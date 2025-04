Nữ giáo viên đánh trẻ dã man: Kết quả điều tra ban đầu từ Công an Quảng Nam

Sáng 12-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến clip bạo hành trẻ em xảy ra tại thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11-4, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân liên quan video clip bạo hành trẻ em tại xã Quế Mỹ, Công an xã Quế Mỹ đã khẩn trương phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT - Công an tỉnh, tổ chức khám nghiệm hiện trường (phòng học của nhóm trẻ); tạm giữ, niêm phong 1 thẻ nhớ camera, 1 thanh nhựa và các đồ vật liên quan.

Công an tỉnh Quảng Nam làm việc với bà N.N.U.L

Công an đã cử 1 tổ công tác phối hợp đưa cháu N.P.Đ.K đến bệnh viện để kiểm tra, xác định các tổn thương.

Ngay trong đêm 11-4, Công an xã Quế Mỹ đã gọi, mời làm việc đối với bà N.N.U. L, chủ nhóm trẻ tư thục và cũng là người thực hiện hành vi bạo hành với các cháu như trong video clip.

Kết quả xác minh ban đầu, xác định vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 11-4, tại nhóm trẻ Con Cưng thuộc xã Quế Mỹ, do bà N.N.U.L (SN 2001) làm chủ cơ sở, trong lúc trông trẻ đi ngủ, bà L. đã có hành vi bạo hành cháu N.L.H.N (SN 2023) và cháu N.P.Đ.K (SN 2023), buông lời đe dọa để các cháu ngừng khóc, đi ngủ.

Sự việc trên đã được camera trong lớp học của nhóm trẻ ghi lại. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, phụ huynh của cháu N.P.Đ.K đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook và trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bà N. N. U. L đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Quế Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng 12-4, ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tạm đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ tư thục Con Cưng ở thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn.

Theo ông Vũ, trong sáng 12-4, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện và lãnh đạo UBND xã Quế Mỹ đã được cử đến nhà 2 cháu bé bị bạo hành để thăm hỏi, động viên gia đình.

Clip: Nữ bảo mẫu đánh đập, gí vật cứng vào miệng trẻ gây phẫn nộ

Liên quan đến sự việc này, từ tối 11-4, Công an xã Quế Mỹ đã triệu tập chủ cơ sở giữ trẻ tư thục Con Cưng lên làm việc đồng thời công an cũng đã làm việc với phụ huynh của các cháu bé.

Bí thư Huyện ủy Quế Sơn cho biết theo giấy phép thì cơ sở này chỉ được cấp phép giữ 7 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì phát hiện số trẻ trong cơ sở tư thục này lại tăng cao hơn số lượng được cấp phép. Trong clip được camera ghi lại cho thấy có ít nhất 12 trẻ đang được phụ huynh gửi tại cơ sở tư thục này.

Nữ giáo viên xách ngược chân cháu bé...

...gí vật cứng vào miệng trẻ

Ông Phan Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Mỹ cho biết sáng 12-4, Công an tỉnh Quảng Nam đã cử lực lượng ra phối hợp với công an xã điều tra làm rõ sự việc. Ông Mạnh đã cùng với Phòng GD-ĐT đến thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình. Cũng theo ông Mạnh, trong sáng 12-4, gia đình 2 cháu bé bị đánh đã đưa các cháu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Theo ông Mạnh, cơ sở giữ trẻ tư thục Con Cưng được cấp phép hoạt động từ năm 2020, do bà N.N.U.L (trú tại địa phương) làm chủ.

Các vết thương trên người con trai anh T.