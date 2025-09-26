Nữ phi hành gia Pháp đầu tiên bay vào vũ trụ khuyên sinh viên dấn thân vào khoa học

Viện Pháp tại TP HCM phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) vừa tổ chức hội thảo “Phụ nữ truyền cảm hứng - Góc nhìn đa chiều về lãnh đạo, khoa học và đổi mới”. Sự kiện thu hút đông đảo các nhà quản lý, sinh viên, doanh nhân... đến tham gia.

Các diễn giả trao đổi sôi nổi về vai trò lãnh đạo nữ và thúc đẩy đa dạng trong khoa học - công nghệ. Ảnh: VÂN NHI

Chia sẻ tại hội thảo, bà Claudie Haigneré - nữ phi hành gia Pháp đầu tiên bay vào vũ trụ, nhấn mạnh sự đa dạng là yếu tố then chốt để thúc đẩy khoa học và đổi mới. Trong đó, nữ giới đóng vai trò quan trọng, không thua kém nam giới.

Với kinh nghiệm khoa học và chính trị phong phú, cả cuộc đời bà luôn đấu tranh cho sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian, cũng như khuyến khích giới trẻ – đặc biệt là các nữ sinh – dấn thân vào các ngành khoa học và công nghệ.

“Chính sự đa dạng đã giúp tôi vượt qua nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y học, khoa học đến vũ trụ. Khác biệt giới tính không phải rào cản, mà là một tài sản quý giá” - nữ phi hành gia Pháp khẳng định.

Nhìn lại con đường từ giảng dạy đại học đến hoạt động ngoại giao, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, khẳng định phụ nữ Việt Nam có đủ sức mạnh và nghị lực để đảm nhận bất kỳ lĩnh vực nào, trong đó có khoa học và công nghệ.

Nhân chuyến thăm Việt Nam của bà Claudie Haigneré, Viện Pháp tại Việt Nam, đã phối hợp cùng các đối tác tổ chức chuỗi hội thảo, tọa đàm và gặp gỡ công chúng tại Hà Nội và TP HCM. Ảnh: VÂN NHI

Nữ phi hành gia Claudie Haigneré trước khi bay vào vũ trụ. Ảnh tư liệu

Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, các lãnh đạo nữ trong ngành công nghệ cao có nhiều sáng kiến thúc đẩy sự hòa nhập và có trách nhiệm xã hội.

Tại chương trình, bà Hoàng Trí Mai, Giám đốc đại diện Airbus tại Việt Nam, Lào và Campuchia, và đại diện Tập đoàn Thales cũng có những chia sẻ thú vị về các chương trình mentorship, đào tạo lãnh đạo nữ và thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, nhấn mạnh vai trò của hợp tác và sự khác biệt trong doanh nghiệp.