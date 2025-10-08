Nữ hiệu trưởng bị nước lũ cuốn tử vong

Chiều 8-10, theo thông tin từ Trường THCS Cam Giá, tỉnh Thái Nguyên cho biết cô Lý Thị T.X., Hiệu trưởng trường này không may bị lũ cuốn tử vong.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị ngập sâu. Ảnh: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào sáng 8-10, khu vực nhà cô X. ở phường Phan Đình Phùng bị ngập sâu. Trong lúc đi ra cổng nhà, cô X. không may gặp nước xoáy cuốn đi.

Đến khoảng gần 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cô X. cách nhà khoảng 300-400 m.

Theo báo cáo nhanh đến 5 giờ ngày 8-10 tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương.

Thống kê nhanh có 5.450 nhà bị thiệt hại, trong đó có 22 nhà tốc mái, 359 nhà sạt lở ta luy dương, ngập nước, cô lập 5.096 nhà.

Hiện tại, nhiều địa phương ở tỉnh Thái Nguyên vẫn bị nước lũ chia cắt, cô lập.