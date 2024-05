Nữ kế toán tham ô hơn 68 tỉ đồng

Ngày 24-5, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội Tham ô tài sản.



Bị can Đỗ Thương Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo điều tra, Đỗ Thương Thương là kế toán viên Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) được giao nhiệm vụ lập chứng từ chi trả tiền bảo hiểm các trường hợp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho các cá nhân, công ty tham gia Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Trong thời gian công tác từ ngày 26-10-2022 đến ngày 19-2-2024, lợi dụng sơ hở trong quá trình phê duyệt chứng từ chuyển tiền của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, bị can Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán tập trung của Bảo hiểm xã hội, thay đổi thông tin người thụ hưởng trên bảng kê chuyển tiền gửi ngân hàng.

Sau đó, chuyển tiền vào những tài khoản cá nhân người quen của Thương. Khi người quen nhận được tiền, Thương đã yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Thương để chiếm đoạt, rồi sử dụng cá nhân hết, không có khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm ban đầu xác định là hơn 68 tỉ đồng.

Đến ngày 26-4, lực lượng Công an đã bắt giữ được Thương khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.