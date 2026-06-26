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Quốc tế

Nữ du học sinh Việt lãnh 10 năm tù vì bỏ con sơ sinh ở Hàn Quốc

Tường Như

(NLĐO) - Tòa án Seoul tuyên 10 năm tù với nữ du học sinh Việt bỏ rơi con sơ sinh dẫn đến tử vong. Đồng phạm bị phạt tù nhưng hưởng án treo.

Phiên tòa diễn ra ngày 25-6 đã khép lại vụ án gây xôn xao dư luận Hàn Quốc cuối năm ngoái. Nữ sinh viên người Việt Nam bị xác định sinh con rồi bỏ em bé trong một túi giấy trước tòa nhà gần Đại học Dongguk. Đứa trẻ được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo The Korea Herald, một người phụ nữ Việt Nam khác bị xác định đã hỗ trợ bị cáo sinh con và cùng tham gia bỏ lại đứa trẻ cũng bị tuyên phạt 8 tháng tù, cho hưởng án treo trong thời gian 2 năm.

Nữ du học sinh Việt ở Hàn lĩnh 10 năm tù vì bỏ con sơ sinh - Ảnh 1.

Nữ du học sinh Việt Nam ngoài 20 tuổi xuất hiện tại phiên xem xét lệnh bắt tạm giam ở Tòa án Trung tâm Seoul. Ảnh: Yonhap News

Tại phiên tòa, bị cáo khai không có ý định tước đoạt mạng sống của con. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định người mẹ hoàn toàn nhận thức được khả năng đứa trẻ có thể tử vong khi bị bỏ lại ngoài trời, dù không có chủ đích giết con.

Theo tòa án, em bé khi chào đời vẫn còn sống và trong điều kiện y tế tại Hàn Quốc, hoàn toàn có cơ hội được cứu sống nếu được đưa đến cơ sở y tế kịp thời thay vì bị bỏ mặc.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh đứa trẻ khỏe mạnh nhưng đã bị chính mẹ ruột tước mất cơ hội được sống trước khi kịp nhận bất kỳ sự chào đón nào từ cuộc đời. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm rất nghiêm khắc đối với hậu quả gây ra.

Đối với người phụ nữ hỗ trợ, tòa cho rằng bị cáo đã có hành vi cẩu thả nghiêm trọng khi cùng bỏ mặc trẻ sơ sinh ngoài trời trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

Khi quyết định hình phạt, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như bị cáo còn trẻ, trải qua ca sinh nở ngoài ý muốn và không có ý định trực tiếp giết con.

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