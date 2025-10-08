HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ hiệu trưởng bị nước lũ cuốn tử vong

(NLĐO) - Một nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên không may bị nước lũ cuốn tử vong.

Chiều 8-10, theo thông tin từ Trường THCS Cam Giá, tỉnh Thái Nguyên cho biết cô Lý Thị T.X., Hiệu trưởng trường này không may bị lũ cuốn tử vong.

Nữ hiệu trưởng bị nước lũ cuốn tử vong - Ảnh 1.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị ngập sâu. Ảnh: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào sáng 8-10, khu vực nhà cô X. ở phường Phan Đình Phùng bị ngập sâu. Trong lúc đi ra cổng nhà, cô X. không may gặp nước xoáy cuốn đi.

Đến khoảng gần 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cô X. cách nhà khoảng 300-400 m.

Theo báo cáo nhanh đến 5 giờ ngày 8-10 tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương.

Thống kê nhanh có 5.450 nhà bị thiệt hại, trong đó có 22 nhà tốc mái, 359 nhà sạt lở ta luy dương, ngập nước, cô lập 5.096 nhà.

Hiện tại, nhiều địa phương ở tỉnh Thái Nguyên vẫn bị nước lũ chia cắt, cô lập.

Tin liên quan

Đi qua ngầm trên đường về nhà, hai bố con bị nước cuốn mất tích

Đi qua ngầm trên đường về nhà, hai bố con bị nước cuốn mất tích

(NLĐO) - Đi qua ngầm dài khoảng 100 m để về nhà, bố và người con trai bất ngờ bị nước cuốn trôi.

Lội nước ra bến xe về quê, chồng bất lực nhìn vợ bị nước cuốn mất tích

(NLĐO) - Hai vợ chồng đi bộ ra bến xe để về quê, gặp nước chảy xiết, người chồng may mắn bơi vào được nơi an toàn, còn người vợ bị nước cuốn mất tích.

Người đàn ông bị nước cuốn trôi ở Đà Nẵng sau mưa lớn

(NLĐO) - Sau cơn mưa lớn, một người đàn ông tại Đà Nẵng đã bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt cứu nạn.

hiệu trưởng người bị thương tìm thấy thi thể người mất tích lũ cuốn tử vong
