Nữ đạo diễn Phan Thảo Phương kể chuyện mình

Nữ đạo diễn với "Hiểu mình hơn, thương mình nhiều"

Nghệ sĩ Ngọc Huyền chúc mừng nữ đạo diễn Phan Thảo Phương

Sự kiện Giao lưu - Ra mắt sách "Hiểu mình hơn, thương mình nhiều" của nữ đạo diễn Phan Thảo Phương tại Đường sách TP HCM thu hút sự chú ý. Sách do thương hiệu Vibooks độc quyền xuất bản, chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 28-2, đạt "Top Sách bán chạy" sau 1 tuần phát hành.

Giữa những bộn bề của nhịp sống đô thị, sẽ luôn có những khoảnh khắc khiến lòng người chùng xuống, là khi người ta bước đi vồn vã nhưng bất định, chạy thật nhanh nhưng chẳng có nơi dừng chân. Cứ thế, mỗi người đều mang bên mình biết bao tâm tư chưa kịp nói, biết bao cảm xúc chưa đặt tên, những nỗi niềm chưa tìm được nơi trú ẩn.

"Hiểu mình hơn, thương mình nhiều" ra đời từ chính những khoảnh khắc lặng im ấy, khi con người hối hả trong guồng quay của cuộc sống, từ công việc tới các mối quan hệ.

Giữa những khoảnh khắc mông lung vô định đó, "Hiểu mình hơn, thương mình nhiều" như một lời thì thầm đúng lúc, một vòng tay luôn sẵn sàng dang rộng để trao đi chiếc ôm, là nơi những mẩu chuyện đời được gửi gắm, lắng nghe và được gom lại thành một "hộp quà" để trao đi sự đồng cảm cho nhiều người hơn nữa.

Nữ đạo diễn với quan điểm "Cây lớn nhờ nước, người lớn nhờ nước mắt"

Không gian buổi giao lưu cùng nữ đạo diễn

Như tên đề mục được tác giả Phan Thảo Phương cất bút, "Hiểu mình hơn , thương mình nhiều" cũng mở ra một góc nhìn khác, không chỉ là hình ảnh quen thuộc đối với những độc giả thân thiết của cô, mà còn cả hình tượng hoàn hảo về mẫu phụ nữ thành đạt bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ trong xã hội.

Đằng sau phong thái tự tin, bản lĩnh và độc lập ấy là không ít lần va vấp, những vết sẹo giấu kín. Đằng sau những thành tựu tưởng chừng lấp lánh vinh quang là vô vàn những khó khăn và thử thách.

Tất cả đã được kể lại lần đầu tiên trong cuốn sách, để người đọc nhận ra rằng: dưới ánh hào quang lung linh vẫn có những khoảng tối tự mình đi trong đơn độc.

Chính từ những trải nghiệm ấy, những nỗi niềm được chuyển hóa thành những hạt mầm, để tác giả trồng thành những bông hoa đem đi tô điểm cho đời sống tinh thần của độc giả.

Qua từng trang sách, câu chuyện được kể lại, người ta sẽ thấy được Phan Thảo Phương là người không ngừng nỗ lực để có được tri thức và đạt được nhiều thành tựu trong đa dạng lĩnh vực, từ kinh doanh đến nghệ thuật giải trí, cùng với đó là vốn sống và kinh nghiệm dày dặn, để mang đến một tiếng nói gần gũi nhưng vững vàng, đủ dịu dàng để ủi an, đủ chín chắn để bảo ban, đủ từng trải để dẫn lối, và đủ tích cực để thúc đẩy động lực cho độc giả.

Nữ đạo diễn Phan Thảo Phương thực sự thu hút sự chú ý

Một thông điệp cốt lõi xuyên suốt cuốn sách đó là: "Hiểu mình" không phải là cố gắng tìm ra một phiên bản tốt hơn để thay thế bản thân hiện tại, mà đó là khi bạn dám quay về nhìn thẳng vào chính mình một cách trung thực và không phán xét. "Khi chưa hiểu, ta thương bằng bản năng. Nhưng khi hiểu rồi, ta thương bằng sự tỉnh thức: vì nhận ra mình xứng đáng".

"Hiểu mình hơn, thương mình nhiều" không hứa hẹn xóa bỏ mọi tổn thương, nhưng có thể trở thành trạm dừng chân cảm xúc - nơi bạn được phép chậm lại, được là chính mình, và được yêu thương, trân trọng bằng tất cả sự dịu dàng, xứng đáng.