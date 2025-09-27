Lội nước ra bến xe về quê, chồng bất lực nhìn vợ bị nước cuốn mất tích

Tối 27-9, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Cựu tổ chức tìm kiếm một người bị nước lũ cuốn mất tích trên địa bàn.

Người chồng khóc khi kể lại giây phút vợ mình bị nước cuốn trôi. Nguồn: Đội 0 đồng Huế.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) và vợ là chị Dương Thị Huệ (SN 1990, trú tại Quảng Ninh) - thuê nhà trọ tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu - lội nước ra bến xe để về Thanh Hoá. Khi họ đi đến đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, người vợ trượt chân ngã và bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng phường An Cựu di dời người dân vùng thấp trũng ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Anh Hùng cho hay anh cố gắng bơi được vào nơi an toàn, còn chị Huệ bị nước lũ cuốn trôi ngay trước mắt. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Hùng đã liên hệ được với cơ quan chức năng nhờ cứu nạn, sau đó được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu.

Công an di dời người dân vùng ngập lụt ở đường Nguyễn Hữu Cảnh đến nơi an toàn.

Khu vực kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh thấp trũng nên nước ngập và chảy xiết do mưa lớn vì ảnh hưởng bão số 10 Bualoi. Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, nguyên nhân ngập là do nước nguồn về nhanh trong khi nước thoát chậm vì các kênh bị ngăn dòng chảy.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 Bualoi, tại TP Huế từ ngày 27-9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ sáng 28 đến 29-9, dự báo trên đất liền vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 8-9; sâu trong đất liền có gió cấp 4-5, giật cấp 6-7.