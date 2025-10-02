HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ hiệu phó vừa bị tạm đình chỉ, 75 học sinh trở lại lớp học

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ngay sau khi bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) bị tạm đình chỉ, phụ huynh đồng thuận đưa con trở lại lớp học.

Nữ hiệu phó trường Tiểu học Kim thủy tạm đình chỉ , 75 học sinh trở lại lớp học - Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị làm việc với UBND xã Kim Ngân và Ban Giám hiệu nhà trường để tìm phương án tháo gỡ

Trưa 2-10, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết 75 học sinh người Bru - Vân Kiều của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã đồng loạt trở lại lớp sau nhiều ngày gián đoạn.

Diễn biến này xảy ra ngay sau khi bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, người phụ trách suất ăn bán trú của trường - đã bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn với UBND xã Kim Ngân, Ban giám hiệu và phụ huynh 75 học sinh bán trú của Trường Tiểu học Kim Thủy. Cuộc họp diễn ra sau khi 40 em phải nhập viện cấp cứu nghi do bữa sáng không đảm bảo vệ sinh.

Các phụ huynh phản ánh bữa ăn có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi nhưng vẫn được đưa cho các em ăn. Nhiều người cho rằng công tác bán trú do bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng nhà trường, phụ trách là thiếu trách nhiệm khiến họ mất niềm tin vào nhà trường.

Ngoài yêu cầu thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm và nhân viên cấp dưỡng, phụ huynh kiên quyết đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế. 

Đáp lại, Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ thay mặt nhà trường xin lỗi toàn thể phụ huynh về sự cố vừa rồi. Ông Mỹ cho hay đã phân công một giáo viên khác tạm thời điều hành bán trú và sẽ thuê suất ăn từ cơ sở có giấy phép an toàn thực phẩm để duy trì việc học tập của học sinh.

Nữ hiệu phó trường Tiểu học Kim thủy tạm đình chỉ , 75 học sinh trở lại lớp học - Ảnh 2.

Một phụ huynh nêu ý kiến tại buổi làm việc

Nữ hiệu phó trường Tiểu học Kim thủy tạm đình chỉ , 75 học sinh trở lại lớp học - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh tham dự buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, bày tỏ tiếc nuối về sự cố, đồng thời cho biết sẽ giám sát chặt chẽ việc thay đổi quản lý bán trú, xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan và tăng cường kiểm định chất lượng bữa ăn để tránh tái diễn.

Những cam kết này bước đầu trấn an phụ huynh, nhiều gia đình đồng ý cho con trở lại lớp từ ngày 2-10, song yêu cầu mọi thay đổi phải được giám sát minh bạch.

Nữ hiệu phó trường Tiểu học Kim thủy tạm đình chỉ , 75 học sinh trở lại lớp học - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cam kết sẽ giám sát chặt chẽ việc thay đổi quản lý bán trú, xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 26-9, một sự cố nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy khiến 40 em học sinh nhập viện cấp cứu, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi vấn đã ôi thiu, bốc mùi chua.

Vụ việc càng thu hút chú ý khi xuất hiện thông tin Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù các em nằm co quắp, nôn ói. Một clip tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận thêm bức xúc.

Sau quá trình điều trị và xuất viện, 75 học sinh diện bán trú của trường đồng loạt nghỉ học.

Theo UBND xã Kim Ngân, các vấn đề khác liên quan trách nhiệm sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Các em học sinh nhập viện sau khi bị ngộ độc thực phẩm

Tin liên quan

NÓNG: Tạm đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

NÓNG: Tạm đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

(NLĐO) - Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị tạm đình chỉ công tác, sau khi xảy ra vụ việc 40 học sinh Trường PTDT Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì nghi ngộ độc.

Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

(NLĐO) - Hàng loạt đơn thư giáo viên ký đích danh tố cáo nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế được gửi đến cơ quan chức năng, sau sự cố 40 học sinh nhập viện.

Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ăn

(NLĐO) - Sau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.

Quảng Trị ngộ độc thực phẩm học sinh trở lại lớp Đỗ Thị Hồng Huế Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy tạm đình chỉ phó hiệu trưởng UBND xã Kim Ngân
    Thông báo