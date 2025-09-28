HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ăn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.

Nhân viên y tế nói về nữ hiệu phó bao hết quy trình bếp ăn

Sau vụ hơn 40 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, nhân viên y tế học đường đã chia sẻ những bức xúc về việc phó hiệu trưởng "ôm trọn" quy trình tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm.

"Không cho ai bước chân vào bếp"

Trao đổi với Báo Người Lao Động, cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường của trường, cho biết từ đầu năm học, cô đã tham mưu với Hiệu trưởng thành lập tổ kiểm thực để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú theo quy định, khi học sinh ở lại ăn bán trú.

Tuy nhiên, khi Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ thông báo đề xuất này, ngay lập tức bị bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng nhà trường, thẳng thừng bác bỏ ngay tại cuộc họp hội đồng.

"Ngay cả tôi, thành viên tổ kiểm thực, cũng không được phép vào bếp để kiểm tra thực phẩm. Bà Huế bảo tôi là nhân viên y tế, chỉ có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe học sinh, không có quyền hạn hay nhiệm vụ giám sát chuyện ăn uống" – cô Quỳnh nói.

Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế "gan ruột" nói về nữ Hiệu phó bao hết quy trình bếp ăn - Ảnh 1.

Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường thẳng thắn nói về việc bà Đỗ Thị Hồng Huế "bao trọn quy trình bếp ăn bán trú

Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế "gan ruột" nói về nữ Hiệu phó bao hết quy trình bếp ăn - Ảnh 2.

Các học sinh đang được điều trị tại bệnh viện

Theo lời kể, toàn bộ thực phẩm đưa vào trường đều do một mình bà Huế cùng hai nhân viên cấp dưỡng tự tiếp nhận, kiểm tra và nấu nướng. Giáo viên khác hay phụ huynh đều không được tham gia giám sát hay tự ý "bước chân vào bếp" để kiểm tra chất lượng suất ăn bán trú.

"Cô Huế nói rõ, đã có lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và hai cấp dưỡng thực hiện, không ai được bước chân vào bếp để "làm thay" nữa" - cô Quỳnh thuật lại.

Nhiều giáo viên trong trường cũng phản ánh, việc bỏ qua các quy trình kiểm thực khiến họ nghi ngờ khẩu phần ăn bán trú của học sinh bị bớt xén. "Đồ ăn của các cháu nhiều hôm rất sơ sài, nhưng ít ai dám góp ý thẳng vì sợ bị trù dập. Cho đến khi xảy ra sự cố các cháu đồng loạt nhập viện thì ai cũng bất bình" - một giáo viên chia sẻ.

Bữa sáng bằng bánh tày ôi thiu?

Sáng 26-9, học sinh được ăn sáng bằng bánh tày. Một số em cho biết bánh có mùi chua, chảy nước, giống như đã ôi thiu. Sau bữa ăn, hàng loạt em có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.

Theo cô Quỳnh, từ khoảng 7 giờ 15 nhiều học sinh bắt đầu nôn mửa. Khi số lượng tăng lên hàng chục em, cô đã nhiều lần đề nghị đưa học sinh đến bệnh viện nhưng bà Huế kiên quyết ngăn lại.

Một đoạn clip được ghi lại tại phòng y tế nhà trường cho thấy sự có mặt của hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế, giáo viên và nhiều em nhỏ nằm co quắp, nôn ói. Trong clip, người được cho là bà Huế khẳng định: "Em khẳng định 100% các em không sao cả. Không đưa đi viện. Để đó. Không có vấn đề chi hết".

Chỉ đến khi phụ huynh tập trung đông trước cổng trường và gay gắt yêu cầu, khoảng 8 giờ 30, nhà trường mới đồng ý chuyển các em đến bệnh viện.

Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế "gan ruột" nói về nữ Hiệu phó bao hết quy trình bếp ăn - Ảnh 3.

Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế "gan ruột" nói về nữ Hiệu phó bao hết quy trình bếp ăn - Ảnh 4.

Các em là những học sinh người Bru - Vân Kiều

Ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, cho biết đơn vị tiếp nhận 40 học sinh trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, được chẩn đoán viêm dạ dày ruột, nghi ngộ độc thực phẩm. Các em được truyền dịch, dùng kháng sinh và hiện sức khỏe đã ổn định.

"Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng có thể diễn biến nặng và trở nên nghiêm trọng" – ông Vận nhấn mạnh.

Chính quyền xã Kim Ngân xác nhận đã tiếp nhận đoạn clip liên quan và chuyển cho công an điều tra. Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã, khẳng định: "Ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không có chuyện bao che".

Các học sinh đang được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, sau khi ăn sáng với bánh tày, nhiều học sinh của trường xuất hiện triệu chứng bất thường. Nhà trường sau đó phối hợp với phụ huynh huy động phương tiện đưa 40 em đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu.

Vụ việc đã khiến dư luận bức xúc và đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát thực phẩm tại các trường bán trú vùng sâu vùng xa, nơi học sinh hoàn toàn phụ thuộc vào bữa ăn do nhà trường cung cấp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.


Quảng Trị ngộ độc thực phẩm nhân viên y tế xã Kim Ngân phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế 40 học sinh nhập viện Trường phổ thông dân tộc bán trú Kim Thủy bếp ăn bán trú
