi, ngoài sự chuẩn bị tinh thần giữ vai trò và quyết định gì của dự án. Tôi chuẩn bị về thể chất, sức khỏe suốt giai đoạn quay phim để có thể trọn vẹn trong từng tác phẩm" - Võ Thạch Thảo cho biết.

Nhà sản xuất Timothy Linh Bùi nhận định khi chọn đầu tư cho "Anh Hùng", anh chỉ quan tâm đây là phim truyền cảm hứng, dạng ít khi thấy ở thị trường điện ảnh Việt. Anh không thấy có sự nghi ngại nào giữa nam và nữ đạo diễn. Thêm vào đó, sức khỏe của Võ Thạch Thảo được anh đánh giá là "khủng khiếp" vì chưa thấy đạo diễn nào không biết mệt là gì.

Đam mê không dứt

Trước Võ Thạch Thảo, thị trường điện ảnh Việt có thêm sự trở lại của Luk Vân với tác phẩm "BUS: Chuyến xe một chiều". Đáng tiếc, phim không thắng doanh thu, nối dài chuỗi thất bại phòng vé của nữ đạo diễn này. Luk Vân trong những năm làm nghề đã từng phục vụ khán giả với các phim: "4 năm hai chàng một tình yêu", "Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp", "Khi ta hai lăm"… Trong đó, phim doanh thu tốt nhất của cô là "4 năm hai chàng một tình yêu", những tác phẩm còn lại đều chưa chinh phục được khán giả với nguyên nhân, mà phần lớn do kịch bản.

Dù áp lực, thậm chí hoang mang khi tác phẩm "Khi ta hai lăm" thất bại nhưng Luk Vân vẫn kiên định với con đường đã chọn, cố gắng cùng niềm đam mê không dứt với điện ảnh. "Con đường tôi đi không quá gập ghềnh nhưng cũng không phải "trải hoa". Phim tôi làm có thể không đạt doanh thu tốt nhưng giúp tôi tích cóp nhiều kinh nghiệm. Càng làm nhiều hơn, tôi càng hoàn thiện thêm để có thể sửa chữa những điều chưa ổn" - đạo diễn Luk Vân chia sẻ.

Hậu trường phim “Anh Hùng”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Một nữ đạo diễn khác là Thu Trang, đã từng thắng oanh liệt với tác phẩm điện ảnh đầu tay "Nụ hôn bạc tỷ" về cả mặt doanh thu lẫn giải thưởng. Tuy nhiên, sang phim điện ảnh thứ hai "Ai Thương ai Mến", cô gặp phải trở ngại, tác phẩm thu về hơn 28 tỉ đồng, đồng nghĩa thua lỗ.

Dù buồn, nữ đạo diễn nhận trách nhiệm, cho rằng năng lực của cô vẫn còn những điều chưa trọn vẹn. "Có thể phim chưa chạm được đến số đông nhưng tôi tin rằng mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành hơn trong nghề" - Thu Trang bày tỏ.

Bên cạnh những nữ đạo diễn trở lại với thị trường nhưng chưa gặp may mắn doanh thu thì cũng có thành công kỷ lục của những nữ đạo diễn như NSƯT Đặng Thái Huyền với "Mưa đỏ". Tác phẩm thu về hơn 714 tỉ đồng khi ra rạp năm 2025 và thống trị các giải thưởng điện ảnh trong nước.

NSƯT Đặng Thái Huyền cũng nhận nhiều khen ngợi khi là nữ đạo diễn nhưng quay những cảnh chiến tranh, cháy nổ rất tốt. Các nữ đạo diễn điện ảnh Việt từng thành công lớn phòng vé còn có Kay Nguyễn với phim "Cô Ba Sài Gòn" do cô đồng đạo diễn cùng Trần Bửu Lộc; Đinh Hà Uyên Thư với phim "Bẫy ngọt ngào"; Kathy Uyên với phim "Chị chị em em"…

Một điều đặc biệt, dù thành công hay thất bại, dù đứng trước hay sau ống kính, những nữ đạo diễn vẫn giữ nguyên lòng yêu nghề, đam mê không dứt và luôn muốn đối mặt thử thách. Nghệ sĩ Hồng Ánh dù thời gian qua tất bật với nhiều vai diễn nhưng cô vẫn để ngỏ khả năng tái xuất vai trò đạo diễn. "Trong tương lai, khi có duyên, gặp được câu chuyện phù hợp phong cách muốn kể, tôi sẽ lại bắt đầu vai trò đạo diễn của mình" - Hồng Ánh tâm sự.

Cơ hội chia đều Theo giới chuyên môn, việc ngày càng nhiều nữ đạo diễn tham gia thị trường phim điện ảnh càng cho thấy định kiến giới tính đã không còn nặng nề trong nghề. Nhà đầu tư, sự gắn kết giữa ê-kíp… đã không còn là vấn đề lớn với nữ đạo diễn như nhiều năm trước. Nó mở ra cơ hội cho những người có ý tưởng, có khả năng và chứng minh được điều đó mà không phải vấn đề là nam hay nữ.



