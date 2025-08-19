HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nữ giám đốc ở TP HCM lãnh án vì "đổi luồng” hơn 209 tấn thuỷ sản

Trần Thái

(NLĐO) - Thay vì xuất khẩu 209 tấn thuỷ sản ra nước ngoài thì nữ giám đốc lại cho tiêu thụ trong nước.

Ngày 19-8, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ Hương (SN 1981; quê Bình Thuận cũ) về tội "Buôn lậu".

Bị cáo Hương nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quốc Hưng (trụ sở tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cũ), TP HCM.

Công ty Quốc Hưng hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thủy sản, nhận gia công mặt hàng tôm, cá, mực đông lạnh cho đối tác nước ngoài. 

Theo quy trình, công ty ký kết hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu, chuyển đến các cơ sở gia công thuê ngoài rồi khi hoàn tất sẽ làm thủ tục tái xuất thành phẩm thông qua các chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan TP HCM.

Nữ giám đốc TP HCM lãnh án tù 7 năm vì Buôn lậu thủy sản trái phép - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Thuỳ Hương đã lợi dụng pháp nhân Công ty Quốc Hưng để nhập khẩu nguyên liệu thủy sản dưới hình thức gia công tái xuất rồi đưa toàn bộ số hàng này ra thị trường tiêu thụ trong nước, không thực hiện việc gia công tái xuất như đã đăng ký.

Bị cáo cũng không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng số hàng hóa trên cho cơ quan hải quan, vi phạm khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015 và quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư 38/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018) của Bộ Tài chính.

Tổng cộng, hơn 209 tấn thủy sản các loại, trị giá hơn 10 tỉ đồng, đã bị Hương tiêu thụ trái phép.

Xem xét hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội "Buôn lậu".

